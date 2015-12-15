Начало губернской реформы Кардинальная реформа управления, суть которой заключалась в замене трехзвенного административного деления (губерния, провинция, уезд) на двухзвенное (наместничество, уезд). Начата с принятия 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Изменила административную, судебную и финансовое систему управления в России. На чтение: 6 минут

НЕДОСТАТКИ ПРЕЖНЕГО УПРАВЛЕНИЯ

Вся губернская реформа Екатерины II исходила из той весьма справедливой мысли Императрицы, что «целое тогда только может быть хорошо, когда части его находятся в устроении»; в виду этого на губернию было обращено такое большое внимание, каким она почти никогда не пользовалась ни до, ни после Екатерины. Что касается принципов этой реформы, то […] недостатки прежнего губернского управления, по мнению Императрицы были: 1) слишком большой размер губерний, 2) недостаточное количество имеющихся в губерниях учреждений и недостаточный личный состав служащих, 3) смешение ведомств в губернском управлении. […] Очевидно сознавалось, что губернии слишком велики и что провинция представляет из себя крайне удобный округ для обращения его в основное административное деление. Таким образом подготовлялась идея нового административного деления, – назревал вопрос, который был разрешен в 1775 году.

Блинов И. Губернаторы. Историко-юридический очерк. . Спб., 1905. С. 1147 -148 http://library6.com/books/314990.pdf

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ РЕФОРМА

В 1764–1766 годах Екатерина II создала 4 новых губернии, доведя их число до 20. После первого раздела Польши в 1772 году к Российской империи частично из ее бывших земель были созданы две новые губернии – Могилевская и Псковская. Перед началом тотальной реформы последней четверти XVIII века в стране было 23 губернии, 65 провинций и 276 уездов. Несмотря на постепенный рост числа единиц, унаследованных от петровского деления, они оставались обширными и "нерегулярными", имея очень разную людность и будучи неудобными для управления и сбора налогов.

7 ноября 1775 года Екатерина II подписала закон "Учреждения для управления губерний", в соответствии с которым размеры губернии были уменьшены, их число увеличено вдвое, ликвидированы провинции (в ряде губерний вместо них были выделены области) и изменена нарезка уездов. В среднем в губернии проживало 300–400 тысяч человек, в уезде – 20–30 тысяч. Процесс замены старых губерний новыми, некоторые из которых назвали "наместничествами", растянулся на 10 лет (1775–1785 годах). За этот период были образованы 40 наместничеств и губерний, а также 2 области на правах губернии. В них было выделено 483 уезда. Динамика разукрупнения и преобразования старых губерний в новые была неравномерной: в 1775 году появились 2, в 1776 – 3, в 1777 – 4, в 1778 – 4, в 1779 – 5, в 1780 – 7, в 1781 – 7, в 1782 – 2, в 1783 – 4, в 1784 – 3, в 1785 году – 1 губерния. Размер и границы большинства наместничеств и губерний, образованных в 1775–1785 годах, практически не менялись до 1920-х годов (за исключением периода павловской "контрреформы").

В 1793–1796 годах из вновь присоединенных земель было образовано еще 8 новых губерний, так что к концу правления Екатерины II Россия делилась на 50 наместничеств и губерний и 1 область (итого – 51 единица высшего звена административно-территориального деления).

Тархов С. А. Историческая эволюция административно-территориального и политического деления России // Регионализация и развитие России: географические процессы и проблемы / Под редакцией А. И. Трейвиша и С. С. Артоболевского. М., 2001. С. 191–213. http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php

ИЗ ПРЕАМБУЛЫ «УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 1775 Г.

[…] Бог однако же благословляющий намерения благие, и истребляющий неправедные и нечестивые затеи, даровав Нам по шестилетним многочисленным и непрерывным сухопутным и морским победам славный мир с совокупно восстановленными тишиной и покоем повсюду в обширных пределах Империи, доставил Нам паки время упражняться приятнейшим сердцу Нашему трудом, снабдить Империю нужными и полезными учреждениями для умножения порядка всякого рода, и для беспрепятственного течения правосудия; и для того, как мать о чадах своих беспрестанно пекущаяся, входя вновь во все подробности внутреннего управления Империи, нашли Мы, во-первых, что по великой обширности некоторых Губерний, оные недостаточно снабдены, как Правительствами, так и надобными для управления людьми, что в одном и том же месте, где ведомо правление Губерний, и казенные доходы и счеты, обще с благочинием или Полицией, и сверх того еще уголовные дела и Гражданские Суды отправляются, а таковым же неудобствам тех же Губерний в Провинциях и уездах Правления не меньше подвержены; ибо в одной Воеводской Канцелярии совокуплены находятся дела всякого рода и звания.

