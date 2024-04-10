8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 1795

Стегний П.

Книга представляет собой первое после классических трудов отечественных историков XIX века монографическое исследование разделов Польши 1772, 1793 и 1795 годов и роли в них российской дипломатии. Разделы – исходная точка польского вопроса, остававшегося в центре европейской политики на протяжении полутора веков, – рассматриваются в контексте формирования системы международных отношений в Центральной и Восточной Европе. Работа написана на базе источников российских и зарубежных архивов, целый ряд которых впервые вводится в научный оборот.