Краткий курс истории. Сквозь вечного соперника 3 августа 1799 года Османская империя впервые позволила российским военным судам свободно пройти через пролив Босфор. Это событие явилось следствием подписанного в январе 1799 года союзного русско-турецкого договора. Чаши весов Отношения между Османской империей и Россией на протяжении практически всей истории их существования оставались напряжёнными, соперническими и нередко воинственными. Османская империя считала себя покровительницей всех мусульман. А со времён падения Византии под натиском турок в 15 веке Россия считала себя покровительницей всех православных христиан. Русские правители мечтали вернуть Стамбул (Константинополь) во власть православных. В целом Турция и Россия представляли собой нечто наподобие двух чаш весов, равновесие которых было важно для... На чтение: 1 минута

3 августа 1799 года Османская империя впервые позволила российским военным судам свободно пройти через пролив Босфор. Это событие явилось следствием подписанного в январе 1799 года союзного русско-турецкого договора.

Чаши весов

Отношения между Османской империей и Россией на протяжении практически всей истории их существования оставались напряжёнными, соперническими и нередко воинственными. Османская империя считала себя покровительницей всех мусульман. А со времён падения Византии под натиском турок в 15 веке Россия считала себя покровительницей всех православных христиан. Русские правители мечтали вернуть Стамбул (Константинополь) во власть православных. В целом Турция и Россия представляли собой нечто наподобие двух чаш весов, равновесие которых было важно для баланса сил в Европе.

«Греческий проект»

У Екатерины Великой существовал «Греческий проект», в рамках которого предполагалось уничтожение Османской империи и возрождение Византийского государства. Править им должен был внук Екатерины, названный в честь византийского императора Константина Великого. Екатерина II ещё в 1782 году убеждала в письме короля Германии и императора Священной Римской империи Иосифа II совместно освободить Европу «от врага имени христианского». В письме говорилось, что правительство Османской империи чинит препятствия русскому флоту в проходе через проливы Босфор и Дарданеллы, подстрекает жителей Крыма к восстанию, нарушает права греческих народов на Балканах. Правда, уже через год вопрос с Крымом был решён – ханство было покорено и вошло в состав России.

Будущий император Александр Первый и его брат Константин с атрибутами «Греческого проекта»

Перерыв на дружбу

Шаг к союзу был сделан, когда Турция в начале 1799 года решила присоединиться к антифранцузской коалиции, в которой состояли Россия и Англия. Договор был подписан всего на восемь лет, а причины такого сближения были сугубо меркантильные: Турции срочно потребовались союзники. Османское правительство испугалось наступления французской армии на Египет (бывший тогда турецкой провинцией) и возможного антитурецкого восстания на Балканах. Турки даже обещали полностью содержать русскую эскадру. Союзники помогли, в особенности Россия. Страх османов перед французами пересилил недоверие к России, и первые предпочли разделить Чёрное море с Россией, лишь бы не допустить никого иного к своим владениям. Договор 1799 года был продлён в 1805 году, но после победы Наполеона при Аустерлице Османская империя под давлением Франции стала нарушать русско-турецкие договорённости.