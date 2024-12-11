ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ СО СРАЖЕНИЕМ ПРИ ПРЕЙСИШ — ЭЙЛАУ 7 — 8 ФЕВРАЛЯ 1807 г. Бродский Григорий Ефимович

Сражение при Прейсиш-Эйлау (Preussisch-Eylau) 26 – 27 января (7-8 февраля) 1807 г. является одним из важнейших не только в кампании 1806 - 1807 гг., но и в целом всей эпохи Наполеоновских войн. Именно оно стало первым генеральным сражением, где Наполеон не смог одержать чистой победы на поле боя. Более того, все его атаки были отражены, а войска отброшены на исходные позиции. Номинальным победителем он стал лишь следующим утром, когда стало известно об отступлении русско-прусской армии. Однако последующие судьбоносные события, связанные прежде всего с грандиозной победой России в Отечественной войне 1812 г., приведшие к окончательной гибели империи Бонапарта в 1815 г., отодвинули битву при Прейсиш-Эйлау на периферию научного и общественного интереса.

Не помогло и издание в 2002 г. В.Н. Шикановым и в 2010 г. А.А. Васильевым своих историй войны 1806-1807 гг. Воспользовавшись богатствами дореволюционной историографии вкупе с привлечением зарубежной литературы они смогли поднять на новый уровень разработку не только общей темы, но и сражения при Прейсиш-Эйлау. Вместе с тем оба автора совершенно обошли вниманием архивные документы. Так, у Васильева из 77 сносок, относящихся к сражению, нет ни одной архивной. Вместе с тем многие моменты столкновения остались неразработанными или даже просто не освященными. Получается, что с фундаментального труда Михайловского-Данилевского А.И. «Описание второй войны императора Александра I с Наполеоном в 1806 и 1807 годах», изданного в 1846 году, и некоторым полковым историям, созданным до 1917 года, фактического изучения архивных дел, связанных со сражением при Прейсиш-Эйлау, не было. Все это делает обращение к архивным источникам насущной необходимостью.

Данная работа имеет целью выявление, систематизацию и анализ архивных источников, в намерении найти факты, которые позволят описать с высокой степенью объективности сражение при Прейсиш-Эйлау и ответить на многочисленные вопросы, связанные с ним. В качестве преамбулы вкратце восстановим ход событий, приведший российскую и наполеоновскую армии на позицию у этого малоизвестного города в Восточной Пруссии.

Наполеон, подчинив к 1806 г. почти всю Европу, стремился к полному политическому господству, и на пути к осуществлению этих замыслов стояла Россия. Чуть позднее, перед самым вторжением в Россию в 1812 г., Наполеон явственно выразит своё отношение к этому вопросу: «Пора положить предел гибельному влиянию России на дела Европы».

Пронаполеоновской политике следовало и бóльшее число государств Европы. Характерно, что так называемые «друзья» и «союзники», ради которых Россия честно выполняла свой союзнический долг и обильно жертвовала своими людьми и ресурсами, при другом направлении политического ветра тут же предавали её и вставали под знамёна её недругов. Так же и Пруссия, союзницей которой, согласно договору, выступила Россия в 1806 г., после разгрома прусской армии Наполеоном практически в двух сражениях, фактически самоустранилась от дальнейшего ведения кампании, оставив Россию один на один с могущественным противником, а в дальнейшем выступила вместе с ним против России в 1812 г., для того чтобы не только сокрушить её, но и в надежде также оторвать от России ряд её территорий. Характерно, что сам Наполеон выразился о своих вассалах-союзниках как о «голодных шакалах, которые хотят поживиться за счёт двух львов». Прямое подобие этого положения вещей в Европе мы видим и в наши дни. Таким образом, истоки нынешней русофобии имеют давние корни.

