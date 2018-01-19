Как родилось русское воинское приветствие? Откуда появилось воинское приветствие «отдать честь»? Этот вопрос у историков не вызывает затруднений. Все сходятся на том, что изначально это был ритуальный жест средневековых рыцарей. Встретились, например, два рыцаря – (а вы не забывайте, что все рыцари были очень благородными) и при встрече в знак дружеских намерений открывали забрало, для чего поднимали правую руку к шлему. Потом появились шляпы, береты, колпаки, которые снимались при поклоне, что также соответствовало приветствию, благодарности, поздравлению, прощанию при расставании. При этом поклон служилого мало чем отличался от поклона обычного человека. Различия были заметны лишь в манере их исполнения и зависели от социального положения того, кто... На чтение: 1 минута

Откуда появилось воинское приветствие «отдать честь»? Этот вопрос у историков не вызывает затруднений. Все сходятся на том, что изначально это был ритуальный жест средневековых рыцарей. Встретились, например, два рыцаря – (а вы не забывайте, что все рыцари были очень благородными) и при встрече в знак дружеских намерений открывали забрало, для чего поднимали правую руку к шлему.

Потом появились шляпы, береты, колпаки, которые снимались при поклоне, что также соответствовало приветствию, благодарности, поздравлению, прощанию при расставании. При этом поклон служилого мало чем отличался от поклона обычного человека. Различия были заметны лишь в манере их исполнения и зависели от социального положения того, кто их исполнял. На поклон простолюдина можно было не отвечать, а вот королю или епископу кланялись по полной программе.

Со временем, когда произошло отделение воинского сословия от безоружного населения, появились и чисто воинские приветствия, такие как салют шпагой или взятие ружья в положение «на караул».

Развитие армии, появление новых видов оружия внесли свои коррективы и в появление новых видов головных уборов, которые снять быстро иногда было просто невозможно. К примеру, в середине XVIII века самым распространенным головным убором была треуголка, и в суворовском «Полковом учреждении» 1763 года указывается в качестве приветствия снятие шляпы с поклоном. При этом шляпу полагалось снимать левой рукой, ибо в правой была трость или шпага. Новые головные уборы с застежками и ремешками, высокие кивера и каски вносили определенные сложности для таких приветствий. Оставались салюты обнаженным клинком, но и они стали не очень удобными. Искали и нашли альтернативный жест, обозначающий приветствие. Так и возникло условное движение руки к голове, которое было чисто символическим и обозначало ее обнажение.

Интересно, что вначале к виску подносились только два пальца, а остальные пальцы прижимались к ладони. Но в дальнейшем у военных стало этикетной нормой подносить кисть руки к козырьку с выпрямленными пальцами, ладонью вниз. Правда, в польской армии продолжает использоваться приветствие с двумя пальцами.

Со временем этот жест стал привычным и практически машинальным. Для многих молодых офицеров он стал еще и поводом для определенного щегольства, и в результате мы получили жаргонное слово «козырнуть», что вносило легкую ироническую нотку в уставные отношения.