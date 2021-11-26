БЕННИГСЕН ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из древнего немецкого баронского рода. Военную службу начал в 14 лет. В 1773 г. оставил родину и начал службу в русской армии. Получил чин премьер-майорa и был зачислен в Вятский мушкетёрский полк. В его составе принял участие в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. В 1787 г. Беннингсен получил чин полковника, стал командиром Изюмского легкоконного полка. Во время следующей военной кампании сражался под командованием А.В. Суворова , принял участие в штурме Очакова. В 1792 г. вспыхнула русско-польская война, полк Беннингсена вошел в корпус генерал-поручика графа Бориса Петровича Меллина, вместе с которым ему удалось разбить силы польский конфедератов в битве под Миром. В 1794 г. Л.Л. Беннингсену удалось в двух сражениях нанести поражение полякам под Липнишками и Солами. После этого продолжил наступление и переправившись через р. Неман разбил отряд конфедератов, расположившийся у Олиты. В награду за победу в битве под Солами Беннигсен получил чин генерал-майора. Отличился в сражении под Вильно. После окончания русско-польской войны в награду за службу получил обширное имение в Минской губернии. Однако вскоре вспыхнул конфликт с Персией, чьи войска вторглись в Закавказье. Царь Картли и Кахети Ираклий II обратился за помощью к России. Из Кизляра выступил Каспийский корпус во главе с В.А. Зубовым , который был близко знаком с Л.Л. Беннингсеном и призвавшим его на воинскую службу в столь тяжелый момент. Последний отличился при штурме Дербента. 14 февраля 1798 г. получил чин генерал-лейтенанта. После восшествия на престол Павла I, Беннингсен вышел в отставку. Принимал активное участие в подготовке заговора против императора. После гибели Павла I , вернулся на государственную службу. 11 июля 1801 г. Александр I назначил его Литовским генерал-губернатором. Однако вскоре вернулся на военную службу, т.к. Россия принимала активное участие в антифранцузских коалициях. В 1806 г. отличился в битве при Пултуске, когда главнокомандующий русских войск М.Ф. Каменский оставил армию, сославшись на ранение, и Беннингсен был вынужден принять командование русскими силами на себя. Ему удалось отбить наступление французов и перейти в контрнаступление. Однако ни одна из армий так и не одержала победу над противником. В январе 1807 г. в битве при Прейсиш-Эйлау столкнулись основные силы русских и французов под командованием Наполеона Бонапарта . Сражение также не закончилось решительной победой одной из сторон. Беннингсен был награжден высшей наградой Российской империи – орденом Св. апостола Андрея Первозванного. Однако в июне 1807 г. Наполеону все-таки удалось разбить силы русских в сражении под Фридландом. После этого Беннингсен ушел в отставку и уехал в собственное имение. В 1812 г. вернулся на службу и состоял при императоре Александре I, выступал с критикой действий Барклая-де-Толли . После его снятия с должности главнокомандующего стал начальником Главного штаба армии. Составил диспозицию русской армии для Бородинского сражения. Получил орден Св. Владимира 1 степени. Во время военного совета в Филях предлагал дать генеральное сражение французам у стен Москвы. Командовал русскими силами во время Тарутинского боя. Из-за разногласий с М.И. Кутузовым не принимал активное участие в военной кампании. В 1813 г. назначен главнокомандующим резервной армией, формируемой в Польше. Принимал участие в битве народов под Лейпцигом и в других сражениях против французов. После окончания Заграничного похода русских войск, встал во главе 2-й армией со штаб-квартирой в Тульчине. 3 мая 1818 г. Александр I отправил Беннингсена в отставку, который получил разрешение вернуться в Ганновер, где он и прожил последние годы своей жизни.