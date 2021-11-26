ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО - форма организации местного управления в Российской империи в XVIII - начале XX веков.

Вклю­ча­ло, как пра­ви­ло, несколько гу­бер­ний и/или об­лас­тей; в XIX - начале XX веков генерал-губернаторства су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с на­ме­ст­ни­че­ст­ва­ми. Пер­во­на­чаль­но су­ще­ст­во­ва­ло од­но генерал-губернаторство - Мо­с­ков­ское (с 1727 года). Гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года ус­та­нов­ле­но де­ле­ние им­пе­рии на генерал-губернаторства. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 13(24).06.1781 года «О но­вом рас­пи­са­нии гу­бер­ний с оз­на­че­ни­ем ге­не­рал-гу­бер­на­то­ров», из­дан­ным в раз­ви­тие Гу­берн­ской ре­фор­мы, соз­да­но 19 генерал-губернаторств под управ­ле­ни­ем ге­не­рал-гу­бер­на­то­ров, или на­ме­ст­ни­ков (в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге - глав­но­ко­ман­дую­щих).

В ре­зуль­та­те всту­п­ле­ния в си­лу ука­за императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года «О но­вом раз­де­ле­нии го­су­дар­ст­ва на гу­бер­нии»генерал-губернаторства на боль­шей час­ти тер­ри­то­рии им­пе­рии пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать. В прав­ле­ние императора Алек­сан­д­ра I (1801-1825 годы) пред­при­ни­ма­лись не­од­но­крат­ные по­пыт­ки вос­соз­да­ния сис­те­мы генерал-губернаторств, од­на­ко они (в ча­ст­но­сти, наи­бо­лее раз­ра­бо­тан­ный про­ект 1816 года) не бы­ли в пол­ной ме­ре реа­ли­зо­ва­ны. В XIX - начале XX веков генерал-губернаторства яв­ля­лись ос­но­вой управ­ле­ния в Си­би­ри и на ок­раи­нах им­пе­рии, а так­же в сто­ли­цах.

В свя­зи с обо­ст­ре­ни­ем внут­ри­по­ли­тической си­туа­ции соз­да­ва­лись вре­мен­ные генерал-губернаторства. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну на за­ня­тых российскими вой­ска­ми тер­ри­то­ри­ях об­ра­зо­ва­ны Га­лиц­ко-Бу­ко­вин­ское генерал-губернаторство (1914-1917 годы) и Во­ен­ное генерал-губернаторство в Турецкой Ар­ме­нии (1916-1917). Генерал-губернаторства уп­разд­не­ны по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года , кро­ме Тур­ке­стан­ско­го генерал-губернаторства, про­су­ще­ст­во­вав­ше­го до апреля 1918 года (долж­ность генрал-гу­бер­на­то­ра за­ме­не­на долж­но­стью ге­не­раль­но­го ко­мис­са­ра, а по­сле Октябрьская ре­во­лю­ции 1917 года соз­дан крае­вой Сов­нар­ком).

Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва XVIII - начала XX веков (кро­ме не­сколь­ких генерал-губернаторств в Центральной Рос­сии, су­ще­ст­во­вав­ших не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя в 1810-1920-х годах): Мо­с­ков­ское (1727-1917 годы), Риж­ское (1762-1782 год); Вла­ди­мир­ское и Ко­ст­ром­ское (1781-1796 годы); Ка­зан­ское и Пен­зен­ское (1781-1796 годы); Ко­лы­ван­ское и Ир­кут­ское (1781-1796 годы); Лиф­лянд­ское, Эс­т­лянд­ское и Кур­лянд­ское (1782-1876 годы; в 1782-1796 годах Риж­ское и Ре­вель­ское, в 1802-1812 годах Лиф­лянд­ское и Кур­лянд­ское); Мо­ги­лёв­ское и По­лоц­кое (1781-1796 годы); Ни­же­го­род­ское и Вят­ское (1781-1796 годы); Ор­лов­ское и Кур­ское (1781-1796 годы); Перм­ское и То­боль­ское (1781-1796 годы); Псков­ское и Смо­лен­ское (1781-1796 годы); Санкт-Пе­тер­бург­ское (1781-1866 годы; до 1796 года Санкт-Пе­тер­бург­ское и Вы­борг­ское); Са­ра­тов­ское, Ас­т­ра­хан­ское, Азов­ское и Но­во­рос­сий­ское (1781-1796 годы); Там­бов­ское и Ря­зан­ское (1781-1796 годы); Твер­ское и Нов­го­род­ское (1781-1796 годы); Туль­ское и Ка­луж­ское (1781-1796 годы); Уфим­ское и Сим­бир­ское (1781-1796 годы); Харь­ков­ское и Во­ро­нежское (1781-1796 годы); Яро­слав­ское и Во­ло­год­ское (1781-1796 годы); Чер­ни­гов­ское, Пол­тав­ское и Харь­ков­ское (1781-1856 годы; до 1835 года Ма­ло­рос­сий­ское); Ви­лен­ское, Ко­вен­ское и Грод­нен­ское (1794-1912 годы); Ви­теб­ское, Мо­ги­лёв­ское и Смо­лен­ское (1802-1856 годы; в 1802 году Бе­ло­рус­ское, в 1802-1823 годах Ви­теб­ское и Мо­ги­лёв­ское); Но­во­рос­сий­ское (1802–1873; до 1822 Хер­сон­ское, Тав­ри­че­ское и Ека­те­ри­но­слав­ское); Эс­т­лянд­ское (1802-1812 годы); Си­бир­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1803-1822 годы); За­пад­но-Си­бир­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1822-1882 годы); Ир­кут­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1822-1917 годы; до 1887 года Вос­точ­но-Си­бир­ское); Ки­ев­ское, По­доль­ское и Во­лын­ское (1832-1917 годы); Орен­бург­ское (1851-1881 годы; до 1865 года Орен­бург­ское и Са­мар­ское); Ку­та­ис­ское (1856-1867 годы), Тиф­лис­ское (1860-1866 годы) в со­ста­ве Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва; Тур­ке­стан­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1867-1917 годы); Вар­шав­ское (1874-1915 годы); Степ­ное ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1882-1917 годы); При­амур­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1884-1917 годы).

Вре­мен­ные генерал-губернаторства: Одес­ское (1879-1889 годы), Санкт-Пе­тер­бург­ское (1879-1880 годы; 1905 год), Харь­ков­ское (1879-1882 годы; 1905-1907 годы), При­бал­тий­ское (1905-1909 годы).

Второе значение.

Ок­ку­пи­ро­ван­ные Прус­си­ей (начало XIX века) и Гер­ма­ни­ей (последняя треть XIX - середина XX века) тер­ри­то­рии, по­став­лен­ные под гражданское уп­рав­ле­ние и не имев­шие оформ­лен­но­го государственно-пра­во­во­го ста­ту­са: Г.-г.генерал-губернаторство Берг (1813-1815 годы), генерал-губернаторство Франк­фурт (1813-1815 годы), генерал-губернаторство меж­ду Ве­зе­ром и Рей­ном (1813-1815 годы), генерал-губернаторство Сред­ний Рейн (1814 год), генерал-губернаторств Ниж­ний Рейн (1814 год), генерал-губернаторство Ниж­ний и Сред­ний Рейн (1814-1815 годы), генерал-губернаторство Германская Ло­та­рин­гия (1870-1871 годы), генерал-губернаторство Эль­зас (1870-1871 годы), генерал-губернаторство Реймс (1870-1871 годы), генерал-губернаторство Бель­гия (1914-1918 годы), генерал-губернаторство Вар­ша­ва (1915-1918 годы), «Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во» (1939-1944 годы; на тер­ри­то­рии Поль­ши).

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