АДЕРКАС ЭММАНУИЛ БОГДАНОВИЧ

Ранние годы

Эммануил Богданович родился 28 октября 1773 г. в имении Пейде, которое располагалось на о-ве Эзель. Представитель дворянского рода Адеркас. Его отцом был Готтгард Вильгельм фон Адеркас, матерью – Шарлотта фон Гильденштуббе.

Как представитель знатного дворянского рода, А. получил блестящее образование. Родители готовили А. к дипломатической работе, поэтому с ранних лет он много занимался изучением дипломатии.

Начало карьеры

Дипломатический путь А. начал в 1791 г. с работы в Коллегии иностранных дел, которая располагалась в Санкт-Петербурге. Спустя четыре года, А. был зачислен слушателем университета Геттингена. Завершив обучение, А. в 1799 г. вновь поступил на службу в Коллегию иностранных дел. С 1800 г. – коллежский асессор.

Далекая Европа

В 1802 г. А. получил должность в канцелярии нового посольства и стал чиновником при первом курфюрсте Баденском. Однако как только отношения между Российской империей и Францией оказались в тупике, А. был переведен на должность поверенного в делах при Баденском Дворе. Заботой А. стала деятельность по пресечению работы французской секретной службы. А. удалось первому предупредить Россию о переброске армии Наполеона через р. Рейн.

Когда наступила зима 1806 г., А. сопровождал русские и шведские войска, которые прибыли в Любек. Здесь состоялся его визит к Великой княгине Марии Павловне, которая поручила А. секретную миссию, которая требовала поездки в Санкт-Петербург. Долгий путь прошел по землям Дании, Швеции, а также Ботническому заливу, после чего А. оказался в столице Российской империи.

С декабря 1806 г. – надворный советник.

Новые вершины

В 1808 г. А. был назначен в штат русского консульства в Дании. Здесь он должен был заниматься делами российского торгового флота в Норвегии. Кроме того, проводил секретные миссии против Швеции. Успешная работа А. была высоко оценена, и дипломат в 1810 г. получил назначение на должность генерального консула в Любеке.

С 1812 г. – коллежский советник. После установления контроля французских войск над Любеком переведен в команду наследника шведского престола Карла Юхана Бернадотта, который уже на следующий год встал во главе Северной армии в Шестой антинаполеоновской коалиции.

В 1814 г. А. возвратился в Любек после отхода французских войск. Занимал должность генерального консула. Ведал вопросами снабжения русской армии.

Дела общественные

Стараниями А. и пастора И. Гайбеля в Любеке было основано миссионерское общество. Это стало началом общественной деятельности А. В 1820 г. он оставил работу дипломата и вошел в штат Генеральной Евангелическо-лютеранской консистории в Санкт-Петербурге. Кроме того, он трудился в Главном правлении училищ. Возглавил Императорское филантропическое общество, Коллегию общественного призрения.

В 1822 г. А. стал участником процесса против профессоров Санкт-Петербургского университета на стороне обвинения, занимался доказыванием недопустимости политического давления преподавателей на студентов.

С 1826 г. – статский советник, с 1830 г. – действительный статский советник, с 1851 г. – тайный советник. После смерти брата в 1836 г. А. получил в наследство имение Талик на о-ве Эзель. Арендовал имение Заостровье, которое располагалось в Петербургской губернии.

С 1830-х гг. А. начал курировать учебные заведения, которые располагались в Риге и Аренсбурге. Член Московского общества испытателей природы. Вышел в отставку в 1859 г., перебрался в Аренсбург, где и скончался 25 октября 1861 г.

Семья

Первой супругой была Елизавета Христофоровна фон Нолькен, второй – Евгения Михайловна Мягкова.