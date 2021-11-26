ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ

ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ - французский и российский военный деятель, военный теоретик и историк.

Отец А.Г. Жо­ми­ни . С 1798 года слу­жил в ар­мии Гель­ве­ти­че­ской рес­пуб­ли­ки. По­сле вы­во­да в 1802 году французских войск ра­бо­тал в Па­ри­же в фир­ме Дю­по­нов (главный по­став­щик ору­жия для войск На­по­ле­о­на I ). С 1804 года во французской ар­мии начальник шта­ба кор­пу­са мар­ша­ла М. Нея (1805-1809, 1813). От­ли­чил­ся в русско-прусско-французскую вой­ну 1806-1807 годов, по хо­да­тай­ст­ву М. Нея по­лу­чил ти­тул ба­ро­на (1808). В 1809 году уво­лен в от­став­ку, по­сле че­го об­ра­тил­ся к императору Алек­сан­д­ру I с прось­бой о при­ня­тии на русскую служ­бу. Уз­нав об этой пе­ре­пис­ке, На­по­ле­он I на­зна­чил Жомини в чи­не бри­гад­но­го ге­не­ра­ла в штаб мар­ша­ла Л.А. Бер­тье. В Отечествен­ную вой­ну 1812 года комен­дант Виль­ны (ны­не Виль­нюс), а за­тем гу­бер­на­тор Смо­лен­ска. Вновь за­няв ме­сто начальника шта­ба у М. Нея, Жомини от­ли­чил­ся в Бау­цен­ском сра­же­нии 1813 года. Из-за раз­но­гла­сий с Л.А. Бер­тье в 1813 году Жомини де­зер­ти­ро­вал из французской ар­мии и пе­ре­шёл на российскую служ­бу. Генерал-адъ­ю­тант (1813). Уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов, с российскими вой­ска­ми всту­пил в Па­риж (1814), в 1815 году вер­нул­ся в Рос­сию. В 1826 году по при­гла­ше­нию императора Ни­ко­лая I уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии различных во­енных про­ек­тов. Жомини - ини­циа­тор соз­да­ния и один из ор­га­ни­за­то­ров российской Военной ака­де­мии ГШ (от­кры­та в 1832 году), при­вле­кал­ся к пла­ни­ро­ва­нию бое­вых дей­ст­вий во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов и Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов. В 1837 году пре­по­да­вал стра­те­гию на­след­ни­ку пре­сто­ла (бу­ду­ще­му императору Алек­сан­д­ру II ). Рас­хо­дил­ся во взгля­дах по многим во­про­сам с во­енным министром А.И. Чер­ны­шё­вым. По­сле всту­п­ле­ния Алек­сан­д­ра II на российский пре­стол в 1855 году вер­нул­ся во Фран­цию.

В сво­их во­енно-тео­ре­тических и ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях Жомини про­ана­ли­зи­ро­вал опыт войн конца XVIII - начала XIX веков, обоб­щил важ­ней­шие про­бле­мы стра­те­гии и так­ти­ки мас­со­вой ар­мии. Он счи­тал, что по­бе­ды над про­тив­ни­ком дос­ти­га­ют­ся не ма­нев­ри­ро­ва­ни­ем, а ре­ши­тель­ным сра­же­ни­ем; от­да­вал пре­иму­ще­ст­во на­сту­па­тель­ным дей­ст­ви­ям пе­ред обо­ро­ной; при­да­вал важ­ное зна­че­ние за­хва­ту ини­циа­ти­вы, а так­же мо­раль­но­му фак­то­ру; стра­те­гию рас­смат­ри­вал как нау­ку ве­де­ния вой­ны, так­ти­ку – как нау­ку о сра­же­нии и бое. Сфор­му­ли­ро­ван­ные им по­ло­же­ния о ТВД, о со­сре­до­то­че­нии основных сил на на­прав­ле­нии главного уда­ра и взаи­мо­дей­ст­вии пе­хо­ты, ка­ва­ле­рии, ар­тил­ле­рии в бою и др. ока­за­ли боль­шое влия­ние на раз­ви­тие русской и западно-ев­ропейской во­енной мыс­ли XIX века. Жомини вы­со­ко оце­ни­вал роль во­енной ис­то­рии в по­зна­нии тео­рии во­ен­но­го ис­кус­ст­ва, внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку ме­то­ди­ки во­енно-ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний. По­ла­гал, что основные прин­ци­пы во­енного ис­кус­ст­ва «веч­ны» и «не­из­мен­ны»; главное внимание уделял роли полководца и генерального сра­же­ния, считая их бо­лее важ­ными для по­бе­ды в вой­не, чем влия­ние по­ли­ти­ки и эко­но­ми­ки.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1854), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1828, ал­маз­ные зна­ки к не­му в 1839 году), Святого Анд­рея Пер­во­зван­но­го (1867), фран­цузским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1807) и др.

Сочинения:

Рас­су­ж­де­ния о ве­ли­ких во­ен­ных дей­ст­ви­ях или кри­ти­че­ское и срав­ни­тель­ное опи­са­ние по­хо­дов Фрид­ри­ха и На­по­ле­о­на. СПб., 1809–1817. Т. 1–8;

Ана­ли­ти­че­ский об­зор глав­ных со­об­ра­же­ний во­ен­но­го ис­кус­ст­ва и об от­но­ше­ни­ях оных с по­ли­ти­кою го­су­дарств. 2-е изд. СПб., 1836;

Précis de l’art de la guerre... P., 1838. Vol. 1–2;

Очер­ки во­ен­но­го ис­кус­ст­ва. М., 1939. Т. 1–2;

По­ли­ти­че­ская и во­ен­ная жизнь На­по­ле­о­на. 3-е изд. СПб., 1844. T. 1–2.

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