Происходящее от того неустройство весьма ощутительно, с одной стороны медленность, упущения и волокита суть естественные следствия такового неудобного и недостаточного положения, где дело одно другое останавливает, и где опять невозможность исправить на единую Воеводскую Канцелярию множество различного существа возложенных дел, служить может иногда и долгой отговоркой, и покрывать неисправление должности, и быть поводом страстному производству. С другой стороны от медлительного производства возрастают своевольство и ябеда обще со многими пороками, ибо возмездие за преступления и пороки производится не с таковой поспешностью, как бы надлежало для укрощения и в страх предерзостным. В иных же местах множество дозволенных апелляций не малую причиняют правосудию остановку, как то например по торговым, купеческим и мещанским делам, кто словесного суда решением не доволен, тот может сызнова просить в Городовом Магистрате, на сей отзываться в Провинциальный Магистрат, из Провинциального перенести в Губернский Магистрат, из Губернского в Главный Магистрат, а из оного в Сенат.

Для пресечения всех сих и много других неудобностей, кои исчислять пространно бы было, наипаче же ради заведения лучшего порядка и для беспрепятственного течения правосудия, заблагорассудили Мы издать ныне учреждение для управления Губерний и снабдить сим оные, как части, составляющие Российской Империи обширность, приготовляя тем самым, и облегчая лучшее и точнейшее исполнение полезнейших впредь издаваемых узаконений. […]

Учреждения для управления губерний всероссийской Империи. М., 1775 http://www.runivers.ru/lib/book6866/187015/

НОВАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Документом, определившим направление новой губернской реформы, стали “Учреждения для управления губерний Всероссийской империи“ (1775 г.).

Накануне реформы территория России разделялась на двадцать три губернии, шестьдесят шесть провинций и около ста восьмидесяти уездов. Проводимая реформа планировала осуществить разукрупнение губерний, их число было удвоено, через двадцать лет после ее начала число губерний достигло пятидесяти. Деление на губернии и уезды осуществлялось по строго административному принципу, без учета географических, национальных и экономических признаков. Основной целью деления было приспособление нового административного аппарата к фискальным и полицейским делам […].

В основу деления был положен чисто количественный критерий численность населения. Старые территориальные органы после ряда преобразований (изменения в статусе воевод проводились в 1728, 1730 и 1760 гг.) ликвидировались. Упразднялись провинции, как территориальные единицы.

Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый монархом. В своей деятельности он опирался на губернское правление, в которое входили губернский прокурор и дна сотника. Финансовые и фискальные вопросы в губернии решала казенная палата. Вопросами здравоохранения, образования ведал приказ общественного призрения.

Надзор за законностью в губернии осуществлял губернский прокурор и два губернских стряпчих. В уезде те же задачи решал уездный стряпчий. Во главе уездной администрации (а число уездов по реформе также удваивалось) стоял земский исправник, избираемый уездным дворянством, как и коллегиальный орган управления — нижний земский суд (в котором кроме исправника действовали два заседателя).

Земский суд руководил земской полицией, наблюдал за проведением в жизнь законов и решений губернских правлений.

В городах была учреждена должность городничего.

Руководство несколькими губерниями поручалось генерал-губернатору. Ему подчинялись губернаторы, он признавался главнокомандующим на своей территории, если там, в данный момент отсутствовал монарх, мог вводить чрезвычайные меры, непосредственно обращаться с докладом к императору.

Губернская реформа 1775 г. усилила власть губернаторов и разукрупнив территории, упрочила положение административного аппарата на местах. С той же целью создавались специальные полицейские, карательные органы и преобразовывалась судебная система.

Исаев И.А. История государства и права России. М., 1993. Губернская реформа 1775 г. http://society.polbu.ru/isaev_gosprav/ch28_i.html

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА

Попытки отделить суд от администрации (на губернском уровне) делались еще в работе уложенной комиссии (1769 г.), на одном из заседаний было заявлено: "Лучше будет отделить совсем суд и расправу от государственных дел".

Предполагалось создать четырехзвенную систему судов: уездные судные приказы – провинциальные судные приказы – губернские, апелляционные надворные суды или расправные палаты – Сенат (апелляционная инстанция). В городах предполагалось сохранить уездные и губернские суды магистратов. Планировалось также создание сословных судов для крестьян и земских мировых судов для дворян.

