ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА

Итальянский поход Суворова — боевые действия русско-австрийской армии во главе с генерал-фельдмаршалом А. В. Суворовым против французских войск в Сев. Италии в апреле—августе 1799, как составная часть войны 2-й антифранцузской коалиции (Великобритания, Австрия, Неаполь, Россия и Османская империя) с революционной Францией.

В 1799 в соответствии с планом союзников в Средиземное море была направлена русская эскадра адмирала Ф. Ф. Ушакова , где совместно с турецким флотом захватила Ионические о-ва. В Голландию для совместных действий с англичанами был послан русский корпус генерал-лейтенанта И. И. Германа, в Швейцарию — корпус генерал-лейтенанта А. М. Римского-Корсакова для действий совместно с австрийцами.

Главный театр войны находился в Сев. Италии, где были сосредоточены австрийские войска под командованием фельдмаршала М. Меласа (86 тыс. человек), туда были направлены и русские войска (33 тыс. человек). Главнокомандующим союзными силами по просьбе австрийской стороны был назначен Суворов. Выделив часть войск для блокады крепостей Мантуя и Пескьера, Суворов с основными силами (48 тыс. человек) 15[26] — 17[28] апреля 1799 нанес поражение французской армии генерала Ж. В. Моро в сражении на р. Адда. В течение 6 недель была занята почти вся Сев. Италия, освобождены Милан и Турин. После этого главный удар Суворов неожиданно нанес на р. Треббия против французской армии генерала Ж. Макдональда (36 тыс. человек), продвигавшейся из Южн. Италии на север. В генеральном сражении при Нови 4[15] августа Суворов нанес поражение объединенной французской армии генерала Б. К. Жубера (35 тыс. человек). Италия оказалась в руках союзников. Австрийцы, опасаясь усиления русского влияния в регионе, решили удалить войска Суворова из Италии и отправили русский корпус в Швейцарию на соединение с войсками Римского-Корсакова (см. Швейцарский поход А. В. Суворова ).

Лит.: Бескровный Л. Г. Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова // Военно-исторический журнал. 1974. № 8. С. 98—103; Клаузевиц К. 1799 год. М., 1938; Милютин Д. А. История войны 1799 г. между Россией и Францией в царствование императора Павла I. Т. 1—3. СПб., 1857; Орлов Н. А. Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 году. СПб., 1892.