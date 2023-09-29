Просвещённый абсолюти́зм
Просвещённый абсолюти́зм — термин, используемый с середины XIX в. в мировой историографии для обозначения политики модернизации различных аспектов общественного бытия, проводившейся в большинстве европейских стран XVIII в. и во многом созвучной принципам философии Просвещения. Наиболее характерными примерами П. а. считаются преобразования Екатерины II в России, Фридриха II в Пруссии, Марии Терезии и Иосифа II в монархии австрийских Габсбургов, герцога Леопольда (см. Леопольд II) в Тоскане, ряда министров Людовика XV и Людовика XVI во Франции, Густава III в Швеции, Аранды в Испании, Помбала в Португалии и Танучи в Неаполе. Политика П. а. предполагала меры по рационализации и централизации государственного управления, ограничению влияния духовенства на светскую жизнь, гуманизации уголовного права (отказ от пыток), созданию централизованной системы образования. В разных странах политика П. а. имела также свои национальные особенности. Например, в монархии Габсбургов при Иосифе II она включала в себя даже отмену крепостного права. Хотя философы Просвещения в большинстве своем приветствовали политику П. а., видя в ней реализацию на практике своих идей, реформаторы исходили скорее из сугубо прагматических соображений, нежели из абстрактных философских принципов. Мария Терезия, к примеру, философских сочинений вообще не читала, а Екатерина II относилась к ним с иронией. Монархи в своей политике руководствовались теми требованиями времени, которым философы придавали теоретическую форму, а потому точнее говорить о созвучии того и другого, но не о прямом влиянии.
Термин П. а. нередко ошибочно смешивают с понятием «просвещенный деспотизм», встречающимся в литературе XVIII в. Концепция «просвещенного деспотизма», получившая обоснование в трудах Вольтера, физиократов и ряда других философов Просвещения, стала реакцией на сопротивление модернизационным преобразованиям со стороны традиционных институтов Старого порядка. Согласно этой концепции, «просвещенный» монарх должен иметь практически неограниченные («деспотические») полномочия для беспрепятственного осуществления реформ. На практике эта концепция нигде не была реализована в полной мере. Таким образом, «просвещенный деспотизм» — это умозрительный идеал философов XVIII в., а П. а. — сугубо историографический конструкт для обозначения реально проводившейся политики.
Лит.: Der aufgeklärte Absolutismus / Hrsg. von K. O. von Aretin. Köln, 1974; Enlightened absolutism: Reform and reformers in Later Eighteenth-Century Europe / Ed. by H. M. Scott. Basingstoke, 1990; Bluche F. Le Despotisme éclairé. Paris, 2000; Каменский А. Б. Просвещение и власть // Всемирная история. 2‑е изд. Т. 4. М., 2019; Чудинов А. В. Сущность политики просвещенного абсолютизма. М., 2021. А. В. Чудинов.