ГУСТАВ IV АДОЛЬФ

ГУСТАВ IV АДОЛЬФ - шведский король .

Из ди­на­стии Гот­тор­пов . Сын Гус­та­ва III.

При Густаве IV Шве­ция в 1805 году фак­ти­че­ски при­сое­ди­ни­лась к 3-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. В 1808 году из-за от­ка­за от уча­стия в кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де Шве­ция ока­за­лась в со­стоя­нии вой­ны с Фран­ци­ей, Рос­си­ей и Да­ни­ей. По­ра­же­ние в вой­не, ут­ра­та Фин­лян­дии и тя­жё­лое эко­но­мическое по­ло­же­ние на­строи­ли про­тив Густава IV шведскую эли­ту, со­вер­шив­шую в мар­те 1809 года государственный пе­ре­во­рот. Густав IV был от­ре­шён от вла­сти и вы­слан из стра­ны (декабрь 1809 года). Прав на трон был ли­шён и его сын Гус­тав.

В 1810-1814 годах Густав IV пы­тал­ся вер­нуть­ся в по­ли­ти­ку, без­ре­зуль­тат­но ин­три­го­вал на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов. За­кон­чил жизнь в Швей­ца­рии, где про­жи­вал под псевдонимом пол­ков­ник Гус­тавс­сон.