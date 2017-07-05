Любимцы Екатерины – братья Орловы и их влияние на престол 5 июля 1770 года в Эгейском море около западных берегов Турции началось Чесменское сражение. Бой считается одним из ключевых для русского флота и для Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, в результате которой Крым стал независимым государством, а Россия укрепила своё влияние на Чёрном море. Немалую роль в этом сыграли приближенные к императрице Екатерине II братья Орловы. Семья Орловых Братья – Григорий и Алексей – родились в семье новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова. Их путь был определён: прошедшие обучение в Шляхетском кадетском корпусе храбрецы принимали участие в военных действиях, горели ими и ежесекундно готовы были ринуться в бой, не думая о последствиях.... На чтение: 2 минуты

5 июля 1770 года в Эгейском море около западных берегов Турции началось Чесменское сражение. Бой считается одним из ключевых для русского флота и для Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, в результате которой Крым стал независимым государством, а Россия укрепила своё влияние на Чёрном море. Немалую роль в этом сыграли приближенные к императрице Екатерине II братья Орловы.

Семья Орловых

Братья – Григорий и Алексей – родились в семье новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова. Их путь был определён: прошедшие обучение в Шляхетском кадетском корпусе храбрецы принимали участие в военных действиях, горели ими и ежесекундно готовы были ринуться в бой, не думая о последствиях.

В 1760 году старший из братьев, Григорий, поступил на службу адъютантом к графу П. И. Шувалову. Статный красавец быстро покорил Санкт-Петербург и его женскую половину, в том числе и возлюбленную графа, княгиню Куракину. Весть об интрижке разлетелась быстро и привлекла к 25-летнему военному внимание супруги наследника престола, Екатерины Алексеевны.

Между молодой и нелюбимой женой наследника и юным Григорием завязались отношения, результатом которых в 1762 году стал сын Алексей. Петр III знал об этом и хотел избавиться от неверной супруги. Тем более что на ее месте он давно видел свою фаворитку Елизавету Воронцову.

Орловы у истоков правления Екатерины II

Осознающая всю опасность положения, Екатерина Алексеевна была в замешательстве. На помощь ей пришёл возлюбленный и его брат Алексей. На руку сыграл факт популярности братьев среди гвардейских полков и непопулярности Петра III, которому не простили после Семилетней войны дружеских контактов с прусским королём Фридрихом.

28 июня 1762 года, рано утром, по словам историка В. О. Ключевского, Алексей Орлов вбежал в спальню будущей императрицы с вестью об аресте их сподвижника Петра Богдановича Пассека. Это был сигнал: медлить нельзя. Быстро собравшись, Екатерина отправилась в Измайловский полк, затем в Семёновский. С присягнувшими ей военными супруга Петра III отправилась в Казанский собор, где во время молебна ее нарекли самодержавной императрицей.

Петр пытался воспрепятствовать супруге, но нерешительность, долгое обдумывание действий в совокупности с отсутствием авторитета в армии привели императора к провалу. Сумевшие ранее убедить в необходимости этого решения и военных, и чиновников братья Орловы победили. Петр III был отослан в Ропшу, где через неделю, 6 июля, скончался. По одной из версий, он был убит Алексеем Орловым.

Чесменское сражение

Восточный вопрос – ключевая тема правления Екатерины II. Историк В. О. Ключевский отмечает, что здесь «особенно ярко отразился недостаток политического глазомера, наклонность смотреть поверх ближайших целей, не соображая наличных средств». Русско-турецкая война началась в 1768 году. Обеспокоенные усилением влияния России турки потребовали вывести войска из Польши, но получили отказ, который послужил причиной объявления войны.

Екатерина встретила это известие в приподнятом настроении. Активно интересуясь будущими военными действиями, императрица предлагала устроить заговор против турок в Албании, Черногории, Кабарде. Нерешительность и возможная неопытность заставляли Екатерину прислушиваться к ближайшим сподвижникам.

Братья Орловы продвигали в качестве главной цели войны освобождение от тяжёлого бремени мусульманского правления православных народов Османской империи. Григорий и Алексей предлагали дойти до Константинополя и выгнать всех магометан на прежнее место жительства – в поля и степи. Зажжённый идеей, Алексей вызвался стать предводителем восстания турецких христиан и спешил выдвинуться вперёд, торопя императрицу. Начавшаяся неудачно кампания в 1769 году привела потом Орлова в ужас: «…если бы все службы были в таком порядке и незнании, как эта морская, то беднейшее было бы наше отечество», – писал он Екатерине.

5 июля 1770 года в Эгейском море около западных берегов Турции началось Чесменское сражение. 7 июля турецкий флот был разгромлен. Амбициозный Алексей Орлов, осыпанный после победы всевозможными почестями, не завершил кампанию по изгнанию турецких мусульман из Европы, но продолжал лелеять свою мечту.

Охлаждение

Однако постепенно любовь Екатерины II и Григория Орлова угасала. Императрица остывала к своему фавориту, который не разбирался ни в науках, ни, по мнению императрицы, во французском. И если поначалу эта ситуация не смущала правительницу, то впоследствии желание видеть рядом с собой не простого вояку с идеями брата, а умного советника пересилило. Григорий Орлов в 1772 году был уволен за границу, Алексей в 1775 году был отправлен в отставку, так и не сумев реализовать свою главную цель – изгнание турок.