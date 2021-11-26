СЕНЯВИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский адмирал.

Ранние годы

Происходил из дворян. Отец – Николай Фёдорович. В 1773 году мальчик был записан в Морской кадетский корпус, став в 1777 году гардемарином. В 1780 году успешно сдал экзамены на мичмана и стал служить на корабле «Князь Владимир». Тогда же участвовал в походе русской эскадры к Португалии для поддержания вооруженного нейтралитета во время американской войны за независимость. С 1782 года состоял в Азовской военной флотилии, через год став лейтенантом и флаг-офицером у контр-адмирала Фомы Мекензи. С 1786 года был командиром пакетбота «Карабут», курсировавшего по Черному морю. Он перевозил почту российского посольства в Константинополе.

Русско-турецкие и Наполеоновские войны

С началом в 1787 году войны с Турцией Сенявин был капитан-лейтенантом. В 1788 году он провел отвлекающую операцию во время осады Очакова , за что удостоился ордена св. Георгия 4-й степени. Докладывал об этой победе Екатерине Великой . Затем стал капитаном 2-го ранга и служил адъютантом Г.А. Потемкина , после чего командовал боевыми кораблями. В 1789 году бал награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. Принимал участие в битве у мыса Калиакрия в июле 1791 года и при Варне.

Дмитрий Николаевич был участником Наполеоновских войн. В конце 1790-х он имел капитанский чин 1-го ранга и командовал линейным кораблем «Св. Пётр». Последний входил в эскадру Фёдора Ушакова , шедшую в Средиземное море. Сенявин руководил успешным захватом крепости св. Мавры на греческом острове Лефкас, за что получил орден св. Анны 2-й степени, принимал участие в осаде о. Корфу в феврале 1799 года. После окончания кампании командовал Херсонским портом, а с 1803 года – портом Севастопольским. Через год стал контр-адмиралом, до 1805 года руководил флотом в Ревеле. Тогда же дослужился до вице-адмирала.

Осенью 1805 года стал во главе русской эскадры, вышедшей в Средиземное море для борьбы с французским флотом. На Корфу в 1806 году Сенявин принял командование сухопутными и морскими силами в регионе. Основной его задачей было сохранение Ионических островов как базы русского флота и недопущение нападения Наполеона на Грецию. Он организовал и провел Вторую Архипелагскую экспедицию русского флота, действия которой велись в основном в Черногории и Далмации. При помощи ополчения черногорцев русские войска смогли взять в марте 1806 года важную морскую крепость Бокка-ди-Каттаро, а затем выбить французов из итальянского Брено. Неудачей обернулось взятие еще одной морской крепости Адриатики Рагузы, однако удалось отвоевать Кастельнуово.

После начала русско-турецкой войны 1806-1812 годов эскадра Сенявина направилась в Эгейское море, оставив на Корфу гарнизон. В марте 1807 года адмирал обеспечил блокаду пролива Дарданеллы, после чего взял о. Тенедос, служивший базой для дальнейшей блокады турецкой столицы. 10-11 мая 1807 года состоялось Дарданелльское сражение, в котором османы, пытавшиеся прорвать осаду, потерпели поражение. То же произошло и при Афонском сражении, после чего русские силы могли контролировать весь Эгейский регион. Это повлияло на подписание султаном перемирия с Россией в августе 1807 года. Тогда же Сенявин удостоился ордена св. Александра Невского.

После заключения в том же году Тильзитского мира с Наполеоном Сенявин, не поддерживавший такое решение Александра I , был вынужден отдать Далматинские и Ионические острова, Бокка-ди-Каттаро французам, а Тенедос – туркам, после чего возвратился на родину. Возвращаясь, адмирал должен был избегать возможных столкновений с английскими силами (Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии). В октябре 1807 году он пришел в Лиссабон. Однако через несколько дней город был блокирован с моря англичанами. Через месяц его взяли сухопутные войска французского генерала Жюно. Сенявин со своей флотилией оказался в крайне тяжелом положении. С трудом он смог увернуться от помощи французам против англичан, хотя русский монарх предписывал помогать нынешним союзникам. Когда же город окончательно пал перед натиском английского флота, адмирал Чарльз Коттон, не желая ожесточенной битвы с русскими, заключил с Сенявиным конвенцию, по котором наша эскадра должна была отплыть в Англию и оставаться там до мирного разрешения англо-русского противостояния. В 1808 году сенявинская флотилия пришла в Портсмут, где и оставалась около года, вернувшись на родину в 1809 году.

После данного инцидента Дмитрий Николаевич попал в царскую немилость. Он опять стал командовать флотом в Ревеле, что, по сути, было понижением. В период Отечественной войны суда Ревеля патрулировали берега Англии, теперь уже русского союзника. Сенявин же рвался на передовую, однако император Александр так его и не простил. В 1813 году он получил увольнение в отставку с половинной пенсией.

Последние годы

При новом государе Николае I Дмитрий Николаевич вернулся к службе (1825), сначала став царским генерал-адъютантом, а затем командующим Балтийским флотом. В 1826 году флотоводец стал полным адмиралом. В следующем году за сражение в Наваринской бухте Сенявин получил алмазные знаки к ордену св. Александра Невского.

Весной 1831 года выдающийся адмирал скончался. Погребен в Александро-Невской лавре.