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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Территориальная экспансия России; 2. Основные направления внешней политики России; 3. Русско-турецкие войны: причины и итоги; 4. Присоединение Крыма; 5. Разделы Польши: плюсы и минусы; 6. Русско-шведская война 1788-1790 гг.; 7. Политика вооруженного нейтралитета; 8. Георгиевский трактат 1783 г.

Аннотация

В лекции освещаются успехи и неудачи внешней политики России эпохи Екатерины II. В большей степени внешнеполитический успех выражался в значительном росте присоединенных к России в результате победоносных войн территорий. Но и здесь были допущены стратегические ошибки, проявившиеся впоследствии. Так, Речь Посполитая со времен Петра I находилась фактически под единоличным контролем России. В этом смысле привлечение к ее разделам Австрии и Пруссии было геополитическим усилением соответствующих держав. Екатерина II спасла и другого будущего геополитического противника России — Соединенные Штаты Америки. Провозглашенная ею политика вооруженного нейтралитета сорвала британские планы блокады и стала важным фактором победы США в борьбе за независимость.

Внешняя политика в период Екатерины II была сосредоточена на трех основных направлениях: южном (борьба с Турцией за побережье Азовского и Черного морей), западном (три раздела Речи Посполитой) и европейском (противостояние революционной Франции). В частности, в ходе двух русско-турецких войн удалось присоединить Северное Причерноморье и Крым. Тем самым Россия получила плодородные земли и удобные бухты для торговли, где был основаны Одесса, Николаев, Херсон и другие города. Присоединение этих земель позволило ликвидировать постоянно нависавшую над югом России турецкую угрозу, а также усилить геополитическое влияние России в регионе Черного и Средиземного морей, в Закавказье.

Во второй половине XVIII в. Россия утвердилась как великая мировая держава, успешно включившаяся в борьбу за господство в Европе и Азии. В целом внешнеполитические итоги были позитивными для дальнейшего развития России и населявших ее народов.

Вопросы по теме лекции

1. Укажите причины и итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 2. Укажите причины и итоги русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 3. Назовите причины и результаты первого раздела Польши. 4. Каковы были условия Верельского мира 1790 г.? 5. Какие территориальные приобретения получила Россия в период правления Екатерины II?

Литература

1. Виноградов В.Н. Дипломатия Екатерины Великой // Новая и новейшая история. 2001. №3,4,6. 2. Конзеля Л., Цегельский Т. Концерт трех черных орлов. Споры о разделах Польши // Историки отвечают на вопросы. М., 1990. 3. Лопатин В.С. Потемкин и Суворов. М., 1992. 4. Польша и Европа в XVIII веке. Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. Сборник статей / Отв. ред. Б.В. Носов. М., 1999. 5. Рэгсдейл X. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 1762-1815 годах // Отечественная история. 2001. №3. С.3-25. 6. Сацкий А.Г. Федор Федорович Ушаков // Вопросы истории. 2002. №3. 7. Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. М., 2002.