СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ

Священный союз (рус.); La Sainte-Alliance (фр.); Heilige Allianz (нем.).

СВЯЩ Е́ ННЫЙ СО Ю́ З — декларированный союз российского и австрийского императоров и короля Пруссии, целью которого являлось сохранение мира в Европе в рамках Версальской системы.

С инициативой создания такового союза выступил император Всероссийский Александр I, причем по его мысли Священный союз не являлся каким-либо формальным союзным договором (и не был соответствующим образом оформлен) и не накладывал на его подписантов какие-либо формальные обязанности. По духу Союза его участники, как три христианских монарха, принимали на себя моральную ответственность за сохранение существующего порядка и мира, за что они отвечали не друг перед другом (в рамках договора), а перед Богом. Союз могущественнейших монархов Европы должен был устранить саму возможность военного конфликта между государствами.

Подписанный тремя монархами тремя монархами – императором Австрийским Францем I, королем Прусским Фридрихом Вильгельмом III, императором Всероссийским Александром I – 14(26) сентября 1815 г. документ о создании Священного союза носил характер декларации. (Текст был также представлен и принцу-регенту Великобритании Георгу Ганноверскому, однако тот уклонился от присоединения к нему под предлогом, что по английской конституции король не имеет права подписывать договоры с другими державами.)

В преамбуле указывались цели Союза: «открыть перед лицом вселенной их [монархов] непоколебимую решимость как в управлении вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сей святой веры, заповедями любви, правды и мира». Собственно декларация содержала три пункта, основной смысл которых был следующим:

– в 1-м пункте указывалось, что «три договаривающиеся монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства» и «во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь»; кроме того, монархи обещали «в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены, для охранения веры, мира и правды»;

– во 2-м пункте констатировалось, что три имерии являются «членами единого народа христианского», в связи с чем «их величества… убеждают своих подданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил человеков Божественный Спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который есть прочен»;

– наконец, 3-й пункт, объявлял, что к Союзу могут присоединиться все государства, согласные с указанной декларацией. (Впоследствии к союзу постепенно присоединились все христианские монархи Европы, кроме Англии и Папы Римского, а также правительства Швейцарии, вольных городов и др. Османский султан, естественно, в союз принят быть не мог, поскольку не являлся христианином.)

Главной целью Александра I стала попытка построить европейскую политику на основе не лицемерной политики, а христианских ценностей, с точки зрения которых и должны были решаться на конгрессах монархов все спорные вопросы. Священный союз был призван возродить фактически утраченный к началу XIX в. в Европе принцип, что самодержавие – есть служение Всевышнему и не более. Именно по духу, а не по букве Священного союза монархи брали на себя обязательства оказывать помощь друг другу в сохранении существующего строя, самостоятельно определяя, без какого лидо давления, время и размеры подобной помощи. Фактически речь шла о том, что судьбы Европы будут решать монархи, власть которым вручена Божьим промыслом, а при принятии своих решений исходить не из узких интересов своих государств, а на основе общехристианских принципов и в интересах всех христианских народов. В таком случае, на место политики, коалиций, интриг и т.д. приходили христианские религия и мораль. В основе положений о Священном союзе лежало легитимное начало божественного происхождения власти монархов и, как следствие, незыблемость взаимоотношений между ними и их народами на принципах «государь отец своего народа» (т.е. Государь обязан всеми средствами заботиться о своих детях, а народ обязан всецело ему подчиняться). Позже на Веронском конгрессе Александр I подчеркнул: «Что бы ни делали для того, чтобы стеснить Священный союз в его деятельности и заподозрить его цели, я от него не отступлюсь. У каждого есть право на самозащиту, и это право должны иметь также и монархи против тайных обществ; я должен защищать религию, мораль и справедливость».

При этом конкретные обязательства (в т.ч. военные) сторон содержались в договоре о Четверном союзе (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия), как в отношении Франции, так и др. легитимных монархий. Однако Четверной союз («квартет наций») не был «дублером» Священного союза и существовал параллельно с ним.

