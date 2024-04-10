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19.06.2026
Внешняя политика России в 1801—1811 гг.
В чём заключалась суть внешнеполитической доктрины России, выработанной Негласным комитетом в начале правления Александра I?
Россия должна была активно участвовать в антифранцузских коалициях для пресечения наполеоновской агрессии.
Россия должна была добиваться нейтралитета в Европе и сосредоточиться на внутренних реформах.
Россия должна была стать третейским судьёй, вмешиваясь по своему усмотрению.
Россия должна была стремиться к союзу с Францией для раздела сфер влияния.
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