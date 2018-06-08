Краткий курс истории. Польша в составе Российской империи 8 июня 1815 года считается датой передачи большей части Варшавского герцогства Российской империи в соответствии с положениями Венских договоров от 3 мая 1815 года. Начальные условия Как известно, Венский конгресс 1814–1815 годов вновь после наполеоновских войн перекроил карту Европы. Одна из новых границ отсекла с запада территории центральной части современной Польши. Первоначально Царство Польское в составе России имело автономию, собственную армию. Жителям гарантировалась неприкосновенность личности, свобода слова и печати, однако по конституции польский сейм не имел законодательной инициативы (формально она была распределена между сеймом и королем, но окончательное решение фактически было за монархом), а русский император и отныне одновременно польский... На чтение: 1 минута

8 июня 1815 года считается датой передачи большей части Варшавского герцогства Российской империи в соответствии с положениями Венских договоров от 3 мая 1815 года.

Начальные условия

Как известно, Венский конгресс 1814–1815 годов вновь после наполеоновских войн перекроил карту Европы. Одна из новых границ отсекла с запада территории центральной части современной Польши. Первоначально Царство Польское в составе России имело автономию, собственную армию. Жителям гарантировалась неприкосновенность личности, свобода слова и печати, однако по конституции польский сейм не имел законодательной инициативы (формально она была распределена между сеймом и королем, но окончательное решение фактически было за монархом), а русский император и отныне одновременно польский король мог не созывать сейм в течение неопределенного срока и изменять бюджет, который предлагал сейм. Для своего времени конституция, дарованная Царству Польскому, была одной из самых либеральных, а поляки получили столько прав, сколько не было ни у кого из подданных Российской империи. В 1816 году был учреждён Варшавский университет. Впоследствии выросла численность первоначальных и средних школ на территории Царства Польского.

Восстания

В период с 1815 по 1830 гг. экономика и культура Царства Польского ощутимо развивались, в т.ч. это относится к земледелию, промышленности и торговле. Был преодолён финансовый дефицит. Хотя поляки поначалу были довольны конституцией, их отношение к своему положению в России изменилось, после того как стало ясно, что Александр расширять свобод не собирается, а конституционные гарантии соблюдаются не в полной мере. В Царстве Польском стали зреть оппозиционные настроения, которые не особенно сглаживались позитивными сдвигами в экономике Польши и развитием системы образования. В 1830–1831 и 1863–1864 годах в Царстве Польском случились восстания (подавленные жестко), в результате которых произошли серьезные перемены. В первый раз последовала ликвидация польского сейма, расформирование польской армии и высылка бунтовщиков в отдаленные уголки России. Во второй раз – ограничения на использование польского языка и на перемещения части польского населения.

До 1917 года

Хотя восстание 1863–1864 годов потерпело неудачу, оно оказало существенное влияние на национальную консолидацию поляков, но общественно-политическая жизнь оживилась в российской Польше только в начале 1890-х годов. В дальнейший период истории Царства Польского в составе Российской империи произошли следующие важные события. Постепенно к минимуму была сведена его автономия, органы местной власти были отданы в подчинение столичных органов власти Российской империи, а официальное название Царства Польского заменено на Привислинский край. При Александре III наиболее крупных масштабов достигла русификация Польши. С другой стороны, в ней в третьей четверти XIX века невероятными темпами развивалась промышленность (в основном текстильная и металлургическая). Численность населения Польши выросла в 1818-1900 гг. с 2,6 млн человек до почти 10 млн человек, среди которых поляки составляли более 70%. Протестные настроения в Царстве Польском вновь усилились в канун революции 1905–1907 годов в России. Вместе с тем поляки получили представительство в Государственной Думе Российской империи. Формально Царство Польское оставалось частью Российской империи до революционных событий 1917 года, фактически же – до 1915 года, когда оно было полностью оккупировано немецко-австрийскими войсками.