Дорога дружбы с Грузией Что связывает Россию и Кавказ? История, культура, традиции, люди, события… Все это, конечно, так, но в первую очередь нас связывает магистраль, которая называется Военно-Грузинская дорога. О ней известно с древности. Уже тогда античные авторы уделили ей немало строк. Правда, практически до конца XVIII века она представляла собой лишь узкий горный проход, путешествие по которому требовало немало сил и мужества. Так, в 1799 году русские войска под командованием генерала Лазарева преодолели столь трудный путь за 36 дней. Это сейчас по асфальту, на машине можно проехать эти 200 километров часа за четыре. Надо, однако, учитывать и время на общение с пограничниками, у... На чтение: 1 минута

Что связывает Россию и Кавказ? История, культура, традиции, люди, события… Все это, конечно, так, но в первую очередь нас связывает магистраль, которая называется Военно-Грузинская дорога.

О ней известно с древности. Уже тогда античные авторы уделили ей немало строк. Правда, практически до конца XVIII века она представляла собой лишь узкий горный проход, путешествие по которому требовало немало сил и мужества. Так, в 1799 году русские войска под командованием генерала Лазарева преодолели столь трудный путь за 36 дней. Это сейчас по асфальту, на машине можно проехать эти 200 километров часа за четыре. Надо, однако, учитывать и время на общение с пограничниками, у которых, как известно, «солдат спит, служба идет».

Новое значение древний путь получил после 1783 года, когда был заключен исторический Георгиевский трактат, обозначивший тесные дружественные связи России и Восточно-Грузинского царства. Естественно, многим соседям это очень не понравилось, и уже с 1795 года при подстрекательстве Турции вооруженные отряды с Северного Кавказа стали совершать постоянные набеги на Грузию.

Над грузинским государством нависла опасность полного уничтожения. Понимая это, последний царь Картли-Кахетии Георгий XII вновь обратился к Российской империи. 12 сентября 1801 года состоялось окончательное присоединение Грузии к России, что было закреплено манифестом Александра I. Это спасло грузин от полного порабощения Турцией и Персией. Действительно, тогда и теперь Россия была и остается наиболее близкой Грузии по культуре и религии.

Состоявшееся присоединение потребовало и налаживания транспортного сообщения. А единственным путем в Грузию из России была уже известная нам дорога. Поскольку она имела важное военно-стратегическое значение, то и название за ней закрепилось именно такое – Военно-Грузинская.

С 1814 года появилась возможность проезда по дороге колесного транспорта, а уже через несколько лет по ней курсировала так называемая экстрапочта, связывавшая Санкт-Петербург с Тифлисом.

Большие проблемы для путешественников всегда создавало Дарьяльское ущелье и местность близ перевала. Частые обвалы и заносы потребовали от строителей воздвигнуть специальные бетонные галереи. И только с установлением советской власти в Закавказье, дорога была капитально отремонтирована, заново построены мосты, тоннели и галереи. С 1928 года дорога получила асфальтовое покрытие, хотя регулярное автомобильное движение по Военно-Грузинской дороге началось еще в 1911 году.

Величественная природа, являвшаяся взору всякого путешественника, чей путь пролегал по Военно-Грузинской дороге, нашла отражение в произведениях многих писателей и поэтов, включая Пушкина и Лермонтова. В 1888 году по дороге проехал Чехов, написавший о ней следующие слова: «…пережил я Военно-Грузинскую дорогу. Это сплошная поэзия, не дорога, а чудный фантастический рассказ, написанный Демоном, влюбленным в Тамару…»