Депутаты предлагали сделать судебное разбирательство гласным и открытым, однако выступили за создание определенно сословных судов. Это стремление сохранить сословную систему и принципы судопроизводства, в конечном счете, препятствовало отделению судебной функции от административной: защитить особый статус и привилегии дворянского сословия можно, было только путем усиления административного вмешательства. Тем не менее, многие предложения сделанные в ходе работы уложенной комиссии, вошли в практику и послужили основанием для реформистских преобразований 1775 г. (в территориальном делении, судебной реформе) и 1784–1786 гг. (реформа коллегий).

Еще в 1769 г. был подготовлен законопроект "О судебных местах", в котором регламентировались начала судебного права "просвещенного абсолютизма". Предполагалось установить несколько видов судов: духовный (по делам веры, закона и внутрицерковным делам); уголовный, гражданский, полицейский (по делам о благочинии); торговый, (по купеческим и маклерским делам); военный: придворный (по уголовным делам придворных чинов); специальный (по таможенным делам). Уголовные, гражданские и полицейские суды предполагалось создать по территориальному принципу – земские и городские. В городах, кроме того, должны были создаваться цеховые суды.

Все суды входили в единую систему по трехзвенной соподчиненности: уезд – провинция – губерния. Судебные органы должны были получить право оценивать указы центрального управления с точки зрения государственного интереса. Земские и городские суды предполагалось сделать выборными, а судебное разбирательство гласным. Все выработанные комиссией предложения имели большое значение для судебной реформы 1775 г.

В процессе этой реформы была сформулирована и упрочена сословная судебная система.

1. Для дворян в каждом уезде создавался уездный суд, члены которого (уездный судья и два заседателя) избирались дворянством на три года. […] Верхний земский суд создавался один на губернию. Ему принадлежало право ревизии и контроля за деятельностью уездных судов. Верхний земский суд состоял из назначенных императором, председателя и вице-председателя и избранных на три года дворянством десяти заседателей.

2. Для горожан низшей судебной инстанцией стали городские магистраты, члены которых избирались на три года. […].

3. Государственные крестьяне судились в уездной нижней расправе, в которой уголовные и гражданские дела рассматривали назначаемые властями чиновники. […].

4. В губерниях учреждались совестные суды, состоявшие из сословных представителей (председателя и двух заседателей): дворян – по дворянским делам, горожан – по делам горожан, крестьян – по крестьянским делам. Суд носил характер примирительного суда, рассматривал гражданские иски, а также характер специального суда – по делам о преступлениях малолетних, умалишенных и делам о колдовстве.

5. Апелляционный и ревизионной инстанцией в губернии стали судебные палаты (по гражданским и уголовным делам). В компетенцию палат входил пересмотр дел, рассмотренных в верхнем земском суде, губернском магистрате или верхней расправе. […]

6. Сенат оставался высшим судебным органом для судов всей системы.

Реформа 1775 г. сделала попытку отделить суд от администрации. Попытка не удалась: губернаторы имели право приостанавливать исполнение приговоров, некоторые приговоры (к смертной казни и лишению чести) утверждались губернатором.

Исаев И.А. История государства и права России. М., 1993. Губернская реформа 1775 г. http://society.polbu.ru/isaev_gosprav/ch28_i.html

ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА 1775 ГОДА

[…] Задачей губернской реформы 1775 г. было укрепление власти дворянства на местах с целью предотвращения крестьянских восстаний.

[…] Основной целью реформы было приспособление нового административного аппарата к фискальным и полицейским делам.

Деление осуществлялось без учёта географических, национальных и экономических признаков; в его основу был положен исключительно количественный критерий – численность населения. […]

Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый монархом. […] Руководство несколькими губерниями поручалось генерал-губернатору, состоявшему под непосредственным контролем императрицы и Сената. Генерал-губернатор контролировал деятельность губернаторов подведомственных ему губерний и областей, осуществлял общий надзор за чиновниками, следил за политическими настроениями сословий.

В связи с принятием губернской реформы 1775 г. полностью изменилась судебная система. Она была построена по сословному принципу: для каждого сословия – свой выборный суд. […] Новым для России был бессословный Совестный суд, призванный прекращать распри и мирить ссорящихся.

Губернская реформа привела к ликвидации коллегий, за исключением Иностранной, Военной и Адмиралтейской. Функции коллегий перешли к местным губернским органам. В 1775 г. была ликвидирована Запорожская Сечь, а большинство казаков переселили на Кубань.

