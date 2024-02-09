Котляревский: Бич Кавказа

0 аудио из 0

Герой этого выпуска – Петр Степанович Котляревский, «Кавказский Суворов», знаменитый «Генерал-метеор».

Петр Котляревский родился в семье простого сельского священника и должен был тоже пойти по духовной стезе. Но судьба распорядилась иначе: Петю приняли на военную службу в возрасте 11 лет. Через год он уже был сержантом.

Что значил Кавказ для России на переломе веков? В чем особенности полководческого почерка Котляревского? Как ему удавалось побеждать многотысячные армии, имея под командой порой лишь несколько сот солдат? Как он выжил после смертельного ранения и прожил еще одну жизнь?