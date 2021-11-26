ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

Граф, российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел, канцлер, мемуарист, меценат; брат известной просветительницы, конфидентки императрицы Екатерины II, президента Российской Академии наук княгини Е.Р. Дашковой.

Принадлежал к древнему дворянскому роду. Отец Александра Роман (1717-1783) старший брат Михаила Илларионовича Воронцова (1714-1767) участника дворцового переворота 1741 г., в результате которого была свергнута Анна Леопольдовна и императрицей стала Елизавета Петровна. Р.И. Воронцов был генерал-поручиком и сенатором при Елизавете Петровне, генералом-аншефом при Петре III, при Екатерине II попал в опалу, однако позднее прощен и пожалован наместником Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний. Мать Марфа Ивановна (урожденная Сурмина, в первом браке княгиня Долгорукая) (1718-1745). В семье было четверо детей: Елизавета, Екатерина, Александр и Семен, впоследствии известный дипломат, англоман посол в Лондоне и сторонник конституционного переустройства российского общества. После смерти жены в 1745 г. Роман Илларионович отдал детей в дом своего брата Михаила, при содействии которого дочери были отданы ко двору, а младший сын жил с дедушкой. С отцом остался только старший сын Александр.

По обычаю того времени, А.Р. Воронцов с малых лет (с 1745 г.) был записан на военную службу капралом в лейб-гвардии Измайловский полк и вскоре был произведен в сержанты.

В раннем детстве А.Р. Воронцова воспитывали французские гувернантки и гувернеры. В 1754 г. Александр и его брат Семен были отданы отцом в состоявший под ведением графа П.И. Шувалова пансион профессора юриспруденции Г. Штрубе в Санкт-Петербурге. Однако уже в 1755 г. Александр был произведен в прапорщики лейб-гвардии Измайловского полка и с 1756 г. приступил к отправлению своих служебных обязанностей. В юношестве перевел на русский язык несколько произведений Вольтера. В 1857 г. в Петербург прибыл французский посол Лопиталь (L’Hopital), который исходатайствовал перед королем Людовиком XV для А.Р. Воронцова место в недавно открытом в Версале военном учебном заведении для высшего французского дворянства.

Так в 1758 г. юный Воронцов оказался во Франции. Он побывал в Париже, где был представлен королю, затем приступил к обучению в Рейтарской школе в Версале. Изящную словесность в этом учебном заведении преподавал бывший секретарь Вольтера - господин Арну (Arnould), у которого Воронцов, прослушав положенный курс, стал брать частные уроки.

В 1759 г. Воронцов был произведен в подпоручики. По окончании школы юный Воронцов хотел остаться в Париже для продолжения образования, однако отец не одобрил этот план, так как считал, что пребывание в Париже может испортить его сына. Роман Илларионович посчитал, что лучшим продолжением образования для Александра станет путешествие по европейским странам (Испании, Португалии, Италии и Швейцарии), и сын был вынужден подчиниться. Во время поездки в Испанию он составил для дяди канцлера М.И. Воронцова «Описание испанского Управления».

С Вольтером Воронцов познакомился еще в 1757 г. проезжая через Швейцарию по пути во Францию. Во время своего путешествия по Европе Воронцов снова увиделся с Вольтером в Женеве. Возобновившееся знакомство переросло в дружбу, которая продолжалась долгие годы: Воронцов переписывался с Вольтером до конца его жизни, посещал его в поместье Ферней. В графском архиве хранится «Воронцовский сборник писем Вольтера».

В 1760 г. Воронцов получил очередной чин поручика и был пожалован титулом графа. В январе 1761 г. он вернулся на родину и уже в мае начал дипломатическую службу: стал поверенным в делах России в Вене. Он руководил делами российского посольства до приезда нового посла князя Д.М. Голицына. В октябре того же года Воронцов был пожалован в канцелярии советники, а в декабре незадолго до кончины императрицы Елизаветы Петровны назначен чрезвычайным посланником в Голландию. При новом императоре Петре III положение Воронцовых еще более упрочилось. Причиной тому была давняя связь Петра III с сестрой Александра Елизаветой, фрейлиной при дворе великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II). Александр Воронцов получил придворное звание действительного камергера, было подтверждено его назначение чрезвычайным посланником в Голландию. Однако вместо Голландии Воронцову пришлось ехать в Англию, так как уже 3 февраля 1762 г. он был уволен от должности чрезвычайного посланника в Голландии и 8 марта назначен полномочным министром в Англию, где пробыл до 1764 г.

