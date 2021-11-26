КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО

КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО - го­су­дар­ст­во в Восточном За­кав­ка­зье, в ме­ж­ду­ре­чье Арак­са и Ку­ры, в XVIII - начале XIX веков.

Об­ра­зо­ва­лось в 1747 году по­сле рас­па­да государства На­дир-ша­ха . Пер­вый пра­ви­тель Карабахского ханства - Па­нах Али-хан (1748-1759 годы). На­се­ле­ние хан­ст­ва за­ни­ма­лось зем­ле­де­ли­ем, са­до­вод­ст­вом, ско­то­вод­ст­вом (осо­бен­но ко­не­вод­ст­вом), сре­ди ре­мё­сел вы­де­ля­лись из­го­тов­ле­ние ков­ров и про­изводство ко­же­вен­ных из­де­лий. Карабахское ханство пе­рио­ди­че­ски рас­про­стра­ня­ло своё влия­ние на Гянд­жин­ское, На­хи­че­ван­ское, Эри­ван­ское и Ар­де­биль­ское хан­ст­ва. Для за­щи­ты от внеш­ней уг­ро­зы бы­ли по­строе­ны кре­по­сти Ба­ят и Шах­бу­лаг. В 1756-1757 годах со­ору­же­на кре­пость Па­на­ха­бад (в даль­ней­шем Шу­ша), став­шая сто­ли­цей Карабахского ханства. В конце XVIII века воз­ник­ла уг­ро­за за­вое­ва­ния Карабахского ханства Ира­ном или Ос­ман­ской им­пе­ри­ей . Пра­ви­тель Карабахского ханства Иб­ра­гим Ха­лил-хан (1759-1806 годы) в 1783 году и 1797-1799 годах об­ра­щал­ся к Рос­сии с прось­бой о по­кро­ви­тель­ст­ве. В 1805 году под­пи­сан до­го­вор о пе­ре­хо­де Карабахского ханства под власть Рос­сии. В 1822 году Карабахское ханство бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Ка­ра­бах­скую провинцию в со­ста­ве Российской им­пе­рии, хан­ское управ­ле­ние за­ме­не­но российской во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей.

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