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В марте 1801 года дворцовый переворот в Петербурге и убийство Павла I привели к воцарению молодого Александра I, мечтавшего о внутренних реформах, но вынужденного почти полностью посвятить себя внешней политике и войнам с Наполеоном. Как складывались отношения России с Англией, Францией, Пруссией, Австрией, Швецией, Османской империей и Персией? Почему казачий поход в Индию оказался авантюрой? Как Тильзитский мир сделал Францию фактическим хозяином Европы?

В новой лекции канала кандидат исторических наук и доцент факультета государственного управления МГУ Олег Айрапетов погрузит вас в историю внешней политики Российской империи в 1801–1811 годов.