НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА

НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА - в Рос­сии до Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года об­щее на­зва­ние на­чаль­ных учи­лищ, до­ступ­ных для на­род­ных масс.

В 1786-1804 годах официальное на­зва­ние ма­лых на­род­ных учи­лищ и глав­ных на­род­ных учи­лищ; с 1864 года к на­род­ным учи­ли­щам (официальное на­зва­ние - на­чаль­ные на­род­ные учи­ли­ща) от­не­се­ны на­чаль­ные шко­лы всех ве­домств, ча­ст­ных лиц и об­щественных ор­га­ни­за­ций (в т. ч. земств), а так­же вос­крес­ные шко­лы.

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