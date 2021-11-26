АДЕРКАС БОРИС АНТОНОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Борис Антонович (Беренд Отто) родился в 1775 г. на о-ве Моон в имении Педдаст. Его отец – Отто Фабиан фон Адеркас, остзейский дворян, судья; мать – Мария Шарлотта. Представитель знатного рода Адеркас.

Как и его брат, Андрей Антонович, получил блестящее образование. Обучался в Шляхетском кадетском корпусе в столице Российской империи.

Окончив кадетский корпус в 1793 г., А. в чине поручика получил назначение в состав Финляндского егерского батальона. Однако служба здесь была недолгой. Как только батальон расформировали, А. оказался в составе Севского мушкетерского полка. Вместе с полком принял участие в разгроме Польского восстания 1794 г.

Военная служба

В 1798 г. А. получил новый чин капитана. Переведен на службу в корпус А. М. Римского-Корсакова. Участник Итальянского и Швейцарского походов русской армии во главе с А. В. Суворовым (1799). Сражался близ Цюриха 14 сентября 1799 г. В этом же году повышен до майора.

С 1804 г. – адъютант генерала Ф. Ф. Буксгевдена. В 1806 г. получил повышение до подполковника. Принимал участие в боях против армии Наполеона. Участник Аустерлицкого сражения. В 1807 г. А. оставил военную службу, как и его начальник Ф. Ф. Буксгевден.

Полицейский

Выйдя в отставку, А. устроился на должность частного пристава в столичную полицию. Его успехи на новом месте были высоко оценены императором Александром I, который в 1809 г. вручил А. бриллиантовый перстень. В июле 1810 г. состоялось назначение А. младшим полицмейстером Санкт-Петербурга. Исполняя эту должность, А. решал поставленные задачи в городе на протяжении всего периода противостояния европейских держав и Наполеона. С 1812 г. – полковник.

Государственные дела

1816 г. внес серьезные коррективы в жизнь А. На смену привычным полицейским делам пришли новые задачи. В этот год А. был повышен до генерал-майора и получил назначение на должность Псковского гражданского губернатора, с переименованием на действительного статского советника.

На новом посту А. занялся благоустройством города Пскова. В 1817 г. ходатайствовал о строительстве нового плавучего моста через р. Великую. В 1818 г. было организовано сооружение нового моста через р. Пскову. Кроме того, благодаря А. городская площадь была заложена камнем, а главные городские улицы выровнены.

В 1825 г. А. было поручено надзирать за А. С. Пушкиным, с которым он вел личную переписку. Присутствовал на коронации императора Николая I.

В сентябре 1826 г. Высочайшим решением А. получил назначение на должность Воронежского гражданского губернатора. На этом посту он находился вплоть до 1830 г.

С 1830 г. – в составе департамента Герольдии Сената. Повышен до действительного тайного советника. Скончался А. 22 июня 1831 г. от холеры (?).

Семья

У А. было три супруги. Первая супруга – Христина Мария Ленартцен, вторая – Доротея Шарлотта Петерсон, третья – Эмилия Вильгельмина Петерсон. Дети: Константин, Эмилия, Фридрих, Мария, Александр, Антуанетта, Жермина, Эдуард, Екатерина.