В ходе кампании 1806 г. прусская армия была разгромлена наполеоновскими войсками в двух сражениях – при Йене и Ауэрштедте. Сохранился лишь небольшой корпус генерал-лейтенанта А.В. фон Лестока, который впоследствии примет участие в сражении при Прейсиш-Эйлау и окажет существенное влияние на его ход и результат. Российская армия по сути ещё не успела прибыть на театр военных действий, когда ей пришлось фактически в одиночку противостоять наполеоновской армии. Вначале события развивались в «Старой Польше», произошёл ряд серьёзных сражений и боёв, из которых особенно нужно выделить дела при Пултуске и Голымине 14/26 декабря. Мужественно сражаясь и маневрируя российская армия противостояла Наполеону. Для более выгодных условий дальнейшего ведения кампании главнокомандующий российской армии генерал от кавалерии барон Л.Л. Беннигсен решил перенести театр военных действий в Восточную Пруссию. В начале 1807 г. военные действии продолжились уже там. Обе армии преследовали свои стратегические цели, и в результате хода боёв и манёвров они оказались у небольшого городка Прейсиш-Эйлау, где главнокомандующим российском армией Беннигсеном была избрана позиция для генерального сражения.

Сражение при Прейсиш-Эйлау необходимо рассматривать как двухдневное: события 26-го января, послужившие своеобразным прологом для самого генерального сражения, которое произошло 27-го января. В ночь с 25-го на 26-е января Беннигсен выступил от местечка Ландсберг к Прейсиш-Эйлау. Он намеревался защищать Кёнигсберг и хорошо понимал, что ему придётся дать для этого сражение. Наполеон, в свою очередь, также понимал, что сражение близко, и отдал распоряжения своим корпусам, разбросанным на значительном пространстве, приблизиться к главным силам.

После выступления из Ландсберга арьергардом российской армии командовал генерал-лейтенант князь П.И. Багратион. Беннигсен дал ему указание отступать как можно медленнее, чтобы дать возможность армии со всеми тяжестями пройти через Прейсиш-Эйлау. Уже утром 26-го января Наполеон выступил из местечка Хоф, а его авангард под командованием маршала И. Мюрата завязал бой с арьергардом Багратиона, который находился позади Ландсберга. Багратион более часа продержался на своей позиции, после чего отступил к мызе Грюнхёфхен, где остановился на позиции, выбранной заранее квартирмейстерскими офицерами. Выдвинутые вперёд отряды генерал-майоров Е.И. Маркова и К.Ф. Багговута расположились между замёрзшими озёрами Вашкайтен и Тенкнитен. Примерно в версте за ними Багратион поместил 8-ю дивизию, а за ней кавалерию. Непосредственно перед Прейсиш-Эйлау был поставлен отряд генерал-майора М.Б. Барклая де Толли, выполняя функции опоры для арьергарда.

После часа дня Мюрат направил три колонны на высоты, занятые Багговутом и Марковым. Атакующие колонны были опрокинуты Псковским и Софийским мушкетёрскими полками, а также контратакой Санкт-Петербургского драгунского полка. После подхода к войскам Мюрата части корпусов маршалов Ш.П.Ф. Ожеро и Н.Ж. Сульта, французы вновь предприняли атаку: Мюрат атаковал центр русской позиции, Сульт из Вашкайтена – левое крыло, а Ожеро из Тенкнитена – правое. Но и это нападение было отбито по всей линии: в центре – Псковским и Софийским мушкетёрскими, 24-м егерским и Московским гренадерским полками, на правом фланге – Лейб-гвардии Кирасирским, Елисаветградским гусарским, Ингерманладским и Каргопольским драгунскими полками, на левом фланге – Изюмским гусарским полком и артиллерией 8-й дивизии.

К концу этих действий на место боя прибыл Наполеон. Он приказал атаковать центр русского арьергарда и обходить фланги. Багратион вынужден был оставить позицию и спешно отступить к Прейсиш-Эйлау, проходя через город. В дело вступил арьергард Барклая де Толли, который встретил неприятеля плотным пушечным и ружейным огнём. Но это лишь ненадолго остановило французов. Они приступом овладели городом. Во время схватки Барклай был тяжело ранен, отчаянно обороняясь в самом городе.

По выходе из города Багратион получил приказ Беннигсена, который придал ему 4-ю дивизию, выбить неприятеля из Эйлау, поскольку непосредственно сам этот город входил в систему обороны, задуманную Беннигсеном. Багратион повёл колонну на приступ, во главе Тульского мушкетёрского полка ворвался в город и после ожесточённой схватки очистил его от неприятеля. Город остался в руках российской армии. Багратион передал дальнейшее командование генерал-майору А.А. Сомову и уехал на мызу Ауклаппен. В дальнейшем из-за нечётких указаний о месте сбора войск, сбор ударили в самой отдалённой части города, у самого выхода из него, и, в результате этого, войска устремились к этой точке, оставив важные пункты: ворота к стороне неприятеля, площадь и улицы. В результате этого французы вновь заняли город, расположив впереди него дивизию генерала Леграна. Беннигсен был вынужден также изменить боевой порядок своих войск и выдвинуть ближе к городу 4-ю дивизию. Такой взгляд на сдачу Прейсиш-Эйлау приобрел широкое распространение в научной среде, но существует и мнение, что отход из города был согласован с главнокомандующим. Так же считали и некоторые участники событий.