Своим созданием Священный союз обязан исключительно Александру I, могущественнейшему на тот момент европейскому монарху. Остальные стороны отнесли к подписанию формально, поскольку документ не накладывал на них каких-либо обязательств. Австрийский канцлер князь Клеменс фон Меттерних в своих мемуарах писал: «Священный союз вовсе не был основан для того, чтобы ограничивать права народов и благоприятствовать абсолютизму и тирании в каком бы то ни было виде. Этот Союз был единственно выражением мистических стремлений императора Александра и приложением к политике принципов христианства».

Ахенский конгресс Священного союза

Был созван по предложению Австрии. Проходил с 29 сентября по 22 ноября 1818 г. в Ахене (Пруссия), всего состоялось 47 заседаний; главные вопросы – вывод оккупационных войск из Франции, поскольку Парижский мирный договор 1815 г. предусматривал, что по прошествии трех лет будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшей оккупации Франции.

Принимавшие участие в конгрессе делегации европейских держав возглавляли:

– Российская империя: император Александр I, министр иностранных дел граф Иоанн Каподистрия, управляющий Иностранной коллегией граф Карл Нессельроде;

– Австрийская империя: император Франц I, министр иностранных дел князь Клеменс фон Меттерних-Виннебург цу Бейльштейн;

– Прусское королевство: король Фридрих Вильгельм III, государственный канцлер князь Карл Август фон Гарденберг, государственный и кабинет-министр граф Кристиан Гюнтер фон Бернсторф

– Соединенное королевство Великобритании и Ирландии: государственный секретарь по иностранным делам Роберт Стюарт виконт Каслри, фельдмаршал Артур Уэлсли 1-й герцог Веллингтон;

– Франция: президент Совета министров и министр иностранных дел Арман Эммануэль дю Плесси 5-й герцог де Ришельё

Страны-участницы высказали свою заинтересованность в восстановлении Франции как одной из великих держав и укреплении режима Людовика XVIII на принципах легитимизма, после чего 30 сентября по единогласному решении. Франция стала принимать участие в конгрессе в качестве полноправного члена (официальное оформление этого факта, а также признание выполнения ею обязательство по договору 1815 г. было зафиксировано в ноте на имя герцога де Ришельё уполномоченных России, Австрии, Великобритании и Пруссии от 4 ноября 1818 г.). Кроме того, было решено подписать отдельную конвенцию (в виде подписанных в Ахене же двусторонних соглашений Франции с каждой страной-участницей), определявшую срок вывода войск из Франции (30 ноября 1818 г.) и остаток контрибуции (265 млн франков).

На конгрессе с докладом от имени России выступил Каподистрия, высказавший идею создания (на базе Священного союза) всеевропейского союза, решения которого имели бы преимущество перед решениями Четверного союза. Однако этот план Александра I был заблокирован Австрией и Великобританией, делавших ставку именно на Четверной союз, как наиболее удобную форму для отстаивания собственных национальных интересов.

Пруссия, при поддержку России, вынесла на обсуждение вопрос о заключении общеевропейского соглашения, гарантировавшего нерушимость государственных границ, установленных Венским конгрессом. Несмотря на заинтересованность большинство участников в этом договоре, британская делегация выступила против. Рассмотрение проекта было отложено, а позже к нему так и не вернулись.

Отдельно был обсужден вопрос об участии Испании в конгрессе и ее просьбе о посредничестве в переговорах к восстанию в испанских колониях в Южной Америке (а в случае неудачи – о в вооруженной помощи). Великобритания, Австрия и Пруссия выступили против, а русская делегация заявила лишь о «моральной поддержке». В связи чем какого-либо решения по этим вопросам принято не было.

Кроме того, на конгрессе был обсужден целый ряд вопросов, касавшихся не только Европы, но и мирового устройства. Среди таких были: об усилении мер по надзору за Наполеоном, о датско-шведско-норвежских разногласиях, об обеспечении безопасности торгового мореплавания, о мерах по пресечению торговли неграми, о гражданских и политических правах евреев, о разногласиях между Нидерландами и владетелем герцогства Буйонского, о баварско-баденском территориальном споре и др.

