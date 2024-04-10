8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Все сражения русской армии. 1804–1814. Россия против Наполеона

Безотосный Виктор Михайлович

Наполеоновские войны были настолько масштабны, массовы, продолжительны и кровавы, что вполне заслуживают звания Первой Мировой. В 1812 году в поход на Россию шла фактически вся континентальная Европа, а четырехдневное генеральное сражение под Лейпцигом не зря величают «Битвой народов», которые никогда прежде не несли таких потерь – в общей сложности более миллиона убитых и раненых за десять лет. А поскольку именно русская армия была «ядром и главной опорой, становым хребтом» антинаполеоновской коалиции (что признавал даже такой ненавистник России, как Энгельс), львиная доля испытаний выпала на долю русского солдата, вновь доказавшего свою невероятную стойкость – кровь, боль, нечеловеческие страдания лишь укрепляли его боевой дух, и весной 1814 года наши победоносные войска взяли Париж. Но прежде Российской Императорской армии пришлось пройти через позор Аустерлица и жесточайший разгром под Фридландом, катастрофическое начало первой Отечественной войны, Бородинскую мясорубку, потерю Москвы и тяжелейшие испытания заграничных походов... Это фундаментальное исследование, приуроченное к 200-й годовщине величайшего триумфа Российской империи, восстанавливает полную историю Наполеоновских войн, освещая все без исключения кампании и сражения, в которых участвовала русская армия. Отдельная глава посвящена цене победы и ее последствиям для России.