«Где Ушаков – там Победа» На чтение: 1 минута

24 февраля 2016 г. сотрудники Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества по приглашению Общероссийского движения поддержки флота приняли участие в Ушаковской беседе-конференции «Великое служение адмирала Ушакова Ф.Ф. интересам России в Средиземноморско-Черноморском регионе в 18-19 веках: осмысление флотского, военного, международного наследия в контексте современности» , прошедшей на базе Московской государственной академии водного транспорта. Среди участников конференции были представители Военно-Морского Флота России, Морской Пограничной береговой охраны, Русской Православной Церкви, преподаватели, общественные деятели, студенты, курсанты ВУЗов, журналисты, представители ряда регионов России.

Проведение беседы-конференции было приурочено ко Дню рождения непобедимого адмирала Российского флота Фёдора Фёдоровича Ушакова , прославленного ныне в лике святых. Адмирал Ушаков провел за свою жизнь 43 сражения и при этом не потерпел ни одного поражения в морских баталиях с превосходящими силами неприятеля, не потерял ни одного корабля, и ни один из его матросов не был взят в плен. Святой праведный воин Федор Ушаков поистине явил собой пример неизменной любви к Отечеству и доброго отношения ко вверенным ему в подчинение простым матросам и командирам Российского флота.

В развитие взаимодействия между Российским военно-историческим обществом и Общероссийским движением поддержки флота в деле увековечивания памяти Героев Отечества, ученые и главные специалисты Российского военно-исторического общества поддержали идею проведения подобного мероприятия и подготовили три тематических выступления.

Более того, специально для торжественного открытия Ушаковской беседы-конференции руководством Российского военно-исторического общества был подготовлен приятный сюрприз: руководителю Общероссийского движения поддержки флота М.П. Ненашеву был вручен бронзовый бюст флотоводца Ф.Ф. Ушакова работы скульптора Михаила Сердюкова. На наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что бюсты Героев Отечества, как правило, вручаются общественным организациям за важнейшую работу военно-морской направленности.

Среди выступлений особенно запомнились доклады контр-адмирала П.С. Орлова, который в завершение горячо и с чувством прочитал стихотворение, посвященное Ф.Ф. Ушакову, настоятеля Храма Святого праведного адмирала Федора Ушакова игумена Дамиана, который рассказал о высоких духовно-нравственных качествах прославленного адмирала, ставших непреложной основой всего его жизненного пути.

Несмотря на то, что звучали интересные факты из биографии адмирала Ушакова и военной истории России, нельзя сказать о том, что студенты и курсанты, присутствовавшие в зале, были полностью вовлечены в процесс восприятия информации. Наверное, многое в этом случае зависит от формата проводимого мероприятия – поскольку одной из основных задач подобных конференций является военно-патриотическое воспитание и просвещение молодежи, то и формат должен быть ориентирован на эту возрастную категорию. Ведь для молодых людей интересно, чтобы с их стороны была обратная связь, которая предполагает возможность задать вопросы докладчику, что-то уточнить, о чем-то подискутировать. Что, к сожалению, реализовано не было.

Некоторое недоумение вызвал тот факт, что организаторы беседы-конференции должным образом не озаботились соблюдением регламента и очередностью выступающих в соответствии с заявленной программой, в связи с чем с повестки дня был снят доклад научного сотрудника Российского военно-исторического общества А.Г. Мигая. Этот доклад был посвящен очень важной теме, которая как нельзя лучше способствовала бы морскому просвещению молодежи – возвращению из почти вековой вынужденной эмиграции флага линкора «Император Александр III» и передаче его на одноименную атомную подводную лодку Тихоокеанского флота.

К большому удивлению, Российское военно-историческое общество не было упомянуто и в проспекте Ушаковской беседы-конференции, хотя, по просьбе организаторов, предоставило своих специалистов, доклады и сообщения которых, несомненно, усилили бы интерес к данному мероприятию. В этом проявилась определенная некорректность к гостям, которые отнеслись серьезно к подготовке и участию в конференции.

В связи с этим, Ушаковская беседа-конференция, вне всякого сомнения, способствовавшая сохранению памяти о прославленном адмирале Российского флота Федоре Ушакове, оставила очень противоречивые чувства. Ведь, на наш взгляд, в деле увековечивания памяти Героев Отечества и в сфере военно-патриотического воспитания молодежи необходимо обоюдное взаимодействие.