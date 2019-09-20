Превзошедший Суворова. Продолжение истории генерала Котляревского «Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персов причиняют одинаковые страдания». Генерал Пётр Котляревский Сегодня мы продолжим наш рассказ об одном из самых выдающихся русских полководцев XIX века – Петре Котляревском В нашем предыдущем материале мы рассмотрели становление и первый, но от этого не менее важный период его жизни и военной карьеры. Уже тогда молодой генерал отличался уникальными воинскими талантами. Но с началом Отечественной войны 1812 года Кавказский фронт для России становится второстепенным. Лучшие и качественно, и количественно воинские подразделения уходят... На чтение: 4 минуты

«Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персов причиняют одинаковые страдания».

Генерал Пётр Котляревский

Сегодня мы продолжим наш рассказ об одном из самых выдающихся русских полководцев XIX века – Петре Котляревском

В нашем предыдущем материале мы рассмотрели становление и первый, но от этого не менее важный период его жизни и военной карьеры. Уже тогда молодой генерал отличался уникальными воинскими талантами.

Но с началом Отечественной войны 1812 года Кавказский фронт для России становится второстепенным. Лучшие и качественно, и количественно воинские подразделения уходят на борьбу с новым опасным врагом – наполеоновской Францией. И теперь на Кавказе русские войска, малочисленные и не лучшим образом снабжаемые, вынуждены исходить из этих военно-политических реалий. И, как мы увидим, одерживавший победы при соотношении сил 1:6, не в свою пользу, генерал Котляревский смог побеждать и при соотношении сил 1:20.

Тень большой войны

В новом, 1812 году после блестящих штурмов крепостей Мегри и Ахалкалаки, генерал Котляревский готовил новые кампании. Однако в дело вмешалась судьба, да и какая! Отечественная война. Как мы уже говорили, новая война требовала от России огромных ресурсов. Кавказ остался на периферии.

Последний поход генерала Котляревского

Источник: pikabu.ru

К делу добавился ещё один негативный фактор, не очень удачный командующий маркиз Паулуччи был отозван в Санкт-Петербург, а на его место прибыл генерал-лейтенант Ртищев. Ртищев избрал совершенно ошибочную тактику в общении и борьбе с горцами, он пытался заслужить их доверие и уважение милостями и подарками. К примеру, после встречи с чеченскими старейшинами в Моздоке, где они были осыпаны почестями и подарками, на обратном пути, эти же чеченцы разграбили русский обоз, причем некоторые повозки везли вещи самого Ртищева… Согласитесь, не очень удачное начало.

Тем не менее в условиях большой войны с Наполеоном Петербург пытался найти на Кавказе мирное решение. Однако, как многие знают, среди тамошних народов действует культ силы, а значит, и переговоры можно вести только с позиции силы.

Аббас-Мирза

Источник: pinterest.ru

Старый враг нашего героя – Аббас-Мирза – не терял времени. Он смог собрать 30-тысячное войско и с ним маневрировал возле русских границ, у Талышинского ханства. Котляревский был вне себя, но никак не мог повлиять на Ртищева, который лично прибыл на границу и вёл переговоры с Аббас-Мирзой. В конце концов персы обнаглели настолько, что велели русским убираться аж к самому Тереку. Такое нельзя было сносить. И тут вновь взошла звезда нашего «кавказского Суворова».

«Русские сами лезут ко мне на нож»

Этой фразой надменный Аббас-Мирза реагировал на появление отряда Котляревского у его лагеря. А дело было так.

Развалины Гянджи

Источник: pikabu.ru

У реки Аракс, недалеко от местечка Асландуз расположилось 30-тысячное войско Мирзы. Ртищев, который никак не мог с ним договориться о мире, должен был на несколько дней убыть в Тифлис. Котляревский смог вырвать у командующего разрешение «действовать на свой страх и риск». А мы уже знаем, что это значит для нашего героя.

Собрав немногим более 2 тысяч солдат, своих старых егерей 17-го полка, казаков, всего при 6 орудиях, генерал на построении сказал:

Кое в чем генерал слукавил: персов было не по 10, а по 15 на одного нашего солдата. Совершив 70-километровый стремительный переход и форсировав Аракс вброд, русские неожиданно появились у лагеря Аббас-Мирзы.

Развалины Ахалкалаки

Источник: pinterest.ru

Надо сказать, что персидская армия обучалась и возглавлялась в то время английскими офицерами. Все орудия тоже были английского производства. Несмотря на попытки англичан при помощи конницы наносить отвлекающие удары, цель Котляревскому была ясна.

Стремительный удар русской пехоты и кавалерии сбил персов с господствующей высоты, Котляревский сразу же перебросил на неё орудия, немедленно начавшие обстрел неприятеля. Ломившиеся на высоту персы были искусно атакованы с фланга егерями и в беспорядке бежали к реке Даравут-Чай, где за бродом был их лагерь. День остался за нами, но впереди была ещё и ночь.

Мастерство ночного боя

Из предыдущего рассказа о нашем герое мы помним его особое умение воевать ночью. Пригодилось оно и в этот раз. По счастливой случайности, русские смогли отбить нескольких своих пленных. Пленные вызвались провести отряд мимо пушек, атаковать лагерь. «На пушки, братец, на пушки», – говорил Котляревский.

