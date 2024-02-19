Неизвестный Грибоедов – гусар, дуэлянт, дипломат

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Все читали «Горе от ума», но что мы знаем о его авторе? Дипломат и лингвист, историк и музыкант, дуэлянт и любящий муж. Человек исключительных талантов, едкого и тонкого ума, гуманитарий отнюдь не робкого десятка. Как мало на самом деле мы знаем об Александре Сергеевиче Грибоедове!

Сколько языков знал Грибоедов и как ему это помогало в дипломатической карьере? Как он потерял мизинец на левой руке? Какие отношения связывали Грибоедова с лидерами движения декабристов, и состоял ли он сам в тайных обществах? Почему, несмотря на запрет, участвовал в дуэлях? И почему вдову Грибоедова до конца дней ее называли «Чёрной розой Тифлиса»?