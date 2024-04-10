8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Император Александр I. Политика, дипломатия

Соловьев Сергей

Многие историки трактовали личность Александра как слишком романтическую, неустойчивую, подверженную противоположным влияниям. С.М.Соловьев, напротив, считал, что у него "есть своя система, свое направление, которому он неуклонно следует".Преобразователь, мечтающий о реформах вплоть до создания в России парламента, просветитель, открывающий новые университеты, гимназии и училища, соперник "военного гения (Наполеона), уничтоживший его темную деятельность... ведущий неутомимо войну... не для покорения, а для освобождения народов" - вот тот образ Александра I, названного благословенным, который встает перед читателем со страниц увлекательнейшего исторического повествования. Орфография и пунктуация автора частично сохранены.