В Лондоне Воронцов был принят королем Георгом III. Кроме того он первым из россиян был удостоен Оксфордским университетом звания почетного доктора классической литературы.

Во время дворцового переворота возведшего на российский престол Екатерину II из всего семейства Воронцовых на стороне заговорщиков оказалась только княгиня Е.Р. Дашкова. Воронцовы присягнули новой императрице только после смерти Петра III.

С 1764 по 1768 гг. Воронцов был полномочным министром в Голландии. По возвращении в 1768 г. на родину он исполнял обязанности действительного камергера при дворе императрицы Екатерины II и фактически оставался не у дел около 5 лет.

В 1773 г. он получил чин тайного советника и был назначен председателем Коммерц-коллегии. В 1774 г. Воронцов был введен в состав Комиссии о коммерции – законосовещательного учреждения, состоявшего в непосредственном ведении императрицы Екатерины II. Сохранились материалы, подтверждающие тесные контакты между Воронцовым и А.Н. Радищевым: некоторые автографы писателя несут на себе следы правки его покровителя (с 1776 г. Радищев служил в Коммерц-коллегии, председателем которой был Воронцов). Воронцов переписывался с Радищевым, пока тот находился в ссылке, принимал горячее участие в судьбу его сыновей.

С 1779 г. Воронцов назначен сенатором. Находясь на этой должности, он с 1784 по 1787 гг. принял участие в ревизии 30 губерний империи. В 1784 г. произведен в действительные тайные советники. В 1780 г. при открытии Санкт-Петербургского наместничества он был избран совестным судьей, а в 1787 г. назначен членом Совета при е.и.в. (Совета при высочайшем дворе). В 1790 г. Воронцов участвовал в заключении русско-шведского Верельского мирного договора.

По политическим взглядам Воронцов был консерватором, сторонником монархии и существующего государственного строя. В годы Великой Французской революции он горячо высказывался против революционных бесчинств и казни короля и королевы.

В 1792 г. граф подал прошение о годичном отпуске по состоянию здоровья, а в 1793 г. просил императрицу о полной отставке, которую и получил. Выйдя в отставку, Воронцов уехал в Москву, а затем в одно из своих имений Андреевское. По восшествии на престол в 1796 г. император Павел I решил отблагодарить всех тех, кто был до конца верен его отцу, императору Петру III. Так, в 1797 г. Александр и его брат Семен Воронцовы были пожалованы в графское достоинство Российской империи (до этого они были графами Священной Римской империи), а их сестра княгиня Е.Р. Дашкова наоборот выслана из столицы.

В 1801 г., уже при императоре Александре I Воронцов был возвращен на государственную службу, назначен сенатором и получил чин действительного тайного советника. Тогда же, по рекомендации своего покровителя, Радищев получил место в Комиссии составления Законов. Воронцов принял участие в подготовке сенатской реформы 1802 г.

В августе 1802 г. Воронцов возглавил Комитет для образования флота (1802-1805 гг.), деятельность которого заложила основы будущего Министерства военных морских сил. В том же году он был назначен министром иностранных дел и государственным канцлером. Товарищем министра иностранных дел стал молодой князь А.А. Чарторыйский. Таким образом, им пришлось вдвоем заниматься созданием структуры нового министерства и проблемой включения в нее бывшей Коллегии иностранных дел. В начале 1804 г. обостряется старая болезнь графа, и он был вынужден подать прошение об отпуске. Уже редко вставая с постели, летом 1805 г. Воронцов приступил к написанию воспоминаний, но смерть прервала это его начинание. Он умер в своем усадебном доме в Андреевском 3 декабря 1805 г. и был погребен в местной церкви св. Андрея Первозванного.

Сочинения:

Записки графа Александра Романовича Воронцова.//Русский архив. 1883. Кн. 1. Вып. 2.

Архив князя Воронцова. Кн. 1-40. М., 1870-1895.