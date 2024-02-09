Храбрый русский немец «Винцо-в-огороде»

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Фердинанд Федорович Винцингероде, русский немец, который сражался на стороне Российской империи против Наполеона. Почему у Винцингероде в русских войсках было такое странное прозвище? Почему он неоднократно переходил из русской в австрийскую армию и наоборот? Как отзывались о нем современники? Почему он всегда, всю жизнь воевал против французских войск, и как сложились его отношения с Наполеоном? Как немец Винцингероде стал одним из главных создателей партизанских отрядов, и чем закончилось его свидание с Наполеоном?