Российская армия насчитывала к этому моменту около 80 тысяч человек, хотя вопрос о численности русских войск остаётся до сей поры дискуссионным . На позиции перед генеральным сражением 27-го января она располагалась следующим образом: правый фланг примыкал у селения Шлодитен к большой дороге, ведшей из Прейсиш-Эйлау в Кёнигсберг, до которого было около 40 вёрст. От Шлодитена позиция образовывала выгнутую дугу к центру и оканчивалась на левом фланге у селения Кляйн-Заусгартен. Селение Зерпаллен, лежавшее впереди Кляйн-Заусгартена, было занято отрядом генерал-майора Багговута. В первой линии были поставлены 2-я, 3-я, 5-я, 7-я и 8-я дивизии; они были построены в две линии: по два батальона каждого полка — развёрнутым фронтом, а ещё по одному — позади них, в колоннах. При этих дивизиях находилось около двухсот орудий.

4-я и 14-я дивизии находились за центром позиции и составляли резерв, и были построены в колонны к возможной атаке. При них находилось шестьдесят орудий.

Кавалерия была распределена между правым флангом, центром и левым флангом. Казачьи войска находились на обоих флангах.

Кроме артиллерии, находившейся при дивизиях, были заложены три большие батареи: одна, насчитывавшая шестьдесят орудий, на правом фланге, напротив города Прейсиш-Эйлау, вторая, в которой было семьдесят орудий, — в центре, а третья, состоявшая из сорока орудий, — между центром и селением Заусгартен.

Одной из принципиальных проблем Прейсиш-Эйлау является недостаточная изученность распределения артиллерии на поле боя. С ней же связана другая — какие подразделения пехоты и кавалерии были выделены для прикрытия батарей?

Корпус Лестока из прусско-русских войск, насчитывавший в общей сложности около 8 тысяч человек, находился ещё далеко, и двигался, преследуемый корпусом маршала М. Нея, к правому флангу российской армии.

Правый фланг был подчинён генерал-лейтенанту Н.А. Тучкову 1-му, центр — генерал-лейтенанту Ф.В. Сакену, левый фланг — генерал-лейтенанту А.И. Остерману-Толстому, резерв — генерал-лейтенанту Д.С. Дохтурову. Всей кавалерией командовал генерал-лейтенант Д,В. Голицын 2-й, всей артиллерией — генерал-лейтенант Д.П. Резвой.

Наполеоновская армия перед сражением 27 января была построена следующим образом: впереди города и в городе — пехотная дивизия К.Ж.А. Леграна, по обе стороны города — пехотная дивизия генерала А.Ж. де Лаваля, правее располагалась пехотная дивизия генерала Л.Л.Б. Сент-Илера; эти три дивизии составляли корпус маршала Н.Ж. Сульта. Правее дивизии Сент-Илера, чуть сзади, стояла драгунская дивизия генерала Ж.-Б. Мийо.

Непосредственно за городом, по дороге на Ландсберг находились драгунские дивизии генералов Д.Л.А. Клейна и Э. Груши. Левее стояли пехотная бригада генерала К.Ф. Фере и гвардейская кавалерийская дивизия. Ещё левее находились лёгкие кавалерийские бригады генералов Ж.П.Ж. Брюйера, К.Э. Гюйо и П.Д. де Кольбера, а также кирасирская дивизия генерала Ж.Ж.А. д′Опуля. На крайнем левом фланге французской армии, у селения Альтхоф, находилась лёгкая кавалерийская дивизия генерала А.Ж.О.А. Дюронеля. За дивизией д′Опуля стоял пехотный корпус маршала П.Ф.Ш. Ожеро. Главная квартира Наполеона находилась на мызе Грюнхёфхен. Между ним и Эйлау располагались пехотные части гвардии. Пехотный корпус маршала Даву двигался в это время к Эйлау по дороге от Бартенштайна, на левое крыло российской армии. Пехотный корпус маршала Нея преследовал прусский корпус Лестока по дороге от Мельзака, которая приводила к правому крылу российской армии. Пехотный корпус маршала Ж.-Б.Ж. Бернадота находился в это время в нескольких днях пути от наполеоновской армии. Всего Наполеон располагал под Эйлау, выключая войска Бернадота, 80 тысячами человек.

