РЕЗАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Русский дипломат, предприниматель, путешественник. Один из основателей Российско-американской компании.

Юность. Семья. Государственная служба

Николай Резанов родился в семье коллежского советника Петра Гавриловича Резанова и Александры Гавриловны Окуневой. Получил хорошее домашнее образование, знал пять языков. С 1795 по 1802 год был женат на Анне Шелиховой, дочери основателя первых русских поселений в Америке Г.И. Шелихова. Имел двух детей: сына Петра и дочь Ольгу.

В 1778 году Резанов начал службу в артиллерии, вскоре был переведен в лейб-гвардии Измайловский полк. Оставив службу, несколько лет работал в Псковской палате гражданского суда, затем в Казенной палате Петербурга. После этого служил в Адмиралтейств-коллегии. В 1791-1793 годах был правителем канцелярии кабинет-секретаря Екатерины II Г.Р. Державина .

В 1794 году Резанов по поручению властей участвовал в инспекции первых русских поселений в Америке Г.И. Шелихова. В следующем году после женитьбы на его дочери и смерти Шелихова Николай Петрович стал совладельцем его капитала. Вернувшись в Петербург, он внес императору Павлу предложение о создании на основе поселений Шелихова Российско-американской компании. Представительство компании открылось в столице, ее главой стал Резанов, а пайщиками - члены царской семьи. Чуть позже Николай Петрович стал и обер-секретарем Сената.

Посол в Японии

В 1803 году новый император Александр I назначил Резанова первым русским послом в Японию для налаживания торговли с ней, что было непросто, так как японцы придерживались политики жесткого изоляционизма. Посольство совместили с первой русской кругосветной экспедицией И.Ф. Крузенштерна (1803-1806). Резанов наравне с последним был назначен ее главой. Перед началом путешествия он был отмечен орденом Св. Анны 1-й степени и титулом камергера. Корабли экспедиции «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта 26 июля (7 августа) 1803 года.

Крузенштерн и Резанов очень сильно конфликтовали во время плавания. Последний по прибытии в Петропавловск даже подал жалобу на Крузенштерна правителю Камчатской области П.И. Кошелеву. Тому с трудом удалось помирить спорщиков. «Надежда» прибыла в Нагасаки в сентябре 1804 года. Полгода Резанов жил в Японии и ждал встречи с императором. В марте 1805 года он получил от него отказ принять посольство, так как Япония не желала торговать с Россией. Николай Петрович вернулся ни с чем в Петропавловск, где был освобожден от дальнейшего участия в экспедиции. Вместо этого ему было поручено провести инспекцию русских поселений на Аляске .

Путешествия в Америку

Прибыв в Ново-Архангельск, Резанов был поражен царившим в русской колонии голодом. Тогда он купил у купца судно «Юнона», полное продуктов, которые помогли на время решить проблему. После строительства еще одного судна «Авось» Резанов отправил оба корабля в Калифорнию за продовольствием. Здесь он рассчитывал также добиться установления торговых отношений с испанцами, которым принадлежала Калифорния.

В марте 1806 года «Юнона» и «Авось» прибыли в Сан-Франциско. За полгода Резанов добился результатов, наладив отношения с калифорнийским губернатором, что было непросто, так как Испания тогда поддерживала наполеоновскую Францию, а отнюдь не Россию. Более того, Николай Петрович сделал предложение дочери коменданта Сан-Франциско Консепсьон (Кончите) Аргуэльо, которая была младше его на 27 лет. Некоторые свидетели событий считали, что и Резанов и Кончита хотели этого брака из собственного расчета, но сказать это совершенно определенно нельзя.

В июне 1806 года после помолвки Резанов отправился в Аляску, везя с собой пуды пшеницы, ячменя и бобов. Перед отъездом оттуда в Петербург (где он хотел ходатайствовать перед императором о браке с Кончитой) Резанов высказал главному правителю русских колоний на Аляске А.А. Баранову идею о создании в Калифорнии русского аграрного поселения для снабжения Аляски продовольствием. Такое поселение (Росс) было основано в 1812 году.

Во время трудного пути домой Резанов очень серьезно простудился. Он смог добраться до Красноярска, где скончался 17 февраля (1 марта) 1807 года. Похоронен на кладбище красноярского Воскресенского собора.

Образ в культуре

Николай Резанов стал прообразом главного героя лирико-драматической поэмы А.А. Вознесенского «Авось» (1970), которая легла в основу знаменитой рок-оперы «Юнона» и «Авось» А.Л. Рыбникова. Роль Резанова в ней блестяще исполнил Николай Караченцов.