Тем не менее, на Ахенском конгрессы был принят ряд достаточно важных решений, в т.ч. были подписаны:

– Декларация ко всем европейским дворам о нерушимости Священного союза и признании своей главной обязанностью неуклонно следовать началам международного права;

– Протокол о порядке рассмотрения претензий, предъявленных французскими подданными к союзным державам;

– Протокол о святости заключенных трактатов и о праве государств, о делах о которых будет идти речь на будущих переговорах, принимать в них участие;

– два секретных протокола, подтверждавших положения Четверного союза, в т.ч. предусматривавших ряд конкретных мер на случай новой революции во Франции.

Конгресс в Троппау

Был созван по инициативе Австрии, вынесшей на него вопрос о развитии революционного движения в Неаполе в июле 1820 г. Проходил с 20 октября по 20 декабря 1820 г. в Троппау (ныне – Опава, Чехия).

Россия, Австрия и Пруссия прислали на конгрессе представительные делегации, которые возглавлял императора Александр I, министр иностранных дел граф И. Каподистрия, император Франц I, князь К. фон Меттерних, кронпринц Прусский Фридрих Вильгельм и К.А. фон Гарденбург, в то время как Великобритания и Франция ограничились посланниками.

Австрия потребовала вмешательство Священного союза в дела тех стран, в которых возникла опасность революционного переворота. Кроме Королевство обеих Сицилий речь шла о направлении войск в Испанию и Португалию, где после Наполеоновских войн было сильное республиканское движение.

19 ноября монархи Австрии, России и Пруссии подписали протокол, который констатировал необходимость вмешательства извне в случае нарастания революции, поскольку лишь таким образом возможно сохранение статус-кво, установленного Венским конгрессом. Великобритания выступила категорически против. В связи с этим общего согласия достигну то не было (и, соответственно, не подписано общих документов) по вопросы о военном вмешательстве в дела Королевства обеих Сицилий. Тем не менее, что стороны согласились встретиться 26 января 1821 г. в Лайбахе и продолжить обсуждение.

Лайбахский конгресс

Стал продолжением конгресса в Троппау. Проходил с 26 января по 12 мая 1821 г. Лайбахе (ныне Любляна, Словения). Состав участников был практически тот же, что и на конгрессе в Троппау, за исключением то, что отсутствовал прусский кронпринц Фридрих Вильгельм, а Великобритания ограничилась присылкой дипломатического наблюдателя. Кроме того, на конгресс был приглашен и король Обеих Сицилий Фердинанд I, поскольку речь шла о ситуации в его королевстве.

Фердинанд I выступил с просьбой о военной интервенции, против чего выступила Франция, представившая также обращения др. итальянских государств. Было принято решение, что король Обеих Сицилий должен отменить принятую им либеральную конституцию (вводившую принцип суверенитета народа), несмотря на то, что он присягнул ей на верность. Было дано согласие на посылку в Неаполь австрийских войска, а в случае необходимости – также русских. После принятия этого решения представителя Франции и Великобритании в конгрессе более не участвовали. Хотя Фердинанд I и не стал отменять конституция, австрийские войска восстановили порядок в королевстве (отправки русских войск не потребовалось).

Также на конгрессе участники рекомендовали Франции ввести войска в Испанию для борьбы с революционным движением, но, в принципе, для выяснения ситуации с революционным движением в Испании и Греции было решено собрать следующий конгресс в Вероне. До его созыва К. фон Меттерних убедил Александра I не оказывать помощь Греческому восстанию.

Веронский конгресс

С инициативой проведения конгресса выступила в июне 1822 г. Австрия. Проходил с 20 октября по 14 декабря 1822 г. в Верона (Австрийская империя). Этот конгресс Священного союза.

Делегации ведущих европейских держав возглавляли:

– Российская империя: император Александр I, министр иностранных дел граф Карл Нессельроде;

– Австрийская империя: император Франц I, министр иностранных дел князь К. фон Меттерних;

– Прусское королевство: король Фридрих Вильгельм III, канцлер князь К.А. фон Гарденберг;

– Соединенное королевство Великобритании и Ирландии: фельдмаршал Артур Уэлсли 1-й герцог Веллингтон, государственный секретарь по иностранным делам Джордж Каннинг;

– Французское королевство: министр иностранных дел герцог Матье де Монморанси-Лаваль и посол в Берлине виконт Франсуа Рене де Шатобриан;

– представители итальянских государств: король Пьемнота и Сардинии Карл Феликс, король Обеих Сицилий Фердинанд I, великий герцог Тосканский Фердинанд III, папский легат кардинал Джузеппе Спина.

