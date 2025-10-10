Памятник генералу от инфантерии П.С.Котляревскому В ноябре 2020 года в Феодосии был открыт памятник генералу Петру Степановичу Котляревскому На чтение: 2 минуты

В ноябре 2020 года в Феодосии был открыт памятник генералу от инфантерии Петру Котляревскому.

Конная фигура героя Русско-персидской войны установлена на набережной Феодосии. Памятник находится недалеко от того места, где военачальник жил после отставки. А рядом расположена Картинная галерея художника Ивана Айвазовского, с которым дружил Пётр Степанович. Во время открытия монумента корабли Черноморского флота произвели салютные залпы.

Котляревский изображён верхом на вставшем на дыбе коне. В руке генерал держит саблю, а за его спиной развевается плащ. Под копытами коня находится персидский ковёр, который символизирует победу России над Персией.

Памятник в Феодосии появился по инициативе Российского военно-исторического общества. Был проведён конкурс, по итогу которого выбор пал на проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Пётр Котляревский вошёл в историю как один из самых успешных российских военачальников, которого при жизни называли кавказским Суворовым.

По военному пути

Пётр Степанович Котляревский, родившийся в июне 1782 года в селе Ольховатка Харьковской губернии, происходил из известного дворянского рода. Его отец, являвшийся священнослужителем, готовил сына к продолжению семейного дела. Однако этого не произошло. В доме священника из-за непогоды остановился подполковник Иван Петрович Лазарев. Лазарев приметил в юном Петре ум и хорошие физические данные. И предложил священнику отдать сына на военную службу.

В 1793 году Котляревский был зачислен под начало Ивана Петровича в 4-й батальон Кубанского егерского корпуса, расквартированного в Моздоке. Пётр оказался на своём месте, демонстрируя блестящие успехи, и вскоре стал сержантом. Его боевое крещение прошло во время Русско-персидской войны 1796 года. Котляревский участвовал в захвате Дербента. Спустя несколько лет генерал-майора Лазарева назначили командиром 17-го егерского полка. С собой он забрал и поручика Котляревского, назначив его своим адъютантом.

Службу Пётр проходил в Грузии, которую российские войска охраняли от персов и лезгинских племён. А в 1801 года она официально вошла в состав Российской империи. Однако не все были согласны с этим. И в 1803 году грузинская царица Мария убила в Тифлисе Лазарева. Пётр Степанович отказался от должности адъютанта при новом командире и встал во главе егерской роты. Так начался его самостоятельный путь по военной дороге.

Котляревский прекрасно проявил себя как военачальник. Он участвовал в штурме крепости Гянджи, сражениях у Аскорани, Шах-Булаха и Мухрата. За что получил орден Святого Владимира 4-й степени. Близ Мухрата произошло событие, которое обрело известность. Когда отряд Котляревского направлялся к крепости, на его пути оказался глубокий ров. Поскольку персы находились рядом и могли напасть в любой момент, времени на возведение переправы не было. И тогда егеря создали мост из собственных тел. По ним и смогли пройти не только солдаты, но и лошади с пушками.

В 1809 году Котляревский получил приказ: оборонять Карабах от персидских войск. Пётр Степанович с отрядом из 400 пехотинцев и 40 конных воинов подошёл к горной крепости Мигри. Несмотря на то, что её обороняло 2 тысячи человек, русские войска взяли стратегически важный пункт. При этом Котляревский потерял лишь несколько человек. Персы попытались отбить крепость, направив туда 5-тысячное войско. Но и оно было разгромлено. За успешные действия Котляревский удостоился золотой шпаги с надписью «За храбрость».

А уже в 1811 году Котляревский сумел захватить турецкую крепость Ахалкалаки в южной Грузии. Этот триумф принёс Петру Степановичу чин генерал-майора.

Гроза персов

В 1812 году, несмотря на успехи в войне с Персией, Российская империя начала готовиться к мирным переговорам. Главная причина — вторжение французов. Однако персы не хотели прекращать конфликт, зная о событиях на Западе. И тогда за дело вновь взялся Котляревский.

Сначала он разбил 30-тысячное войско противника, а 1 января 1813 года атаковал крепость Ленкорань. Бой складывался тяжело. И Пётр Степанович, чтобы вдохновить своих солдат, лично повёл их на штурм. Крепость накрыла мощная волна атаки. Однако сам Котляревский получил серьёзное ранение в голову. Военачальник выжил, хотя и лишился одного глаза. Но главное — важнейший опорный пункт персов в Азербайджане был взят. И уже 24 октября 1813 года на выгодных для России условиях был подписан Гюлистанский мир.

На этом триумфе русского оружия Котляревский не присутствовал. Он отбыл в бессрочный отпуск для залечивания многочисленных ран. А вскоре вышел в отставку. Сначала Пётр Степанович приобрёл село Александровка в Екатеринославской губернии, затем женился. Однако семейная жизнь закончилась трагически быстро — во время родов умерла его молодая жена, а следом и ребёнок. Второй раз жениться Котляревский не стал.

В 1826 году Николай I присвоил Котляревскому чин генерала от инфантерии. Император хотел, чтобы опытный военачальник возглавил кавказскую армию, поскольку началась очередная война с турками. Однако Пётр Степанович отказал государю из-за плохого состояния здоровья. И По рекомендации врачей, чтобы облегчить мучения, сменил климат. Котляревский перебрался в Феодосию, купив дачу «Добрый приют».

В большом доме, кроме самого генерала, жили его племянницы, денщик и боевой друг Шультер, который являлся управляющим. Часто в дом Котляревского приходили сослуживцы, граф Воронцов, художник Айвазовский.

Не стало генерала в 1851 году. Похоронили Петра Степановича на горе Митридат рядом с морем. Проектом усыпальницы занимался Айвазовский, однако её так и не достроили. А со временем затерялась и могила грозного военачальника, наводившего ужас на своих врагов.