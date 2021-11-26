ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО - форма организации местного управления в Российской империи в XVIII - начале XX веков.
Включало, как правило, несколько губерний и/или областей; в XIX - начале XX веков генерал-губернаторства существовали наряду с наместничествами. Первоначально существовало одно генерал-губернаторство - Московское (с 1727 года). Губернской реформой 1775 года установлено деление империи на генерал-губернаторства. Указом императрицы Екатерины II от 13(24).06.1781 года «О новом расписании губерний с означением генерал-губернаторов», изданным в развитие Губернской реформы, создано 19 генерал-губернаторств под управлением генерал-губернаторов, или наместников (в Москве и Санкт-Петербурге - главнокомандующих).
В результате вступления в силу указа императора Павла I от 12(23).12.1796 года «О новом разделении государства на губернии»генерал-губернаторства на большей части территории империи перестали существовать. В правление императора Александра I (1801-1825 годы) предпринимались неоднократные попытки воссоздания системы генерал-губернаторств, однако они (в частности, наиболее разработанный проект 1816 года) не были в полной мере реализованы. В XIX - начале XX веков генерал-губернаторства являлись основой управления в Сибири и на окраинах империи, а также в столицах.
В связи с обострением внутриполитической ситуации создавались временные генерал-губернаторства. В 1-ю мировую войну на занятых российскими войсками территориях образованы Галицко-Буковинское генерал-губернаторство (1914-1917 годы) и Военное генерал-губернаторство в Турецкой Армении (1916-1917). Генерал-губернаторства упразднены после Февральской революции 1917 года, кроме Туркестанского генерал-губернаторства, просуществовавшего до апреля 1918 года (должность генрал-губернатора заменена должностью генерального комиссара, а после Октябрьская революции 1917 года создан краевой Совнарком).
Генерал-губернаторства XVIII - начала XX веков (кроме нескольких генерал-губернаторств в Центральной России, существовавших непродолжительное время в 1810-1920-х годах): Московское (1727-1917 годы), Рижское (1762-1782 год); Владимирское и Костромское (1781-1796 годы); Казанское и Пензенское (1781-1796 годы); Колыванское и Иркутское (1781-1796 годы); Лифляндское, Эстляндское и Курляндское (1782-1876 годы; в 1782-1796 годах Рижское и Ревельское, в 1802-1812 годах Лифляндское и Курляндское); Могилёвское и Полоцкое (1781-1796 годы); Нижегородское и Вятское (1781-1796 годы); Орловское и Курское (1781-1796 годы); Пермское и Тобольское (1781-1796 годы); Псковское и Смоленское (1781-1796 годы); Санкт-Петербургское (1781-1866 годы; до 1796 года Санкт-Петербургское и Выборгское); Саратовское, Астраханское, Азовское и Новороссийское (1781-1796 годы); Тамбовское и Рязанское (1781-1796 годы); Тверское и Новгородское (1781-1796 годы); Тульское и Калужское (1781-1796 годы); Уфимское и Симбирское (1781-1796 годы); Харьковское и Воронежское (1781-1796 годы); Ярославское и Вологодское (1781-1796 годы); Черниговское, Полтавское и Харьковское (1781-1856 годы; до 1835 года Малороссийское); Виленское, Ковенское и Гродненское (1794-1912 годы); Витебское, Могилёвское и Смоленское (1802-1856 годы; в 1802 году Белорусское, в 1802-1823 годах Витебское и Могилёвское); Новороссийское (1802–1873; до 1822 Херсонское, Таврическое и Екатеринославское); Эстляндское (1802-1812 годы); Сибирское генерал-губернаторство (1803-1822 годы); Западно-Сибирское генерал-губернаторство (1822-1882 годы); Иркутское генерал-губернаторство (1822-1917 годы; до 1887 года Восточно-Сибирское); Киевское, Подольское и Волынское (1832-1917 годы); Оренбургское (1851-1881 годы; до 1865 года Оренбургское и Самарское); Кутаисское (1856-1867 годы), Тифлисское (1860-1866 годы) в составе Кавказского наместничества; Туркестанское генерал-губернаторство (1867-1917 годы); Варшавское (1874-1915 годы); Степное генерал-губернаторство (1882-1917 годы); Приамурское генерал-губернаторство (1884-1917 годы).
Временные генерал-губернаторства: Одесское (1879-1889 годы), Санкт-Петербургское (1879-1880 годы; 1905 год), Харьковское (1879-1882 годы; 1905-1907 годы), Прибалтийское (1905-1909 годы).
Второе значение.
Оккупированные Пруссией (начало XIX века) и Германией (последняя треть XIX - середина XX века) территории, поставленные под гражданское управление и не имевшие оформленного государственно-правового статуса: Г.-г.генерал-губернаторство Берг (1813-1815 годы), генерал-губернаторство Франкфурт (1813-1815 годы), генерал-губернаторство между Везером и Рейном (1813-1815 годы), генерал-губернаторство Средний Рейн (1814 год), генерал-губернаторств Нижний Рейн (1814 год), генерал-губернаторство Нижний и Средний Рейн (1814-1815 годы), генерал-губернаторство Германская Лотарингия (1870-1871 годы), генерал-губернаторство Эльзас (1870-1871 годы), генерал-губернаторство Реймс (1870-1871 годы), генерал-губернаторство Бельгия (1914-1918 годы), генерал-губернаторство Варшава (1915-1918 годы), «Генерал-губернаторство» (1939-1944 годы; на территории Польши).