Местность, на которой вскоре разыгралось сражение, представляла из себя холмистую равнину. В день 27-го января наблюдался лёгкий мороз, - минус 4 градуса, с лёгкими зарядами снега.

Французская армия пришла в движение перед рассветом, около 7 часов утра. Колонны начали выходить из Эйлау. Их тотчас же начали обстреливать 60 орудий правого крыла российской армии. Им отвечали 80 орудий корпуса Сульта. Завязалась артиллерийская дуэль. Под огнём французская армия развернулась в боевой порядок. В замысел Наполеона входило вначале атаковать правое русское крыло, чтобы заставить Беннигсена заняться прежде всего его обороной и, тем самым, облегчить последующую атаку Даву на левый русский фланг.

После 9 часов утра Наполеон получил донесение о приближении корпуса Даву к месту сражения. Наполеон приказал войскам своего центра совершить небольшой манёвр — сдвинуться несколько вправо. Но во время этого манёвра поднялась сильная метель, в результате этого корпус Ожеро сбился с дороги, и, когда метель закончилась, он неожиданно оказался прямо напротив русской центральной батареи, 70 орудий которой обстреляли его картечью. Сам маршал Ожеро, а также командиры дивизий его корпуса генералы Э. Эдле де Биерр и А.Ж.О. Дежарден были тяжело ранены. После обстрела корпуса Ожеро в атаку на него ринулись Московский гренадерский, Шлиссельбургский мушкетёрский полки и пехотная бригада генерал-майора Сомова. Завязалась длительная ожесточённая рукопашная схватка, в результате которой корпус Ожеро был опрокинут и преследован. Спасла положение для французов в их центре контратака кавалерии Мюрата и Бессьера. Мюрат опрокинул русскую кавалерию, преследовавшую корпус Ожеро, и преследовал её, но, в свою очередь, сам был атакован с флангов русской кавалерией и обращён назад. Во время схватки русской пехоты с корпусом Ожеро дивизия Сент-Илера, которая также заблудилась во время метели, оказалась близ Зерпаллена и была атакована Малороссийским кирасирским и Конно-польским полками. В результате этой атаки был смят 55-й линейный полк. Во время кавалерийских атак и контратак были убиты генералы дʹОпуль, Н. Дальман и К.Л.К. Корбино.

После этих активных действий в центре поля сражения обе армии устраивались и укрепляли свой боевой порядок. Беннигсен подкрепил расстроенные ряды центра резервом Дохтурова. Активно продолжалась артиллерийская перестрелка.

Примерно через час к полю боя начал подходить корпус Даву, состоявший из дивизий Л. Фриана, Ш.-А. Морана и С.Ш.Э. Гюдена, выдвигаясь в пространство между Зерпалленом и Заусгартеном и направляясь на левое крыло российской армии, Наполеон, узрев появление корпуса Даву, отдал приказание дивизиям Сент-Илера, Клейна и Мийо принять вправо, занять Заусгартен и войти в связь с войсками Даву. Беннигсен же отправил приказание Лестоку поспешить с прибытием на поле боя и примкнуть не к правому, а к левому крылу позиции российских войск.

Дивизии Сент-Илера и Фриана атаковали с двух сторон отряд Багговута и вынудили его оставить Зерпаллен и отступить к Заусгартену. Над левым флангом российской армии нависла серьёзная опасность. Беннигсен отправил в помощь левому флангу дивизию генерал-майора Н.М. Каменского. Даву, опираясь на Зерпаллен, как на плацдарм, двинул войска на Заусгартен. Остерман-Толстой, командующий левым флангом, приказал отвести войска левого крыла назад, тем самым загнув линию таким образом, чтобы она пролегала через Ауклаппен к Кучиттену. Французы заняли Заусгартен, установив батареи для фланкирования артиллерийским огнём линии российских войск, и стали всё более охватывать левый фланг российской армии. Французы заняли также и мызу Ауклаппен и протянули линию своих войск до Кучиттена. Данная фаза боя остается в значительной степени неясной за отсуствием подробностей в действиях отдельных частей русской армии и их начальников.

