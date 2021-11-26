АФОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ (19.06‒01.07.1807)

Бой, произошедший во время Русско-турецкой войны 1806—1812 у полуострова Афон (Айон-Орос) в Эгейском море.

Российская эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина (10 линейных кораблей, 754 орудия), направленная в Средиземное море, нанесла поражение турецкой эскадре капудан-паши Сейит-Али (9 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 корвета и 2 вспомогательных судна, 1196 орудий). Победа была достигнута благодаря лучшей подготовке русских и флотоводческому умению Сенявина, ученика Ф. Ф. Ушакова. В А. с. турецкий флот потерял 3 линейных корабля и 4 фрегата. Потери противника в личном составе составили 1 тыс. убитыми и ранеными. Русская эскадра потерь в кораблях не имела, было убито и ранено ок. 250 чел. Разгром турецкого флота в А. с. и начавшаяся еще в марте 1807 длительная и эффективная блокада русским флотом пролива Дарданеллы оказали влияние на общий ход войны в тот период. Поражение турецкого флота и успехи русской армии на суше вынудили Турцию 12(24) августа 1807 подписать условия перемирия.

Автор статьи: Рогинский В.В.

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