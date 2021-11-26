ПУЛТУСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806 ГОДА
ПУЛТУСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806 ГОДА - сражение между русскими и французскими войсками 14 декабря в районе городе Пултуск во время Русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов.
После разгрома прусской армии в Йена-Ауэрштедтском сражении 1806 года Наполеон I поздней осенью 1806 года вторгся в Польшу, занял Варшаву и переправы через реку Висла. Русская армия (3 корпуса) в это время заканчивала сосредоточение к востоку от Вислы, в районе Пултуск, Остроленка, Брест-Литовск. Ошибочно считая, что основная группировка русских войск находится в районе Голымина (северо-западнее Пултуска), Наполеон направил туда свои главные силы, а на Пултуск - корпус маршала Ж. Ланна (20 тысяч человек, 120 орудий) в целях захвата переправ и выхода в тыл русской армии. 14 (26) декабря корпус Ланна натолкнулся на корпус генерала от кавалерии Л.Л. Беннигсена (около 40 тысяч человек, 200 орудий), который 13 (25) декабря занял позиции на правом берегу реке Нарев. Упорные атаки французов, поддержанных прибывшей дивизией (7 тысяч человек) из состава корпуса маршала Л. Даву, были отражены, а затем руссские войска отбросили противника от Пултуска.
В результате Пулсутского сражения был сорван план Наполеона отрезать русскую армию от переправ на реке Нарев и выйти ей в тыл. Потери русских составили 3,5 тысяч человек, французов (по их явно заниженным данным) - 2,2 тысяч человек, в том числе 700 человек пленными.
Утром 15 (27) декабря ввиду угрозы удара главных сил наполеоновской армии Беннигсен отошёл на Остроленку.