В чём заключалась суть внешнеполитической доктрины России, выработанной Негласным комитетом в начале правления Александра I?

Россия должна была активно участвовать в антифранцузских коалициях для пресечения наполеоновской агрессии.

Россия должна была добиваться нейтралитета в Европе и сосредоточиться на внутренних реформах.

Россия должна была стать третейским судьёй, вмешиваясь по своему усмотрению.