"Варшавская пасха" и "кровавый" Суворов В Польше в числе громких побед польского оружия превозносят "польское восстание 1794 года". А в варшавском районе Прага имеется памятная доска с надписью "Погибли, ибо были поляками" и датой 4 ноября 1794 года (каждый польский школьник знает, что в этот день злой Суворов, якобы, взял предместье Варшавы и устроил там резню мирного населения. Что ж, давайте разберёмся, что было на самом деле.

В Польше в числе громких побед польского оружия превозносят "польское восстание 1794 года". А в варшавском районе Прага имеется памятная доска с надписью "Погибли, ибо были поляками" и датой 4 ноября 1794 года (каждый польский школьник знает, что в этот день злой Суворов, якобы, взял предместье Варшавы и устроил там резню мирного населения. Что ж, давайте разберёмся, что было на самом деле.

Польское восстание против русских действительно случилось в апреле 1794 года. Причины опустим, поговорим о методах. Варшава решила поддержать начавшего восстание генерала Тадеуша Костюшко, уже одержавшего победу над русским отрядом под Рацлавицами. Происходило всё это, получившее название "Варшавской пасхи", в тот момент, когда абсолютное большинство русского гарнизона причащалось в храмах и было без оружия. Захватив арсенал и раздав оружие всем желающим, повстанцы устроили жуткую резню, напоминающую Варфоломеевскую ночь во Франции. Так 500 солдат Киевского полка были застигнуты без оружия в православном храме и вырезаны поголовно. То же происходило и в других местах: русских вырезали семьями, убивали и поляков, заподозренных в симпатиях к русским. Всего перерезали от 3 до 4 тысяч человек, остальные пробились и с боями отступили из города. Именно эту резню поляки доныне празднуют, как свою великую победу.

Такое же побоище русского гарнизона поляки устроили в Вильне – большинство солдат перебили во сне, и лишь часть гарнизона сумела пробиться к стоящему около Гродно отряду генерала Цицианова (будущего командующего русскими войсками на Кавказе). Который, дабы не допустить такой же резни в Гродно, предупредил, что при малейшей попытке восстания разнесёт город артиллерией. Недаром храбрость и решительность этого генерала порой ставил в пример другим сам Суворов.

А теперь – о "Варшавской резне". Мало кто знает, но звание фельдмаршала Александр Васильевич Суворов получил не за русско-турецкие войны, а за подавление восстания Костюшко. И было за что. Командующий войсками в Польше генерал Репнин, имея разбросанные по всему краю 50 тыс. группировку, порядок навести был не способен. При этом ситуация для России складывалась опасная: с одной стороны – поляки, с другой – турки. И тогда решено было направить туда Суворова, которого поляки боялись настолько, что утешали себя сказкой, что настоящий Суворов убит под Измаилом, а это – его однофамилец.

Александр Васильевич 14 августа выступил с небольшим 4,5-тысячным корпусом из Немирова, включая в его состав встречные русские отряды, и уже и уже 6 сентября имел сражение с 17-тысячным польским корпусом Сераковского и Макроновского при Крупчицах. Несмотря на прекрасную позицию, поляки были разбиты и отступили, потеряв в пятичасовом сражении только убитыми более 3 тыс. человек. Потери Суворова убитыми и ранеными не превышали 700 человек. Через два дня русские настигли 16 тыс. поляков поляков у Бреста, те сражались стойко и побежали поздно, а потому перебиты были почти все. Спаслось около сотни повстанцев, включая генералов Сераковского и Понятовского, третий польский генерал Красинский был убит. В качестве трофея русским досталось 28 орудий.

После победы у Бреста, в армию Суворова влились корпуса Ферзена, Дерфельдена и Репнина, причём корпус Ферзена по дороге разбил вдребезги 10-тысячный корпус поляков, взяв в плен генералов Сераковского и Каминского, а также – тяжело раненого Костюшко. Затем авангард Суворова громит 5-тысячный отряд генерала Мокрановского, причём сам Суворов ведёт в атаку кавалерию, а когда враг отступил в перелески, велел кавалеристам спешиться и атаковать саблями (кавалеристов поддерживал лишь один батальон егерей). Тем временем Переяславский полк и казаки обходят по болоту противника с тыла. В итоге – полный разгром, как писал Суворов в рапорте: "Неприятель весь погиб и взят в полон".

Поляки готовились защищать Варшаву и её предместье Прагу, связанную с городом мостом через Вислу. Прагу прикрывала система укреплений (вал с тройным палисадом и рвом с 6 рядами волчьих ям с заострёнными кольями.) , за которой располагался вырытый по приказу Костюшко ретрашемент – вторая линия обороны. На валах – более сотни пушек, которых при штурме должны были поддержать пушки с другой стороны Вислы. Плюс – 26-тысячный гарнизон и ещё до 20 тыс. солдат в самой Варшаве (против 28 тыс. у Суворова) и готовое защищаться население, резонно считавшее, что недавней резни русских ему не простят. Осадной артиллерии у Суворова не было, как и сил на окружение Варшавы. К тому же в Варшаве находились около 1400 захваченных по городам русских пленных, которых после отбития штурма хотели использовать для выторговывания себе приемлемых условий.

Тем не менее, суворовских чудо-богатырей это не остановило. Утром 23 октября 1794 года с остоялся кровавый штурм, причём атаку было приказано было проводить "в тишине, не говорить ни слова, не стрелять". Что касается гражданских, то перед штурмом Суворов издал чёткий приказ своим горящим жаждой мести войскам: "В дома не забегать. Неприятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать; малолеток не трогать. Кого из нас убьют – Царство Небесное; живым – Слава, Слава, Слава".

Но, несмотря на все приказы, солдат было не удержать: при малейшем сопротивлении противник (будь он хоть военный, хоть гражданский) уничтожался, в дом, из которого вёлся огонь, врывались и уничтожали всех. Видя это, Суворов послал офицеров оповестить жителей, чтобы они после падения Праги бежали в русский лагерь. Те, кто послушались, спаслись. Более того, Александр Васильевич сам велел артиллеристам расстрелять мост, чтобы горящие местью войска не ворвались в Варшаву и не учинили то же самое.

В итоге Прага пала. Генералы Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабовский были убиты, ещё трое - Мейн, Геслер и Крупинский - попали в плен. Согласно рапорту Суворова, убитых поляков было 13340, пленных 12860, потонуло больше 2000, русские же потеряли 1,5 тыс. человек. При этом до 6 тыс. пленных из числа ополченцев Суворов распустил по домам, а ещё около 4 тыс. поляков из регулярных войск отправил в Киев. Затем по просьбе польского короля были отпущены все польские офицеры.

Варшаве были продиктованы и приняты весьма мягкие условия капитуляции, чего не ожидал никто, в т.ч. в Петербурге, где Суворова критиковали за "излишнюю мягкость". Варшавяне же так впечатлились захватом Праги, что не позволили уходящим из Варшавы польским войскам увести с собой короля Станислава-Августа и русских пленных. Когда войска наши входили в город, Суворов не только не выдал патроны к ружьям, но и оставил в лагере те полки, которые были в Варшаве во время Варшавской резни и вполне могли, не слушая приказов, поквитаться с варшавянами. В итоге 26 октября капитуляция была принята, и сами поляки преподнесли Суворову золотую табакерку с бриллиантами и надписью "Варшава своему избавителю". А ещё через неделю, узнав об амнистии, остатки повстанческих отрядов в Польше сложили оружие и разошлись.

Так что, какое из двух приведённых событий можно считать "резнёй", а какое – "победой" – решайте сами.