Беннигсен в этот тяжёлый для российской армии момент считал сражение проигранным и уже начал отдавать приказания об отступлении на Кёнигсбергскую дорогу, но в это время на поле боя появился корпус Лестока. Было около 16 часов. Лесток оставил против Нея бригаду, а сам с основными силами устремился с Альтгофской дороги к Шмодитену, а оттуда был отправлен к Кучиттену, для укрепления левого фланга российской армии. Силы Лестока насчитывали около 5500 человек. Выборгский мушкетерский полк следовал в голове колонны; он сходу ворвался в Кучиттен, выбил оттуда 51-й линейный полк и часть 108-го линейного полка. Другие подоспевшие войска из корпуса Лестока преследовали французов. После этого войска Лестока очистили свой левый фланг и восстановили общее положение левого фланга российской армии. Далее Лесток опрокинул дивизию Фриана, войска Даву начали отступать, закрепившись лишь у Заусгартена. Беннигсен намеревался атаковать французов со своего левого фланга и уже отдал соответствующие приказания Остерману-Толстому, но наступившая темнота помешала исполнению этого намерения. Затем Беннигсен решил произвести нападение со своего правого фланга, но это намерение остановило прибытие к Шмодитену корпуса Нея. Беннигсен вынужден был отправить для отражения неприятеля Таврический гренадерский, Воронежский мушкетерский и два кавалерийских полка. Наконец, наступившая ночь положила конец сражению.

Сражение при Прейсиш-Эйлау настолько обескровило обе стороны, что невольно наступила стратегическая пауза, растянувшаяся почти на три месяца. На настоящий момент историкам не удалось прийти к общим знаменателям ни по цифрам выбывших из строя, ни по приобретенным трофеям.

Работа в архивах по теме сражения при Прейсиш-Эйлау 1807 г. продемонстрировала наличие ограниченного числа материалов, которые оказались чрезвычайно разбросанными по фондам среди других документов. Обнаруженные материалы в подавляющем числе являются подлинниками. К сожалению, немалое их число подверглось серьезному испытанию временем. Многие из них рассыпаются до степени утраты значительных кусков текста, а записи выцвели и едва читаются.

В процессе работы с документами выявилась их значительная тематическая ограниченность: бóльшая часть документов посвящена награждениям участников сражения; полковые рапорты сконцентрированы на фиксации потерь с игнорированием описаний действий частей. Вместе с тем, выявленные документы позволяют уточнить: кто командовал частями; какие подразделения были прикомандированы к батареям и полкам; детализировать ход отдельных схваток и героизм участников сражения, включая подвиги нижних чинов; исправить ряд ошибок, проникших в тексты работ о Прейсиш-Эйлау.

В целом, выявленные документы можно разделить на пять разделов:

— рапорты начальствующих лиц;

— полковые рапорты;

— переписка, связанная с награждениями участников сражения;

— документы о награждении генералов, штаб- и обер-офицеров;

— документы о награждении знаками отличия Военного ордена за сражение при Прейсиш-Эйлау.

РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ БАРОНА Л.Л. БЕННИГСЕНА О СРАЖЕНИИ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I.

От главнокомандующаго армиею Его Императорскаго Величества генерала барона Беннигсена получено сего февраля 2го дня с флигель адъютантом Его Величества подполковником Ставицким с места сражения при Прейсиш Ейлау от 27го генваря следующея краткое донесение о вновь одержанной победе над французскою армиею под личным предводительством Бонапарте находившеюся.

Особенным щастием поставляю всеподданнейше донести Вашему императорскому Величеству что вверенныя начальству моему храбрыя войска Вашего Величества прославили себя вновь знаменитою победою, кровопролитное и жестокое сие сражение началось в три часа по полудни 26 го числа и кончилось непрежде 6 ти часов вечера на другой день, неприятель совершенно разбит, более тысячи пленных, и 13 ть знамен, повергаемыя при сем к стопам Вашего Императорскаго Величества достались в руки победителей, сего дня Бонапарте с отборными своими войсками атаковал наш центр и оба фланга, но повсюду опрокинут и поражен, гвардия его также неоднократно покушалась нападать на наш центр, но после жестокаго огня сильными ударами в штыки нашей пехоты и храбрыми атаками кавалерии всегда прогоняема была с великим уроном, многия неприятельския пехотные колоны и целые кирасирския полки называемыя отборными /ААs/ совершенно истреблены и положены на месте.

