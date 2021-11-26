ИМЕРЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО
ИМЕРЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО - государство в Западной Грузии с конца XV века по 1810 год.
Столица - город Кутаис (ныне Кутаиси). Образовалось (наряду с Картлийским, Кахетинским царствами и княжеством Самцхе-Саатабаго) в результате политического распада Грузии после нашествия Тимура. В XVI веке из Имеретинского царства выделились Мегрельское княжество, Гурийское княжество и Абхазское княжество, в XVII веке - Сванети.
Имеретинским царством правили цари из имеретинской ветви династии Багратионов. В XVI-XVIII веках Имеретинское царство было объектом завоевательной политики Османской империи, которой с 1-й половины XVII века платило дань. Согласно ирано-турецкому Амасийскому мирному договору 1555 года, Имеретинское царство и др. районы Западной Грузии перешли под власть Османов.
В XVII веке усилились феодальные междоусобицы, обострились отношения с мегрельскими владетельными князьями (мтавари) Дадиани. Противостояние с Дадиани вынудило имеретинского царя Александра III (1639-1660 годы) обратиться за помощью к России и направить в 1649 году посольство в Москву, однако реальной поддержки он не получил.
В XVIII веке просьбы имеретинских царей о покровительстве отклонялись российской стороной во избежание осложнения отношений с Османской империей. Имеретинский царь Соломон I (1752-1784 годы; с перерывом) сумел подчинить местную знать (тавадов) и ослабить давление Османской империи, нанеся ей поражение в Хресильской битве 1757 года.
Для укрепления внутриполитического положения он вступил в военный союз с царём Картли и Кахети Ираклием II (1758 год), запретил работорговлю и после заключения Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года перестал платить дань турецкому султану. 25.04(07.05).1804 года имеретинский царь Соломон II (1789-1810 годы) подписал покровительственный договор (Элазнаурский трактат) с Россией. В 1810 году Имеретинское царствобыло включено в состав Российской империи и преобразовано в Имеретинскую область.