АДЛЕРБЕРГ, Владимир (Эдуард) Федорович

Генерал-адъютант (1828), генерал от инфантерии (1843).

Участник Отечественной войны и заграничных походов 1813–1814 , 1815. С 1817 адъютант великого князя Николая Павловича. В 1825 помощник правителя дел Следственной комиссии по делу 14 декабря 1825. Член Госсовета (1842), главноначальствующий над Почтовым департаментом (1842–1852). При нем впервые в России были введены почтовые марки. Министр двора и уделов (1852–1870). С 1857 — член Секретного комитета по крестьянскому вопросу, затем — Комитета для устроительства быта государственных крестьян.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.