Я непримину, коль скоро возможно будет представить Вашему Императорскому Величеству обстоятельную реляцию о сей достопамятной победе увенчающей войска Вашего Величества вновь безсметрною славою на полях при Прейсиш Ейлау.

Смело могу удостоверить Ваше Императорское Величество, что неприятель потерял конечно более двенадцати тысяч человек.

Потеря с нашей стороны простиратся может от 6 ти до 7 ми тысяч убитыми и ранеными.

РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Доп. Список. Д. 47. Л. 1-1об. Копия.

ПОЛКОВЫЕ РАПОРТЫ

О СРАЖЕНИИ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ

1. РАПОРТЫ О ПОТЕРЯХ В СРАЖЕНИИ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

от Малороссийскаго кирасирскаго полка

шефа полковника Дуки

Рапорт

Во время сражения с французскими войсками при местечке Прейшейлау командуемаго мною полка порутчики Пошевня, Рекунович и корнет Молчанов убиты. - О чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу.

Генваря 28 дня

1807 го года

селение Жермуны полковник Дука

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 351. Л. 208. Подлинник

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

От Тобольскаго мушкетерскаго полка

шефа полковника Шредера

В сражениях бывших прускаго владения под городом Прейш Эйлау убиты ввереннаго мне полка господа штаб и обер офицеры а именно сего Генваря 26-го майор Бистром, порутчики Кирилов 2й, Анджиков, полковой адъютант Алехнович, подпорутчик Флюград, 27 го числа порутчик барон Розен 4й, и прапорщик Андрушевской 1й о чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу.

Полковник Шредер

Генваря 29го дня

1807 го года

РГВИА. Ф. 216. Оп. 1/152. Д. 350. Л. 731. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Растовскаго мушкетерскаго полка

шефа генерал майора Мицкаго

ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу, что минувшаго Генваря 27го числа во время сражения с французами под местечком Прейш-Ейлау убито: на месте сражения в ввереннаго мне Растовскаго мушкетерскаго полка майоры Депнин, Барщов, Лукин 1й, штабс капитаны: Муратов, и Максимов, порутчики: Редкин и полковой адъютант Неелов, унтер офицеры 4. музыкантов 1, рядовых 83. Ранено: капитанов 2. штабс капитанов 3. порутчиков 5. подпоручиков 3. прапорщик 1. унтер офицеров 15. музыкантов 2. рядовых 273. нестроевой 1. Без вести пропало: унтер офицеров 5. рядовых 125. Майор Ушаков следовавший по выздоровлении к полку от местечка Гутштата захвачен на пути в плен французами.

Генерал майор Мицкой

Из лагеря при городе Кенигзберхе

Февраля 1. дня

1807го года

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 349. Л. 627-627об. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

от Польскаго коннаго полка шефа

генерал майора Коховскаго

Рапорт!

ВАШЕМУ ИМПЕРАТЬРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу, что в продолжении сей компании ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ ввереннаго мне Польскаго Конного полка ввыражениях истинных потеряно офицеров а именно: 1806 го года декабря 14 го под Пултуском корнет Гамулецкий убит, а ротмистр Абрамович ранен смертельною раною в живот и оставлен в Пултуске; 1807 го года генваря 9 го под Зелоберцвальтом ранен и захвачен неприятелем в плен порутчик Дорбут, 20 го под Пасенгеймом убит корнет Верпаховский, 23 го под Яновым без вести пропал корнет Петровский 1й, и убит младший лекарь Бибецкий. 27го под Елау убиты полковой командир подполковник Жегулин и порутчик Кривковский 2й.

Прускаго владения

селение Гольбрехторф

Марта 1 го дня

1807 го года генерал майор Коховский

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 352. Л. 73. Подлинник.

