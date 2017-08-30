Краткий курс истории. Предвестница разгрома Наполеона 30 (18 по ст. с.) августа 1813 года завершилось двухдневное сражение под Кульмом. Тогда объединённые русско-прусско-австрийские войска в ходе освободительных (заграничных) походов русской армии 1813–1814 годов разбили французский корпус генерала Доминика Вандама в Богемии. Просчёт Наполеона 27 августа 1813 года Наполеон, лично командуя главными силами французских войск, нанёс тяжёлое поражение русско-прусско-австрийской армии под Дрезденом (Саксония). Союзные войска тремя колоннами были вынуждены отступать на юг – в сторону Богемии (ныне территория Чехии). Чтобы перерезать им пути отступления, Наполеон отправил обходным манёвром корпус генерала Вандама численностью около 35 тысяч человек. Причём если бы союзников стала преследовать вся французская армия, то русский и... На чтение: 1 минута

30 (18 по ст. с.) августа 1813 года завершилось двухдневное сражение под Кульмом. Тогда объединённые русско-прусско-австрийские войска в ходе освободительных (заграничных) походов русской армии 1813–1814 годов разбили французский корпус генерала Доминика Вандама в Богемии.

Просчёт Наполеона

27 августа 1813 года Наполеон, лично командуя главными силами французских войск, нанёс тяжёлое поражение русско-прусско-австрийской армии под Дрезденом (Саксония). Союзные войска тремя колоннами были вынуждены отступать на юг – в сторону Богемии (ныне территория Чехии). Чтобы перерезать им пути отступления, Наполеон отправил обходным манёвром корпус генерала Вандама численностью около 35 тысяч человек. Причём если бы союзников стала преследовать вся французская армия, то русский и прусский императоры попали бы в плен, Австрия – капитулировала, а антифранцузская коалиция – развалилась. Но по неясной до конца причине Наполеон вернулся в Дрезден, а вот на пути Вандама, в районе местечка Кульм (чеш. Хлумец), оказался отряд графа Остермана-Толстого из 10 тысяч солдат.

Скорее в бой

Рано утром 29 августа французы смогли оттеснить Остермана от Кульма в сторону городка Теплиц, куда и направлялся Вандам. Французский полководец не знал точной численности противостоящих ему войск и так торопился занять Теплиц, что не дождался сосредоточения всех вверенных ему сил, а стал вводить части в бой прямо по мере их прибывания. Русские несли большие потери: только Семёновский гвардейский полк потерял почти половину своего состава. Но опрометчивость Вандама и упорство русских позволили Остерману и сменившему его Ермолову сохранить позиции. Вечером к Теплицу стали стягиваться основные силы армии Барклая-де-Толли. Вдобавок прусские войска совершенно случайно и крайне неожиданно вышли в тыл французской армии, причём Вандам сначала принял их за войска своего коллеги французского полководца Сен-Сира. Вандам фактически стал обречён.

Тысячи разбежавшихся французов

Французы попытались контратаковать союзные войска, но были смяты с трёх направлений. К часу дня 30 августа около 12 тысяч французских солдат и вся артиллерия во главе с Вандамом попали в плен к союзникам. Общие потери французов оцениваются в 22 тысячи человек, причём несчётное количество воинов просто разбежались. Русско-прусско-австрийская армия потеряла 10 тысяч, из них 7 тысяч – русские. Добавим, что победа при Кульме стала предвестницей будущего успеха союзников в войне: после неё они перешли в общее наступление и в ходе Лейпцигского сражения (Битва народов) 16–19 октября 1813 года окончательно разгромили армию Наполеона.