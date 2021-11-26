БАРАНОВ Александр Андреевич

Русский купец, правитель Российско-Американской компании (1799—1803) и русских колоний в Америке (1803—1818), коллежский советник (1803).

Из купеческой семьи. Вел торговлю в Москве и Петербурге. В 1780 переехал в Иркутск, где владел стекольным и водочным заводами. Организовал ряд промысловых экспедиций в северо-восточные районы Сибири. За свои статьи о Сибири в 1787 принят в ВЭО.

В августе 1790 стал управляющим компанией Г. И. Шелихова и правителем русских поселений (до 1799). В 1792 перенес поселение из гавани Трех Святителей на о-ве Кадьяк в Павловскую гавань на том же острове — центр Русской Америки до 1808. Занимался поисками охотничьих угодий и полезных ископаемых, основанием русских поселений в районе п-ова Кенай и Чугацкого залива, Архангельской и Новоархангельской крепостей на о-ве Ситка.

Отправлял экспедиции вдоль западного берега Америки до Верхней Калифорнии, на Гавайские о-ва и в Южн. Китай. В 1812 по указанию Б. было основано самое южное на северо-западном побережье поселение и крепость Росс. В 1815 участвовал в экспедиции на Сандвичевые о-ва, которая окончилась гибелью большинства участников и болезнью самого Б.

За заслуги был награжден золотой медалью на ленте Св. Владимира и орденом Анны 2-й степени. После отставки в ноябре 1818 на корабле «Кутузов» отправился в Россию, но в пути умер от горячки.

15 октября 1989 в Ситке (США) был открыт памятник Б.

Авторы статьи: В. Л. Телицын, Е. Н. Телицына.

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