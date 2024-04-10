8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Наполеон и Александр I (Часть 2)

Вандаль А.

Труд А.Вандаля "Наполеон и Александр I" был впервые издан во Франции в 1891-1893 годах и удостоен первой премии Гобера, он многократно переиздавался в конце XIX - начале ХХ вв. Книга представляет особое значение и интерес для российского читателя, в ней автор исторически обосновывает необходимость франко-русского союза. В книге раскрываются корни политического устройства Новой Европы, которое создавалось в начале XIX века в ходе наполеоновских войн. Это позволяет понять политические отношения европейских государств в исторической перспективе. Франция и Россия в тот период играли ключевые роли в европейской политике. В своем глубоком, основанном на огромном количестве источников, исследовании А.Вандаль показывает, как шаг за шагом обе державы и их императоры подходили к войне 1812 года, решившей судьбы России и Европы. В рассмотрении политических событий исследуемого периода историк делает акцент на взаимоотношениях Александра I и Наполеона, их личных качествах и психологии.