8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Цесаревич Павел Петрович (1754-1796)

Кобеко Д.

Автор книги - литературовед, библиограф, государственный деятель, директор Императорской Публичной библиотеки Дмитрий Фомич Кобеко (1837-1918) - основоположник источниковедения.Предлагаемая книга, в свое время выдержавшая три издания, и по сей день является важным исследованием. Здесь умело переплетаются язык ученого исследователя архивных источников и слог талантливого литератора, что делает портрет Павла Петровича привлекательным и убедительным. Эта книга - научно-исторический портрет цесаревича.Книга адресована как специалистам-историкам, так и широкому кругу читателей.