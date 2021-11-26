КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, РСФСР на юго-западе Среднерусской возвышенности.
Административный центр - город Курск. Площадь около 46,5 тысяч квадратных километров. Население 2,37 миллиона человек (1897 год), свыше 3 миллионов человек (1913 год).
Образована 23 мая 1779 года как Курское наместничество из части территории упразднённой Белгородской губернии. Первоначально состояло из 15 уездов: Белгородский, Богатенский, Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, Обоянский, Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский, Щигровский. 12 декабря 1796 года Курское наместничество преобразовано в Курскую губернию, число уездов сокращено до 10 (упразднены Богатенский, Дмитриевский, Льговский, Новооскольский и Тимский уезды). 1 мая 1797 года к Курской губернии приписаны безуездные города Мирополье и Хотмыжск. 24 февраля 1802 года все упразднённые в 1796 году уезды восстановлены, при этом центр Богатенского уезда перемещён в г. Хотмыжск. 23 мартя 1838 года центр Хотмыжского уезда перенесён в слободу Грайворон, преобразованную в уездный город.
Основой экономики Курской губернии являлось сельское хозяйство. В 1913 году площадь обрабатываемых земель составляла до 73% территории губернии (один из наивысших показателей в стране). Надельные земли составляли в это время 61,7% земельного фонда, частновладельческие - 36,1%, прочие (монастырские и церковные, казённые, городские) - 2,2%. Крупнейшие сельские поселения, например слободы Великомихайловка Новооскольского уезда и Борисовка Грайворонского уезда, по численности населения (в 1913 году свыше 24 и 23 тысяч человек соответственно) превосходили все уездные города Курской губернии. По численности и плотности (70 человек на квадратный километр) населения Курской губернии во 2-й половине XIX - начале XX веков занимала одно из первых мест в Российской империи; напряжённая демографическая ситуация и нехватка свободных земель привели к массовой миграции части жителей Курской губернии в Сибирь и на Дальний Восток. Основные сельскохозяйственные культуры: рожь, овёс, гречиха, пшеница (преим. озимая), ячмень, картофель, сахарная свёкла. Возделывались также технические культуры (конопля, лён, табак, подсолнечник, хмель), в южных уездах - арбузы и дыни. Курская губерния являлась одним из центров садоводства в Российской империи (наиболее обширные сады - в Корочанском и Фатежском уездах). В отдельных уездах получило развитие пчеловодство (Белгородский, Курский, Путивльский). Для сельского хозяйства Курской губернии животноводство было второстепенной отраслью.
Промышленность, ориентированная главным образом на переработку сельскохозяйственного сырья, была развита сравнительно слабо. В её структуре важное место занимали сахарные заводы, в 1911 году предприятия Курской губернии давали 12,5% общероссийского произ-ва сахара. Среди кустарных промыслов были развиты иконописный (центр - слобода Борисовка), кожевенный, сапожный, шорный, овчинный, шубный, гончарный, кузнечный, бондарный, ковроткацкий и др. В Курской губернии у Курской Коренной Рождество-Богородицкой пустыни Курского уезда действовала Коренная ярмарка (во 2-й половины XVIII - 1-й половины XIX века имела всероссийское значение). В начале 1850-х годов её товарооборот достигал 15 миллионов рублей, во 2-й половине XIX века он резко сократился (до 1 миллионов рублей в конце 1870-х годов), в 1878 году ярмарка была перенесена в Курск.
В 1830-е годы по проекту гидротехника М. А. Пузанова шлюзована река Сейм, регулярное судоходство по которой осуществлялось до 1850-х годов. В середине XIX века через Курскую губернию прошло шоссе Москва - Харьков. В 1868 году построена железнодорожная линия Москва - Курск, в 1869 году - Курск - Харьков, в 1870 году - Курск - Киев, в 1894 году - Курск - Воронеж, в 1901 году - Белгород - Купянск.
К 30 ноября 1917 года в Курской губернии установлена советская власть. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, в марте 1918 года, на территорию Курской губернии вторглись германские войска и воинские части украинской Центральной рады, занявшие Белгородский, Грайворонский, Корочанский и частично Льговский, Новооскольский, Обоянский, Путивльский, Рыльский и Суджанский уезды. 5 мая 1918 года заключено перемирие и установлена демаркационная линия (советскую делегацию на переговорах в Курске возглавлял И. В. Сталин). В ноябре 1918 года германские войска оставили территорию Курской губернии, однако Белгородский уезд до 11 февраля 1919 года числился в составе Украины. С июня по декабрь 1919 года часть территории Курской губернии была занята частями Вооружённых сил Юга России. В этой связи Путивльский и Рыльский уезды с 11 сентября по 30 декабря 1919 года были временно включены в состав Орловской губернии.
В 1920-е годы в условиях послевоенного восстановления народного хозяйства развернулось исследование Курской магнитной аномалии (КМА).
Число уездов Курской губернии 12 мая 1924 года сократилось до 7 (упразднены Дмитриевский, Корочанский, Новооскольский, Обоянский, Путивльский, Суджанский, Тимский и Фатежский уезды), вместо Грайворонского у. образован Борисовский у. (1 июня 1925 года уездный центр переведён обратно в Грайворон). 16 октября 1925 года, согласно рекомендациям Комиссии по уточнению границ РСФСР, БССР и УССР, от Курской губернии к УССР отошли вся территория Путивльского уезда (за исключением Крупецкой волости), Креничанская волость и южной части Грайворонской волости Грайворонского уеда и Муромской волости Белгородского уезда (фактически передача этой территории завершена к июлю 1926 года). 4 января 1926 года города Богатый, Тим и Хотмыжск переведены в разряд сельских поселений. 16 июня 1928 года Курская губерния ликвидирована, её территория вошла в состав новообразованной Центральночернозёмной области.