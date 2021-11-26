АНГЛО-РУССКАЯ ВОЙНА 1807‒1812

Война, ставшая следствием Тильзитского мира и союза между Россией и Францией в июле 1807 и нападения британского флота на Копенгаген в августе 1807.

После отклонения британским правительством предложений России примириться с Францией, Александр I 26 октября (7 ноября) 1807 объявил о разрыве отношений с Великобританией. Фактическим объявлением войны России со стороны Великобритании стало ответное заявление британского правительства 18.12.1807. С 1808 британцы осуществляли нападения на российские прибрежные населенные пункты на Балтике и Белом море, захват российских торговых судов и в ходе русско-шведской войны 1808–1809 оказывали помощь шведам на море. Военные действия на море начались захватом англичан в ноябре 1807 русского фрегата «Спешный» и транспорта «Вильгельмина» в Портсмуте и проходили затем в Атлантическом океане, на Средиземном, Адриатическом, Балтийском и Баренцевом морях. Действия английского флота на морских сообщениях России и блокада ее портов были главным содержанием войны. Английская эскадра адмирала Коттона блокировала в течение 10 месяцев (с 28.10/11.1807) в Лиссабоне русскую эскадру вице-адмирала Д. Н. Сенявина, возвращавшуюся из Средиземного моря в Балтику. С занятием Лиссабона английскими войсками с суши в августе 1808 корабли русской эскадры были переданы Англии на сохранение до окончания войны. 26 сентября 1808 эскадра Сенявина под русским флагом вошла в Портсмут, экипажи русских кораблей были отправлены на английских судах в Ригу 09/21.09.1809. 17(29).05.1809 английская эскадра напала на русский отряд капитана первого ранга Бычевского в Триесте, но, получив отпор, ушла в море. На Балтийском море английский флот действовал совместно со шведами. Последним и наиболее значительным на Балтике было столкновение вблизи Аспенского рейда (о. Аспе к северо-востоку от о. Готланд), где 19 английских баркасов захватили 4 канонерские лодки и 4 других русских судна. В районе Белого моря англичане не имели успеха, так как Архангельск надежно прикрывался 9 батареями и заграждениями. С 1810 по 1812 Великобритания ежегодно направляла на Балтику флот под командованием вице-адмирала Дж. Соумареца. Уже с 1811 с обеих сторон был предпринят тайный зондаж с целью заключения мира и восстановления отношений, в апреле 1812 российские представители в Швеции начали переговоры с британским дипломатом Э. Торнтоном сначала в Стокгольме, затем в Эребру. Состояние войны между Великобританией и Россией было формально прекращено уже после начала наполеоновского вторжения в Россию подписанием 06/18.07.1812 в Эребру мирного договора (см. Эребрусский мир 1812).

Автор статьи: Рогинский В.В.

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