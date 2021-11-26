ПОЗНАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО
ПОЗНАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО - княжество на территории Пруссии.
Образовано по решению Венского конгресса 1814-1815 годов из Быдгощского и западной части Калишского департамента Варшавского княжества, вошедших в состав Пруссии на началах автономии (площадь 28951 км2, население около 779 тысяч человек (из них 657 тысяч - поляки; к 1910 году - около 2,1 миллионов человек, из них 1,344 миллионов - поляки)). В административном отношении делилось на Познанский и Быдгощский округа и 26 районов во главе с ландратами. Административный центр - город Познань. По так называемому оккупационному патенту Фридриха Вильгельма III от 15.5.1815 года, в Познанском великом княжестве гарантировалось равенство польских и немецких языков, право поляков занимать государственные должности. В конце 1810-х - 1820-е годы в Познанском великом княжестве успешно развивалась сеть польских начальных школ, в 1824-1845 годы действовал провинциальный сословный Сейм с совещательными функциями. Прусские законы о наделении крестьян землёй (1811, 1823) обусловили возникновение крупных крестьянских хозяйств (средняя площадь 14 га) и сохранение помещичьих имений. До 1831 года существовал институт наместника, обладавшего лишь представительскими функциями (пост занимал находившийся в родственных связях с Гогенцоллернами князь А.Г. Радзивилл); реальная власть фактически (с 1831 года также формально) принадлежала обер-президенту администрации Познанского великого княжества, который назначался прусским правительством. Участие жителей Познанскго великого княжества в Польском восстании 1830-1831 годов привело к ограничению роли и ослаблению позиций польского духовенства и шляхты. Обер-президенту Э.Г. Флотвеллю (назначен в 1832) было поручено инкорпорировать Познанское великое княжество в состав Пруссии. В 1833 году кассированы монастыри, шляхта утратила право избирать кандидатов в ландраты, создан фонд для выкупа польских имений, в 1836 году поляков лишили права занимать должности войтов (городских магистратов). В 1840 году политика германизации была смягчена: прекращено изъятие земель, расширена область применения польского языка, ослаблена цензура, политические эмигранты из Великой Польши получили право вернуться домой, эмигрантам из Царства Польского предоставлено убежище. Распространились идеи «органического труда», предусматривавшие сохранение польского характера Познанского великого княжества путём укрепления позиций поляков в сфере экономики, культуры, просвещения и так далее (развивались польскими политическими деятелями и публицистами Т. Дзялыньским, Э. Рачиньским, К. Марцинковским, К. Либельтом). После поражения Познанского восстания 1848 года политика германизации вновь усилилась: по решению Франкфуртского национального собрания 1848-1849 годов сокращена территория Познанского великого княжества, в конституции Пруссии от 5.12.1848 года оно упоминалось как Познанская провинция (провинция Позен; Provinz Posen) без указания на права автономии.
После 1848 года название Познанское великое княжество продолжало употребляться как в обиходе, так и (до 1918) в официальном титуле прусских королей (затем германских императоров) - «великий герцог Нижнерейнский и Познанский». Усиление процесса германизации при О. фон Бисмарке (запрет польского языка в школах, судопроизводстве, государственной администрации и самоуправлении), расширение политики по переселению немецкого населения (Королевская прусская колонизационная комиссия для Западной Пруссии и провинции Позен, созданная в 1886 году) вызывали сопротивление и недовольство поляков, стремившихся в ответ укрепить собственные просветительные и кооперативные организации, создавать политические партии, общественные и спортивные объединения. В результате Познанского восстания 1918-1919 годов территория Познанской провинции вошла в состав Польши.