Схема боя при Асландузе

Источник: pinterest.ru

В глубокой тишине ночью пехота пошла вперед. Егеря традиционно закрыли фланги, а казаки ждали с тыла, чтобы отсечь отход Аббас-Мирзе. Подойдя буквально на несколько шагов к стволам персидских орудий, русские, дав залп, с криками «ура!» бросились в штыки. Обезумевшие персы метались по лагерю, пытаясь выстроить оборону, но тут с флангов посыпались меткие выстрелы егерей. Через несколько минут все было кончено. Разгром был полным, персы бежали, бросая лагерь. Их преследовали со свистом и на всем скаку казаки.

Аббас-Мирза, к несчастью, спасся с 20 всадниками. Впрочем, он никогда не отличался храбростью. Погибли и два английских майора – Кристи и Лейтен. 11 из 12 английских орудий были захвачены. Трофеями стали и все знамена, целый лагерь с припасами и свыше 500 пленных. Убитых же было более 9 тысяч. Любопытно, что в своем докладе генерал Котляревский написал лишь о 1200 убитых, зная, что ему не поверят.

Последний штурм

После Асландуза, уже генерал-лейтенант и кавалер Георгиевского креста 3-й степени, Котляревский наметил следующую цель – Ленкорань. Со взятием этой твердыни перс больше не мог бы угрожать русской границе. Заняв по дороге небольшое укрепление Аркеваль, 27 декабря 1812 года войска нашего генерала вышли к Ленкорани.

Персидский гарнизон Садых-Хана клялся Аббас-Мирзе Аллахом, что не сдаст крепости. Почти 7-тысячный гарнизон против 1761 русского воина.

Штурм Ленкорани

Источник: pinterest.ru

Котляревский не мог физически долго вести осаду, не было в достатке ни продовольствия, ни боеприпасов, ни даже тёплой одежды. С моря подошло 3 небольших русских корабля, самым крупным из которых был корвет «Ариадна». После бомбардировки крепости персам уже вторично предложили сдаться, на что они ответили отказом. Котляревский решил штурмовать ночью 31 декабря.

Когда русские стали скрытно выдвигаться к крепости, персы заметили маневр и открыли ураганный огонь. Не отвечая на выстрелы, наши солдаты подтащили к стенам лестницы и пошли на штурм. Передние ряды не удержались на стене, был убит и сброшен в ров подполковник Ушаков. Тогда Котляревский лично возглавил атаку. Встав над телом Ушакова, он, ободряя солдат, указал на стену, несмотря на то что его правую ногу уже пробило пулей. Через час всё было кончено, и русское «Ура!» разлилось над покоренной твердыней.

Заслуженный покой и великая память

Генерала Котляревского нашли после боя среди тел убитых. Две пули попали в голову: одна в глаз (после чего он вытек), вторая – в челюсть. «Я умер, но все слышу и уже догадался о победе вашей», – прошептал своим солдатам генерал.

Штурм Ленкорани. Картина Франца Рубо

Источник: upload.wikimedia.org

Это был единственный в военной истории Отечества случай награждения орденом св. Георгия 2 класса в 31 год (всего 131 человек). Победа под Ленкоранью предрешила заключение Гюлистанского мира с Персией и официальное признание Каспийской флотилии России.

40 костей извлекли из головы генерала Котляревского. Ужасно изувеченный, он мучился болями всю жизнь, а кости хранил в специальной шкатулке. На пенсию, дарованную императором, наш герой купил имение в Феодосии, где жил всю оставшуюся жизнь, лечась от боевых ран. Пётр Степанович слыл угрюмым человеком, что не мешало ему оказывать большую помощь своим солдатам-инвалидам, жившим в его имении. Он платил им пенсии из своих средств.

Отказавшись от предложения нового императора, Николая I, возглавить Кавказскую армию, он прожил в Крыму до 1851 года, где дружил с И. Айвазовским . Знаменитый художник спроектировал усыпальницу для героического генерала на горе Митридат, которая, к сожалению, сейчас утеряна.

Два знамени, взятые его солдатами под Асландузом, хранятся среди 107 знамен поверженных наполеоновских полков в Казанском соборе Петербурга. А наместник Кавказа князь М.С. Воронцов ещё при жизни прославленного полководца поставил ему памятник в Гяндже. В Грузинском гренадерском полку, который носил имя генерала Котляревского, на ежедневной перекличке фельдфебель Первой роты Первого батальона произносил: «Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский». Правофланговый рядовой отвечал: «Умер в 1851 году геройской смертью от 40 полученных им ран в сражениях за Царя и Отечество!»

Мавзолей Петра Котляревского

Источник: topwar.ru

Как-то на приеме в Зимнем дворце к Котляревскому подошел император и спросил: «Скажите, генерал, кто помог вам сделать столь удачную военную карьеру?» Герой ответил: «Ваше величество, мои покровители – это солдаты, которыми я имел честь командовать, и только им я обязан своей карьерой».

21 сентября в 13.00 в Феодосии (бульвар Айвазовского, дом 31) состоится открытие закладного камня на месте будущего памятника генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому. Монумент будет установлен Российским военно-историческим обществом в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Культура».

В настоящее время Российское военно-историческое общество проводит открытый конкурс на лучший проект памятника. Финальная работа будет определена в ноябре, после чего начнется изготовление монумента.

И в завершение хотелось бы привести строки, написанные великим А.С. Пушкиным о нашем герое в повести «Кавказский пленник»:

Обложка: deligent.livejournal.com, автор Пешехонов Александр Леонидович.

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