В ходе осуществления реформы 1775 г. были приняты меры по укреплению власти дворянства в центре и на местах. Впервые в российском законодательстве появился документ, определивший деятельность местных органов государственного управления и суда. Созданная этой реформой система сохранилась до 1864 г., а административно-территориальное деление до 1917 г.

Губернская реформа 1775 года // Президентская библиотека http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=729

ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА В ОЦЕНКЕ В.О.КЛЮЧЕВСКОГО

[…] Либеральные реформы в духе идей века не могли найти в органах правительства, в служащем классе достаточно ни подготовленных, ни сочувственных проводников и исполнителей: так чужды были эти идеи всем преданиям, понятиям и привычкам русского управления. По соображениям ли гибкой мысли, или по указаниям опыта и наблюдения Екатерина нашла выход из неудобств своей программы. Не будучи в состоянии согласить противоречивые задачи и не решаясь пожертвовать которой-либо в пользу остальных, она разделила их, каждую проводила в особой сфере правительственной деятельности. Национальные интересы и чувства получили широкий размах во внешней политике, которой дан был полный ход. Предпринята была широкая реформа областного управления и суда по планам тогдашних передовых публицистов Западной Европы, но главным образом с туземной целью занять праздное дворянство и укрепить его положение в государстве и обществе.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec76.htm

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» – важнейший законодательный акт реформы местного управления, принятый 7 ноября 1775 г. в правление императрицы Екатерины II, заложивший основы административно-территориального управления России на длительный полуторавековой период имперского развития.

Полное название Манифеста: «Благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни имп. Екатерины Вторыя.. учреждения для управления губерний Всероссийския империи». – [Москва]: [Сенат. тип.], [1775]. – [10], 215 с. В конце Манифеста опубликованы его выходные данные: «Печатан в Москве при Сенате ноября 12 дня 1775 года». […]

В теоретико-юридической основе всей реформы местного управления и самоуправления, широко задуманной Екатериной Великой лежали идеи философов-просветителей XVIII в. о разделении власти на три основные ветви – законодательную, исполнительную и судебную, которые дополнялись последующим сословным делением российского общества.

Учреждения для управления губерний всероссийской Империи. М., 1775 http://www.runivers.ru/lib/book6866/187015/

НЕДОСТАТКИ РЕФОРМЫ

Историки отмечают ряд недостатков проведенной при Екатерине II губернской реформы. Так, Н. И. Павленко пишет, что новое административное деление не учитывало сложившиеся связи населения с торговыми и административными центрами, игнорировало национальный состав населения (например, территория Мордовии была поделена между 4 губерниями): «Реформа кромсала территорию страны, как бы резала „по живому телу“». К. Валишевский полагает, что нововведения в суде были «очень спорными по существу», а современники писали о том, что они привели к росту размеров мздоимства, так как взятку теперь надо было давать не одному, а нескольким судьям, число которых выросло многократно.

Н. Д. Чечулин указывает, что губернская реформа привела к значительному увеличению расходов на содержание бюрократического аппарата. Даже по предварительным расчетам Сената, её осуществление должно было привести к увеличению общих расходов госбюджета на 12–15 %; однако к этим соображениям отнеслись «со странным легкомыслием»; вскоре после завершения реформы начались хронические дефициты бюджета, которые так и не удалось ликвидировать до конца царствования. В целом расходы на содержание бюрократического аппарата за годы правления Екатерины II выросли в 5,6 раз (с 6,5 млн руб. в 1762 г. до 36,5 млн руб. в 1796 г.) – намного больше, чем, например, расходы на армию (в 2,6 раза) и больше, чем в любое другое царствование в течение XVIII–XIX вв.

Говоря о причинах проведения губернской реформы при Екатерине, Н. И. Павленко пишет, что она явилась ответом на Крестьянскую войну 1773–1775 гг. под предводительством Пугачева, которая выявила слабость местных властей и их неспособность справляться с крестьянскими бунтами. Реформе предшествовал ряд записок, поданных в правительство от дворянства, в которых было рекомендовано умножить сеть учреждений и «полицейских надзирателей» в стране.

Обложка: Карта Кавказского наместничества и земли Войска Донского (лист 43) из «Российского атласа из сорока четырех карт состоящего и на сорок на два наместничества Империю разделяющего» (1792).

Источник: https://commons.wikimedia.org