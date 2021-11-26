КАВКАЗСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КАВКАЗСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи.

Соз­да­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 05(16).05.1785 года. Административный центр - город Ека­те­ри­но­град (ны­не ста­ни­ца Ека­те­ри­но­град­ская Про­хлад­нен­ско­го района Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии), с 30.04(11.05). 1790 года - город Ас­т­ра­хань. Де­ли­лась на уез­ды: Алек­сан­д­ров­ский, Ас­т­ра­хан­ский, Ге­ор­ги­ев­ский, Ека­те­ри­но­град­ский, Ено­та­ев­ский, Киз­ляр­ский, Крас­но­яр­ский, Моз­док­ский, Став­ро­поль­ский, Чер­но­яр­ский.

Население 61 тыс. человек (1790 год). На тер­ри­то­рии Кавказской губернии российскими вла­стя­ми ак­тив­но про­во­ди­лась пе­ре­се­лен­че­ская по­ли­ти­ка. В 1785 году бы­ли при­ня­ты ука­зы о пре­дос­тав­ле­нии пра­ва се­лить­ся в пре­де­лах Кавказской губернии од­но­двор­цам и государственным кре­сть­я­нам из центральных гу­бер­ний Российской им­пе­рии, а так­же ино­стран­цам. В уезд­ных цен­трах су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма гражданского управ­ле­ния (в кре­по­стях Киз­ляр и Моз­док - во­енная ад­ми­ни­ст­ра­ция). Со­глас­но ука­зу императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года, Кавказская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Ас­т­ра­хан­скую гу­бер­нию.

15(27).11.1802 года ука­зом императора Алек­сан­д­ра I Кавказская губерния бы­ла вы­де­ле­на из со­ста­ва Ас­т­ра­хан­ской губернии. Административный центр - город Ге­ор­ги­евск. Де­ли­лась на уез­ды: Алек­сан­д­ров­ский, Ге­ор­ги­ев­ский, Киз­ляр­ский, Моздок­ский и Став­ро­поль­ский. Площадь около 223,2 тыс. км2 (1820-е годы). Население 89 тыс. человек (1808 год), 103 тыс. человек (1814 год). 24.07(05.08). 1822 года Кавказская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Кав­каз­скую об­ласть.

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