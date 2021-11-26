КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО
КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО - государство в Восточном Закавказье, в междуречье Аракса и Куры, в XVIII - начале XIX веков.
Образовалось в 1747 году после распада государства Надир-шаха. Первый правитель Карабахского ханства - Панах Али-хан (1748-1759 годы). Население ханства занималось земледелием, садоводством, скотоводством (особенно коневодством), среди ремёсел выделялись изготовление ковров и производство кожевенных изделий. Карабахское ханство периодически распространяло своё влияние на Гянджинское, Нахичеванское, Эриванское и Ардебильское ханства. Для защиты от внешней угрозы были построены крепости Баят и Шахбулаг. В 1756-1757 годах сооружена крепость Панахабад (в дальнейшем Шуша), ставшая столицей Карабахского ханства. В конце XVIII века возникла угроза завоевания Карабахского ханства Ираном или Османской империей. Правитель Карабахского ханства Ибрагим Халил-хан (1759-1806 годы) в 1783 году и 1797-1799 годах обращался к России с просьбой о покровительстве. В 1805 году подписан договор о переходе Карабахского ханства под власть России. В 1822 году Карабахское ханство было преобразовано в Карабахскую провинцию в составе Российской империи, ханское управление заменено российской военной администрацией.