КАВКАЗСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КАВКАЗСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи.
Создана указом императрицы Екатерины II от 05(16).05.1785 года. Административный центр - город Екатериноград (ныне станица Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарии), с 30.04(11.05). 1790 года - город Астрахань. Делилась на уезды: Александровский, Астраханский, Георгиевский, Екатериноградский, Енотаевский, Кизлярский, Красноярский, Моздокский, Ставропольский, Черноярский.
Население 61 тыс. человек (1790 год). На территории Кавказской губернии российскими властями активно проводилась переселенческая политика. В 1785 году были приняты указы о предоставлении права селиться в пределах Кавказской губернии однодворцам и государственным крестьянам из центральных губерний Российской империи, а также иностранцам. В уездных центрах существовала система гражданского управления (в крепостях Кизляр и Моздок - военная администрация). Согласно указу императора Павла I от 12(23).12.1796 года, Кавказская губерния преобразована в Астраханскую губернию.
15(27).11.1802 года указом императора Александра I Кавказская губерния была выделена из состава Астраханской губернии. Административный центр - город Георгиевск. Делилась на уезды: Александровский, Георгиевский, Кизлярский, Моздокский и Ставропольский. Площадь около 223,2 тыс. км2 (1820-е годы). Население 89 тыс. человек (1808 год), 103 тыс. человек (1814 год). 24.07(05.08). 1822 года Кавказская губерния преобразована в Кавказскую область.