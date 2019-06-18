Русский герой, ставший примером для армии Наполеона В 1813 году, после изгнания Наполеона из России, начался новый этап войны. В историю он вошел как Заграничные походы русской армии. Вместе с союзниками России предстояло окончательно разгромить армию Наполеона и освободить Европу от французских захватчиков. Крупнейшим военным событием стала «Битва народов» под Лейпцигом, именно здесь войскам Наполеона было нанесено сокрушительное поражение. Сегодня наш рассказ будет посвящён только одному из её участников – Леонтию Коренному – русскому солдату-гренадеру, герою сражений при Бородино и под Лейпцигом. Гвардия всегда впереди Леонтий Коренной (он же Дядька Коренной) начал свою службу в Кронштадском гарнизонном батальоне, но уже в 1808 году был переведён в Императорский... На чтение: 1 минута

В 1813 году, после изгнания Наполеона из России, начался новый этап войны. В историю он вошел как Заграничные походы русской армии . Вместе с союзниками России предстояло окончательно разгромить армию Наполеона и освободить Европу от французских захватчиков.

Крупнейшим военным событием стала «Битва народов» под Лейпцигом , именно здесь войскам Наполеона было нанесено сокрушительное поражение. Сегодня наш рассказ будет посвящён только одному из её участников – Леонтию Коренному – русскому солдату-гренадеру, герою сражений при Бородино и под Лейпцигом.

Гвардия всегда впереди

Леонтий Коренной (он же Дядька Коренной) начал свою службу в Кронштадском гарнизонном батальоне, но уже в 1808 году был переведён в Императорский батальон милиции, который впоследствии стал лейб-гвардии Финляндским полком. Начало Отечественной войны 1812 года Коренной встретил в 3-й гренадерской роте, куда переводили самых лучших и заслуженных солдат. Его заслуги были высоко оценены в Бородинском сражении, за которое он был награждён знаком отличия Военного ордена. В критический момент боя Финляндский полк должен был любой ценой в течение нескольких часов до прихода подкреплений удерживать важную позицию на опушке леса. Именно Коренной с небольшой группой однополчан отстаивал занятую позицию.

Петер фон Гесс. Бородинское сражение. 26 августа 1812 года

На земли Европы он вступал уже как опытный боец. А в битве под Лейпцигом своим героизмом Леонтий прославился не только в русской, но и во французской армии.

Случилось это так. Батальон лейб-гвардии Финляндского полка был атакован превосходящими силами противника и стал с боем отходить, часть батальона была прижата к высокой каменной стене. Места для манёвра было мало, часть солдат сумела перебраться через преграду, а вот раненые офицеры не могли её преодолеть. Леонтий Коренной перетащил через стену раненого командира батальона и других раненых офицеров. Сам же с горсткой храбрецов остался прикрывать их отход.

Сначала героические «финляндцы» отбивались штыками. У Леонтия штык сломался, но сдаваться он не собирался, стал отбиваться ружейным прикладом. Отважный гренадер получил 18 штыковых ран и только тогда был повержен. Французы были поражены. Из уважения за стойкость и отвагу русскому воину спасли жизнь. Его доставили к врачам, оказали необходимую помощь.

А. Н. Зауервейд. Битва под Лейпцигом

Свидание с Бонапартом

Посетивший раненых Наполеон встретился и с нашим героем, был поражён его мужеством. На другой день по армии был издан приказ, где Коренной назывался примером для подражания французским солдатам. Когда солдат смог стать на ноги, по личному приказу Наполеона он был отпущен из плена.

По возвращении в свой полк Леонтий рассказал о своих злоключениях и встрече с французским императором. Героя-солдата произвели в подпрапорщики, что являлось исключительным случаем в русской армии. Коренной стал знаменосцем полка, ему была пожалована серебряная медаль с надписью: «За любовь к Отечеству».

На 100-летний юбилей лейб-гвардии Финляндского полка, который праздновался в 1903 году, офицеры установили бронзовый памятник Коренному при входе в парадное здание офицерского собрания.

Памятник Л. Коренному

Чествовали героя и при жизни. Однополчане сочинили в своё время про него песню, в которой есть следующие слова:

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