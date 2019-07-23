Сухум тоже русская земля: штурм Сухум-Кале 23 июля 1810 во время Русско-турецкой войны 1806-1812 годов русский десант взял крепость Сухум-Кале Город у моря Северный берег Чёрного моря изобилует городами и крепостями, имеющими богатую и древнюю историю. Город, о котором мы сейчас расскажем, в разные времена носил разные названия. Его история начинается в далёком VI веке до нашей эры. Милетские греки, которым очень понравился берег бухты, называющейся теперь Сухумской, основали здесь колонию – Диоскуриаду. Название грекам подсказали мифические братья-аргонавты Полидевк и Кастор Диоскуры, участвовавшие в походе за золотым руном. Почти шесть веков Диоскурия была заметным торговым центром Северного Кавказа. Через неё проходили транзитные торговые пути, и она... На чтение: 2 минуты

23 июля 1810 во время Русско-турецкой войны 1806-1812 годов русский десант взял крепость Сухум-Кале

Город у моря

Северный берег Чёрного моря изобилует городами и крепостями, имеющими богатую и древнюю историю. Город, о котором мы сейчас расскажем, в разные времена носил разные названия. Его история начинается в далёком VI веке до нашей эры. Милетские греки, которым очень понравился берег бухты, называющейся теперь Сухумской, основали здесь колонию – Диоскуриаду. Название грекам подсказали мифические братья-аргонавты Полидевк и Кастор Диоскуры, участвовавшие в походе за золотым руном.

Почти шесть веков Диоскурия была заметным торговым центром Северного Кавказа. Через неё проходили транзитные торговые пути, и она обеспечивала все местные нужды региона. Древний историк Страбон, говоря о значении города, отмечал, что он является перешейком между Каспийским морем и Понтом. Но постепенно город терял своё значение. Особенно этому поспособствовали Митридатовы войны и последовавшие за ними проблемы.

Карта Западного Кавказа

Источник: apsuara.ru

Свято место пусто не бывает, и уже в I веке эти земли стали местом кровавых столкновений между Римской империей и Понтийским царством. Победа досталась римлянам, и они отстроили здесь свой город с большой крепостью. Город получил название Себастополис («священный город»). 200 лет он был надёжным оплотом римлянам, но постепенно начал разрушаться. И уже в VI веке, во время 13-летней византийско-персидской войны, от города остались только развалины. Теперь за восстановление города взялись византийцы под руководством императора Юстиниана Великого. Это были годы расцвета – Себастополис опять обрёл своё значение. Историк Прокопий Кесарийский назвал это поселение «одним из самых замечательных городов». В начале VIII века на эти земли обратили внимание арабы, пожелавшие здесь обосноваться. Успехов не добились, но в очередной раз разрушили город.

Исторические документы сообщают нам, что с 736 году на этом месте появилось поселение Цхум в составе Абхазского царства, а уже в средние века оно стало городом и вошло в состав Грузинского царства.

Рисунок изображающий Черкесов

Источник: pinterest.ru

Так продолжалось до XIII века, когда в Чёрном море появились генуэзцы. Именно они постепенно прибрали к своим рукам прибрежные территории и к XV веку сделались полноправными хозяевами Себастополиса. Город стал их главной торговой факторией. Но и их вытеснила с побережья Османская империя. Многострадальный город снова обрёл новых хозяев. Себастополис был перестроен: у крепости появились мощные стены и бастионы. Естественно, турки перекрестили город на свой лад – Сухум-Кале.

Борьба за независимость Сухума

В конце XVIII века абхазы отбили крепость у турок и абхазский владетель Келешбей Шервашидзе (Чачба) перенёс свою резиденцию из села Лыхны в Сухум. Соседство с турками постоянно держало абхазов в напряжении, и они задались целью присоединить свою страну к России. Решение было принято в 1805 году, но фактическое присоединение состоялось только 17 февраля 1810 года.

Боевой эпизод Русско-Турецкой войны

Источник: pinterest.ru

В результате турецкого заговора и борьбы за власть между родственниками в 1808 году было организовано убийство князя Келешбея. Его дело продолжил сын Сафарбей (Георгий), который подавил сторонников Турции и обратился к русскому императору с просьбой о покровительстве. Александр I просьбу удовлетворил, издав манифест о присоединении Абхазского княжества к России.

Но на этом противостояние между родственниками Келешбея не закончилось. Старший сын Асланбей поднял мятеж и с помощью турецких войск захватил крепость Сухум.

Штурм мятежного города

Сафарбей срочно обратился за помощью к России. Чтобы помочь новым подданным, был подготовлен план штурма Сухума морским десантом и сухопутным броском со стороны Мегрелии. К этому времени русские войска уже взяли Поти. Вице-адмирал Николай Львович Языков направил из Севастополя в Сухум военную эскадру, в составе которой были 60-пушечный корабль «Варахил» и два фрегата. Две канонерские лодки доставили 640 человек из 4-го морского полка.

Казачий пост на Кавказе

Источник: upload.wikimedia.org

Корабли прибыли на сухумский рейд 19 июля 1810 года и начали обстрел крепости. Были потоплены семь турецких судов, стоявших на рейде. Утром 21 июля начали штурм крепости и морские десантники. Город и крепость были взяты. Асланбей был вынужден отступить с оставшимися сторонниками и скрываться у своих родственников. Итогом сражения стала гибель 300 абхазов и турок, защищавших крепость, и 76 пленных. Русские войска потеряли 109 человек убитыми и ранеными. Их трофеями стали 62 пушки, 1080 пудов пороха и множество ядер. Подавив мятеж, русские корабли отплыли к турецкому укреплению Суджук-Кале, которое было захвачено в августе 1810 года.

В результате этих действий всё восточное побережье Чёрного моря от Анапы до Поти оказалось под контролем Российской империи. В дальнейшем крепость Сухум служила в качестве гарнизонного укрепления вплоть до Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

А вот дальнейшая судьба этих укреплений была не такой героической. Их стали использовать как тюрьму для участников революционного движения. Говорят, что среди руин крепости можно найти камеру, в которой содержался пламенный революционер Серго Орджоникидзе…

Обложка: крепость Сухуми в наши дни. Источник: turbina.ru