Ведомость

Каргопольскаго драгунскаго полка о убитых, раненых и без вести пропавших разных чинов и лошадях во время сражений бывших с неприятелем сего 1807 го года

…

26 го и 27 го под Прейш Эйлау

убиты

трубач 1

рядовых 5

строевых лошадей 3

без вести пропали

трубачей 2

рядовых 9

лошадей строевых 9

лошадей казенных офицерских 1

ранено

подпоручик Чернопятов

прапорщик Сазонов

прапорщик Фегенбаум

трубачей 1

рядовых 13

строевых лошадей 16

…

к рапорту от 17 марта шефа полка генерал майор барон Меллер-Закомельский

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 351. Л. 493, 494-494об. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Генерал майора 4й дивизии бригадного

командира Тульскаго мушкетерскаго полка

шефа Сомова

ВЫСОЧАЙШЕ ввереннаго мне Тульскаго мушкетерскаго полка убитым, умершим от ран, и безизвестно пропавшим, во время действия с неприятелем, штаб и обер офицеров именной Список присем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше имею щастие представить.

№ 100й Всеподданнейший генерал майор Сомов

на марше полка Прускаго владения

из селения Боркен

Марта 17го дня

1807го года

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 352. Л. 133, 134. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Шефа Подольскаго мушкетерскаго полка

генерал майора Левицкаго

Высочайше в ввереннаго мне Подольскаго Мушкетерскаго полка во время бывшаго сражения с неприятельскими французскими войсками при местечке Прейш Ейлау прошлаго Генваря в 27 й день на месте убиты прапорщик Васильев 1й, артиллерийской полуроты порутчик Кироль; так же тяжело раненый и от ран умерший капитан Хрипнов со стоят в полку невыключенными о чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ доношу.

Генерал майор Левицкий

Апреля 1 го дня

1807 го года

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 351. Л. 322. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Тенгинскаго мушкетерскаго полка

шефа полковника Ершова

Рапорт.

Ввереннаго мне Тенгинскаго мушкетерскаго полка в действии против неприятеля сего года Генваря 26 го прапорщик Лукьянович, 27 го числ подпорутчик Юркевич убиты о чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу.

шеф полковник Ершов

№ 79й

Апреля 7 го дня

1807 года

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 351. Л. 329. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Полоцкаго мушкетерскаго полка

Рапорт

Состоящий в сем полку шеф Полковник Попов 1й, полковой командир Полковник Черкасов 1й, капитан Рагоза 2й, порутчик Вишневской и подпорутчик Рачин во время сражения с французами под местечком Прейшэйлау минувшаго генваря 26го числа полковник Черкасов на месте сражения убит, а прочия будучи тяжело ранены в разныя числа померли; о коих в свое время по команде было рапортовано но ВЫСОЧАШАГО ВАШЕГО ИМПЕРАТОСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА приказа о исключении их из списков доныне не воспоследовало. О чем обязанностию полк поставляет ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше донести.

подполковник Водопьянов

Прускаго владения

остров Нерунг

Майя 31 дня

1807го года

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 355. Л. 145-145об. Подлинник.

Господину генерал лейтенанту и кавалеру князю Голицыну 5 му

Псковскаго драгунскаго полка

полковаго командира полковника

Васильчикова 4 го

Рапорт.

О убитых без вести пропавших в сражениях, и о упалых от ран препорученнаго командованию Псковскаго драгунскаго полка казенных строевых и офицерских лошадях ведомость, с означением когда сколько, и от чего убыло; - при сем вашему Сиятельству честь имею представить.

полковник и кавалер Васильчиков 4 й

№ 352

Прускаго владения

Двора Клейн Гни

Майя «23» дня

1807 го года

Полковник и кавалер Васильчиков 4 й

РГВИА. Ф. 2344. Оп. 2. Д. 358. Л. 67, 68. Подлинники.

2. РАПОРТЫ О ДЕНЕЖНОМ НАГРАЖДЕНИИ ПОЛКОВ

ЗА ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Тенгинскаго мушкетерскаго полка

шефа генерал майора Ершова

Рапорт.

Принятые из коммисии Виленскаго коммисариатскаго депо за прошедшую 807 го года сентябрьскую треть и за прейсишлавское сражение единовременное третное жалованье ввереннаго мне полка всем полковым чинам сего года 4 го числа генваря розданы кроме находящихся в госпиталях и разных других командировках, о чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу.

Генерал майор Ершов

№ 89

Генваря 19 дня

1808 года

г. Вильно

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/151. Д. 378. Л. 458. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Полоцкаго мушкетерскаго полка

подполковник Водопьянова.

Рапорт.