Основным вопросом, обсуждавшимся на конгрессе, стал вопрос подавления революционного движения в Испании с помощью французских войск. В случае начала экспедиции Франция рассчитывала заручиться «моральной и материальной поддержкой» Священного союза. В ее поддержку выступили Россия, Австрия и Пруссия, объявив о своей готовности разорвать дипломатические отношения с революционным правительством, Великобритания выступила за то, чтобы ограничиться лишь сосредоточением французских войск на франко-испанской границе без открытой интервенции. 17 ноября был сформулирован, а 19 ноября подписан секретный протокол (Великобритания от подписи отказалась под предлогом, что документ может создать опасность для жизни испанской королевской семьи), который предусматривал введение французских войск в Испанию в следующих случаях:

– вооруженного нападение Испании на французскую территорию или «официального акта со стороны испанского правительства, вызывающего непосредственно к возмущению подданных той или другой из держав»;

– лишение короля Испании трона или посягательств против него или членов его семьи;

– «формального акта испанского правительства, нарушающего законные наследственные права королевской фамилии». (В апреле 1823 г. Франция ввела свои войска в Испанию и подавила революции.)

Также на конгрессе был обсужден ряд следующих вопросов:

– о признании независимости бывших испанских колоний в Америке; Франция и Великобритания фактически выступили за признание, остальные – против. В результате никаких решений принято не было;

– о положении в Италии. Было принято решение о выводу из Италии австрийского вспомогательного корпуса;

– о работорговле. 28 ноября был подписан протокол пяти держав подтверждавший положения декларации Венского конгресса о запрещении торговли неграми и созыве Лондонской конференции по работорговле;

– об отношения с Османской империей. Россия заручилась обещанием дипломатической поддержки держав в своих требования к Константинополю: уважать права греков, заявить о выводе своих войск из Дунайских княжеств, снять ограничения на торговлю и обеспечить свободу мореплавания в Чёрном море;

– об отмене введенных Нидерландами таможенных ограничений на Рейне. Все стороны согласились с необходимостью принятия данных мер, что и выразилось в нотах, направленных правительству Нидерландов по окончании конгресса;

Распад Священного союза

С инициативой созыва нового конгресса выступил в конце 1823 г. король Испании Фердинанд VII, который предложил обсудить меры по противодействию революционному движению в испанских колониях в Латинской Америке. Австрия и Россия поддержали предложение, но против выступили Великобритания и Франция, в результате чего намечавшийся на 1824 г. конгресс не состоялся.

После смерти главного инициатора создания Священного союза императора Александра I (1825 г.) его позиции стали постепенно ослабевать, тем более, что противоречия между различными великими державами постепенно обострялись. С одной стороны, интересы Великобритании окончательно разошлись с целями Священного союза (особенно в связи с революционным движением в Латинской Америке), с другой, обострились русско-австрийские противоречия на Балканах. Великие державы так и не смогли выработать единую позицию по поводу революции 1830 г. во Франции и воцарения Луи-Филиппа Орлеанского. В 1840-х гг. резко усилилась борьба между Австрией и Пруссией за доминирование в Германском союзе.

Тем не менее, верная взятым на себя обязательствам Россия в 1849 г. по просьба Австрии направила свои войска в охваченную революцией Венгрию, что стало одним из решающих факторов в восстановлении там порядка и сохранении династии Габсбургов на венгерском престоле. После этого Россия вполне обоснованно рассчитывала на поддержку ее со стороны участниц Священного союза, однако дальнейшее обострение внутриевропейских противоречий привело к началу Крымской войны 1853–1856 гг. во время которой против России на стороне Османской империи выступили Великобритания, Франция и Сардиния, а Австрия и Пруссия заняли антирусскую позицию. Хотя идеи закладывавшиеся Александром I в основу Священного союза уже давно игнорировались европейскими державами, теперь стало окончательно ясно, что более никакого «союза монархов Европы» не существует.