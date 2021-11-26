АПРАКСИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Александр Петрович родился в 1784 г. Отец – генерал-поручик граф Петр Федорович Апраксин, мать – графиня Елизавета Кирилловна Разумовская.

Обучался на дому. В семнадцатилетнем возрасте поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Трудился архивариусом.

С июня 1803 г. – в составе русской дипломатической миссии, которая следовала в Баден и Вюртемберг. В апреле 1804 г. получил производство в камер-юнкеры. В 1805 г. вошел в состав миссии, которая направлялась в Карлсруэ. На следующий год с миссией отправился в Берлин.

Военная служба

Решил сменить дипломатическое поприще на военную службу. С января 1808 г. зачислен в состав Ахтырского гусарского полка. В декабре 1809 г. состоялся его перевод в состав лейб-гвардии Гусарского полка. В январе 1811 г. А. вышел в отставку в чине штабс-ротмистра.

Отечественная война 1812 г. вернула А. в ряды вооруженных сил. Вновь зачислен в состав Ахтырского гусарского полка. Участник битв у Мира, Салтановки, Малоярославца. Сражался на Бородинском поле. Повышен до поручика.

С августа 1813 г. – в составе лейб-гвардии Гусарского полка, адъютант генерал-лейтенанта И. В. Васильчикова. Участник заграничных походов русской армии. Сражался у Бауцена, Лейпцига, Бриенна и Ла-Ротьера. С мая 1816 г. – в отставке в чине ротмистра.

Летом 1820 г. А. очередной раз возвратился на военную службу. Зачислен в состав лейб-гвардии Гусарского полка. В 1823 г. ему был присвоен чин полковника. С февраля 1825 г. – в отставке.

Гражданская служба

Родственные связи с Д. П. Татищевым помогли А. устроиться на гражданскую службу. В сентябре 1825 г. он начал трудиться в Государственной коллегии иностранных дел. Имел чин статского советника. Получил должность сверхштатного служащего в русском посольстве в Вене, повышен до камергера. С июня 1828 г. – действительный статский советник. С декабря 1834 г. – в отставке.

А. получил огромное наследство от матери и дяди графа П. К. Разумовского. Оставив службу, занимался своими имениями. В конце 1830-х гг. перебрался в Одессу, затем – на южный берег Крыма. Состоял в масонской ложе.

Умер А. 12 апреля 1845 г. во время пожара в своем имении в с. Нарышкине, которое подожгли его собственные крестьяне.

Семья

А. был женат дважды. Третий брак не был признан церковью.

Первая супруга – Александра Васильевна Давыдова, была дочерью гвардии прапорщика В. В. Давыдова и П. И. Игнатьевой. В этом браке к А. родилась дочь Лидия. Она была фрейлиной двора; вышла замуж за генерал-майора, витебского предводителя дворянства М. П. Храповицкого.

Вторая супруга – Елена Николаевна Безобразова, была падчерицей дипломата Д. П. Татищева, дочерью Ю. А. Конопка и генерал-майора Н. А. Безобразова. Брак с А. распался после знакомства Елены Николаевны с графом Иосифом Эстергази в Вене. Во втором браке родились дети: Александр, Дмитрий, Юлия.

На закате жизни А. встретил девицу Куликовскую, дочь малороссийского помещика Д. Овсянико-Куликовского. Однако церковь не разрешила брак, поскольку А. взял на себя вину за разрыв отношений со второй супругой, которая таким образом смогла выйти замуж. Куликовская погибла вместе с А. в его имении во время пожара.