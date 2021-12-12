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Лекция: Русская армия в освободительном походе в Европе в 1813-1814 годах

Лектор: Безотосный Виктор Михайлович - доктор исторических наук, заведующий научно-экспозиционным отделом Государственного исторического музея

21 декабря 1812 года Михаил Илларионович Кутузов поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его». Целью России было изгнать французские войска из захваченных ими стран, лишить Наполеона возможности использовать их ресурсы, завершить разгром агрессора на его собственной территории и обеспечить установление длительного мира в Европе. С другой стороны, царское правительство ставило целью восстановить правление свергнутых королевских домов в европейских государствах.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.