В коммандуемой мною Полоцкой мушкетерской полк, следующая за сентябрьскую прошлаго 807 го года треть, равно и ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалованное забытие в сражении под местечком Прейшейлау, невзачет единовременно за одну треть жалованная сумма, от ригскаго коммисариатскаго депо по наличному числу людей сего генваря 16 го дня доставлена, а «18» раздана. О чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу.

Подполковник Водопьянов

Виленской губернии

город Тельш

генваря 19 дня

1808 года.

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/154. Д. 378. Л. 471. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Подполковника Санкт петербургскаго

Гранодерскаго полка полковаго

Командира Барона Розена

Рапорт!

В командуемой мною Санкт петербургской гранодерской полк следующее воинским чинам за минувшую сентябрьскую треть, равно и всемилостивейшее пожалованное ВАШИМ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ за Прейш-Эйлауское сражение не взачет третное жалованье вместо серебра Ассигнациями по курсу с лажею на каждый рубль по 40 копеек, из Ригскаго коммисариатскаго коммиссионерства принято, и все воинские чины сего числа оным удовольствованы. О чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу.

подполковник барон Розен

город Гапсаль

Генваря 16 го дня

1808 го года

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 378. Л. 472. Подлинник.

ПЕРЕПИСКА, СВЯЗАННАЯ С НАГРАЖДЕНИЯМИ ЗА СРАЖЕНИЕ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Генерал от кавалерии командующаго

армиею барона Беннигсена

Рапорт

Генерал лейтенант Тучков 1й по поводу Донесения к нему шефа Пермскаго мушкетерскаго полка полковника Гарнаульта представляет мне, что того полка унтер офицер Мясоедов, бывший разжалован по ВСЕВЫСОЧАЙШЕЙ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА конфирмации, за намерение деланию фальшивых ассигнаций из прапорщиков с лишением чина и дворянскаго достоинства в рядовые в 1801 м году, и потом произведенный 804 м июля 14 го в унтер офицеры продолжая службу с рачительностию и усердием в бывшую 805 го года компанию во время сражения был ранен в грудь почему по рекомендации штаб и обер офицеров находившихся в полку был представлен к награждению. Ныне же ведя себя он Мясоедов подобным образом по службе, и в бывшее при Прейш Елау минувшаго Генваря 27 го числа сражение показал себя примерно храбрым, почему достойно заслуживает МОНАРШАГО ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА награждения. Причем приложил краткий о службе его список; о чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ с послужным списком на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотрение всеподданнейше представляю.

Марта 17 го дня

1807 го года

г. Бартенштейн всеподданнейший

генерал барон Беннигсен

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 351. Л. 244-245. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Генерал от кавалерии командующаго

армиею барона Беннигсена

Рапорт

Генерал лейтенант Тучков 1й представляет мне, что состоящий при вверенном ему дивизии дивизионный аудитор губернский секретарь Храбрый, находясь при нем во все время нынешней компании исполнял с отличным усердием по начальству его письменныя дела, был безотлучен во время сражения при Прейш-Елау, где при всей опасности жестокаго сражения будучи посылаем неоднократно с приказаниями его в полки в огне противу неприятеля находившийся; доставлял оные с успехом и в самой точности, по каковому отличному его усердию и неутомимым трудом и поставляет себе обязанностию его вниманию начальства, и как оной аудитор сверх совершеннаго знания своей должности имеет отличные способности и рвение к строевой службе, потому и просит приложив о службе его формулярный список о переименовании его Храбраго во фрунтовые офицеры на вакансию во вверенной ему Севской мушкетерской полк; о чем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ с послужным списком на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотрение всеподданнейше представляю.

Марта 17 го дня

1807 го года всеподданнейший

г. Бартенштейн генерал барон Беннигсен

РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 351. Л. 267-267об. Подлинник.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Генерал от кавалерии

Барона Беннигсена

Командующий корпусом пруских войск генерал лейтенант Лесток особенно похваляя подвиги некоторых штаб и обер офицеров Выборгскаго мушкетерскаго полка, находящегося под его начальством, представил мне оный список, с означением, чем кто из них в генеральном сражении при Прейш Эйлау отличился. Я долгом сие поставляю список сей представить Вашему ИМПЕРАТОРСКАМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и всеподданнейше прошу ощастливить офицеров сих. Я за оказанные им подвиги ВЫСОЧАЙШЕЮ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Милостью.

Генерал Барон Беннигсен