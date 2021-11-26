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НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА
НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА - в России до Октябрьской революции 1917 года общее название начальных училищ, доступных для народных масс.
В 1786-1804 годах официальное название малых народных училищ и главных народных училищ; с 1864 года к народным училищам (официальное название - начальные народные училища) отнесены начальные школы всех ведомств, частных лиц и общественных организаций (в т. ч. земств), а также воскресные школы.
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